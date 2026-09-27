Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa TechArt TechArt GTclassic, la 911 restomod in soli 11 esemplari

Il mondo dei restomod dedicati alla Porsche 911 si allarga con un nome che, fino a oggi, non ci si aspettava di trovare in questo segmento. TechArt, preparatore tedesco di Leonberg che da quasi quarant’anni lavora sulle 911 più recenti, ha deciso di guardare per la prima volta al passato, presentando la sua GTclassic: il primo progetto di restomod completamente su misura realizzato dall’azienda.

Estetica classica, dettagli di pregio

La base di partenza è una 911 Carrera 4 Coupé della serie 964 completamente restaurata, prodotta originariamente tra il 1989 e il 1994. TechArt non ha voluto realizzare una copia fedele di un modello storico, ma piuttosto reinterpretare le proporzioni e il carattere della 911 classica attraverso soluzioni moderne, prendendo ispirazione dalle prime 911 F-Model degli anni ’60.

Il frontale sfoggia proiettori a LED con firme luminose dedicate e gruppi ottici a elemento unico con condotti d’aria integrati, mentre gli specchietti retrovisori richiamano apertamente il design vintage. Non manca un tocco decisamente sartoriale: sul retro campeggia una scritta con il logo TechArt placcato in oro.

Anche gli interni raccontano una storia fatta di dettagli curati, con un abitacolo che mescola tessuto a scacchi sulla parte centrale dei sedili a generose porzioni di pelle rossa, oltre a finiture color champagne intorno alla strumentazione. Chi desidera un tocco più sportivo può optare per i sedili Clubsport, mentre il pacchetto Chrono aggiunge due cronometri in stile rétro firmati Hanhart sulla plancia, un omaggio ai contachilometri delle auto da rally di una volta. Per non rinunciare troppo alla modernità, è previsto anche un autoradio Porsche Classic con integrazione smartphone via Bluetooth e navigatore.

Assetto rivisto

Dal punto di vista meccanico, TechArt ha lavorato per aggiornare tutto ciò che serve a rendere l’esperienza di guida più moderna senza tradire l’anima analogica della 964. La vettura monta cerchi forgiati da 18 pollici ispirati al celebre disegno a cinque razze Fuchs, l’impianto frenante maggiorato e l’assetto con sospensioni ad alte performance. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’auto che, come sottolineano gli stessi tecnici tedeschi, sia realmente utilizzabile ogni giorno, non solo un pezzo da esposizione da ammirare ai concorsi d’eleganza

Sotto al cofano

Il cuore della GTclassic resta fedele alla tradizione più pura della 911: un sei cilindri boxer 3.8 aspirato e raffreddato ad aria, rielaborato da TechArt fino a sviluppare circa 380 cavalli. Nessuna concessione all’automatismo o alla trazione integrale: la vettura utilizza un cambio manuale a cinque rapporti con trazione posteriore, la stessa ricetta che ha reso celebri altri preparatori specializzati come Singer, senza però scimmiottarne l’approccio più estremo.

Sul fronte della produzione, l’esclusività è totale: saranno realizzati soltanto 11 esemplari, ciascuno assemblato su ordinazione in base ai gusti del cliente.

Manca ancora un tassello fondamentale, ovvero il prezzo: TechArt non ha diffuso alcun listino ufficiale, e in un mercato dove le cifre per questo tipo di operazioni possono facilmente toccare le sei o sette zero, ogni stima resta per ora pura speculazione. Quel che è certo è che la GTclassic entra in un terreno di gioco già molto affollato, ma lo fa con un’identità precisa: potenza equilibrata, meccanica analogica e un’attenzione ai dettagli che profuma davvero di alta sartoria.