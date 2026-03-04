Doppia anima ibrida per Suzuki Vitara, mild e full hybrid con trazione integrale AllGrip e nuova eVitara elettrica fino a 526 km di autonomia

Compatta fuori, concreta dentro. Suzuki Vitara vuole mettere tutti d’accordo con la sua offerta trasversale che punta su due tagli di elettrificazione. Mild e full hybrid per rispondere alle diverse esigenze del mercato, che vuole SUV per ogni situazione in grado di assicurare affidabilità, consumi ridotti e trazione in ogni situazione. Per questo Suzuki punta su un’elettrificazione intelligente, senza complicazioni, accompagnata dalla trazione integrale AllGrip.

Doppio ibrido per tutte le situazioni

Il cuore dell’offerta è rappresentato da due motorizzazioni ibride ben distinte per filosofia. Si parte dal 1.4 Boosterjet turbo mild hybrid a 48 Volt, un quattro cilindri brillante e piacevole nella guida quotidiana. Dispone di una potenza massima di 129 CV, abbinati a una coppia di 235 N, più che sufficienti per muovere con agilità il peso modesto di Vitara.

L’ibrido leggero poi offre quell’aiuto in più nei consumi, contribuendo alla forza motrice in fase di accelerazione, a tutto favore dei consumi che si assestano sui 5,3 l/100 km nel ciclo misto WLTP. Disponibile sia con il cambio manuale che automatico, entrambi a 6 rapporti, abbinabili alla trazione integrale AllGrip, marchio di fabbrica del Brand.

Per chi cerca un approccio ancora più orientato al risparmio di carburante e alla fluidità di marcia, c’è il 1.5 140V full hybrid da 114 CV. In questo caso il sistema elettrico ha un ruolo più centrale nella trazione, consentendo brevi tratti in modalità completamente elettrica, soprattutto in città.

In questo caso il cambio è unicamente automatico a 6 rapporti, necessario per una migliore gestione dei due gruppi propulsivi, mentre la trazione è disponibile sia in configurazione anteriore che integrale, proprio come la variante Mild Hybrid. Rispetto a quest’ultima il vantaggio della parte elettrica si riflette nei consumi, che scendono a 5,1 l/100 km nel ciclo misto WLTP, riuscendo a dare il meglio di sé nei percorsi urbani.

La trazione AllGrip

Uno degli elementi che distingue la Vitara dalla concorrenza è la disponibilità del sistema AllGrip Select, la trazione integrale sviluppata da Suzuki per offrire versatilità reale, non solo sulla carta. Il sistema prevede quattro modalità di guida:

Auto, che privilegia l’efficienza nella guida quotidiana, trasferendo coppia al retrotreno solo quando necessario;

Sport, pensata per una guida più dinamica, con una gestione della coppia che sfrutta al meglio la spinta del motore;

Snow, che ottimizza l’erogazione su tutte e quattro le ruote per garantire maggiore controllo su fondi a bassa aderenza come neve o asfalto bagnato;

Lock, dedicata alle situazioni più impegnative: fino a 60 km/h il sistema regola la ripartizione della coppia in modo uniforme per affrontare fango, sabbia o sterrati difficili.

Non si tratta di un fuoristrada puro, ma nel panorama dei SUV compatti la Vitara riesce ancora a offrire una marcia in più quando l’asfalto finisce. Un dettaglio che molti automobilisti apprezzano, soprattutto in zone montane o rurali.

Nuova eVitara

Lo sguardo al futuro è rappresentato dalla nuova eVitara, la versione 100% elettrica che amplia l’orizzonte della gamma. Basata su un nuovo telaio dedicato, progettato specificamente per l’elettrificazione completa, porta un salto tecnologico e un nuovo design nell’universo Vitara.

La versione elettrica è infatti disponibile in tre motorizzazioni, con due versioni d’ingresso da 144 CV e 174 CV, che condividono la coppia di 193 Nm, accoppiate a una versione top di gamma già ordinabile con 184 CV e 307 Nm. Queste versioni sono abbinate a due tagli di batteria da 49 kWh e 61 kWh, con percorrenze dichiarate che arrivano fino a 526 km.