Lancia ha in programma diverse nuove creature per i prossimi anni, e perseguirà il grande obiettivo comune a tutti i marchi che fanno parte del Gruppo Stellantis: elettrificare totalmente la gamma. Oggi svela i primissimi dettagli della nuova ammiraglia Lancia già preannunciata.

Che cosa sappiamo

Al momento sappiamo che la nuova auto di Casa Lancia sarà lanciata sul mercato nel 2026, non prima, e che verrà prodotta in Italia, all’interno dello stabilimento di Melfi. In particolare, come sarà? Si tratta di un’ammiraglia che misurerà, a quanto pare, quasi 4 metri e 70 cm di lunghezza.

Lancia ha annunciato che si tratterà di un fastback – presenterà quindi carrozzeria a due volumi e quattro porte con coda spiovente e lunotto inclinato – il suo aspetto sarà molto innovativo ed elegante. È destinata a coprire il segmento più ampio oggi sul mercato automobilistico.

La piattaforma che verrà usata per la realizzazione della nuova ammiraglia Lancia sarà la STLA Medium, che verrà installata all’interno dello stabilimento lucano, grazie a investimenti molto importanti che il Gruppo sta facendo nell'ambito del piano strategico di Dare Forward 2030, che ormai conosciamo molto bene.

Le parole del CEO

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: “L’ammiraglia di Casa Lancia sarà una bellissima ed elegante auto italiana, bella fuori e bella dentro, dove sembrerà davvero come sentirsi nel salotto di una casa italiana. Una vettura che porterà l’italianità in Europa, perché quasi il 50% dei suoi volumi saranno venduti fuori dall’Italia. La piattaforma STLA Medium sarà perfetta per Lancia, in quanto nativa BEV risulterà molto efficiente e garantirà livelli di comfort elevati, offrendo una versione sia a trazione anteriore che a quattro ruote motrici. Grazie a questa piattaforma, la vettura sarà in grado di offrire prestazioni complessive ai massimi livelli, sia in termini di efficienza che di autonomia con oltre 700 km”.

Il piano strategico di Lancia

Come già annunciato dalla Casa stessa nelle scorse settimane, il pianto strategico di Lancia per i prossimi dieci anni prevede l’introduzione sul mercato di tre nuove vetture, che arriveranno ogni due anni. La prima che vedremo sarà la nuova Lancia Ypsilon, e non vediamo l’ora: il suo ingresso sul mercato è previsto già il prossimo anno. Nel 2026 sarà poi la volta di questa nuova ammiraglia 100% elettrica appena annunciata e infine, nel 2028, il mercato potrà finalmente accogliere la nuova Lancia Delta, per la prima volta elettrica.

Secondo la strategia di elettrificazione del brand italiano, a partire dal 2026 Lancia offrirà solo auto elettriche in gamma, mentre dal 2028 venderà solo modelli a zero emissioni. Lo stabilimento di Melfi è uno degli impianti di eccellenza del Gruppo Stellantis in Italia. Si tratta infatti di uno dei poli produttivi in Europa scelti per produrre modelli elettrificati di ultima generazione su piattaforma STLA Medium, nell'ambito del piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030, con cui la Casa automobilistica mira ad azzerare le proprie emissioni di carbonio entro il 2038.

La piattaforma STLA Medium di Stellantis

La STLA Medium è una nuova piattaforma BEV globale di Stellantis, che il Gruppo ha progettato appositamente per elettrificare il mercato automobilistico globale, introducendo innovazioni per i clienti a prova di futuro. Ha tutte le carte in regola per poter soddisfare le aspettative della clientela negli aspetti che contano maggiormente: la migliore autonomia della sua categoria, tempo di ricarica, prestazioni, efficienza e piacere di guida. Siamo pronti per vedere gli sviluppi futuri di Lancia.