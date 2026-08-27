Ufficio Stampa Tesla Tesla Cybertruck: aumento di prezzo negli Stati Uniti

Tra il silenzio generale, Tesla ritocca verso l’alto il prezzo del Cybertruck oltreoceano. Da un giorno all’altro la Casa americana ha deciso di alzare di 5.000 dollari il costo delle due versioni, come segnalato da Reuters.

Da 69.990 dollari il Dual Motor passa a 74.990, mentre il Premium All-Wheel Drive sale da 79.990 a 84.990 dollari. Non ci sono, invece, novità di sorta sul fronte Cyberbeast, modello più potente della gamma, proposto sempre a 99.990 dollari.

Quanto costa ora

Il nuovo listino coinvolge due versioni molto diverse, accomunate dalla stessa politica. E non è finita qui, perché le cifre indicate nel configuratore non comprendono le spese richieste per destinazione e ordine. Una volta inserite anche queste voci, il Dual Motor arriva a 77.235 dollari e il Premium All-Wheel Drive a 87.235 dollari.

Peccato che ai 5.000 dollari in più non corrispondano nuovi equipaggiamenti o aggiornamenti tecnici. Insomma, se ordini ora il Cybertruck ottieni lo stesso veicolo di prima, ma ti ritrovi con 5.000 dollari in meno sul conto bancario. Nel bene e nel male, il pick-up trova ancora modo di far discutere, pur avendo convertito solo in parte l’hype al debutto in vendite effettive. Il rapporto fra il Cybertruck e il suo prezzo, del resto, è sempre stato complicato.

Dal prezzo promesso nel 2019 agli ultimi rincari

Nel 2019 Elon Musk aveva promesso una versione d’ingresso da 39.900 dollari, ma al momento della messa in produzione, negli ultimi mesi del 2023, il modello base venne reso disponibile a 60.990 dollari: oltre il 50% in più rispetto alla cifra indicata quattro anni prima.

Da allora il listino ha continuato a cambiare. Nel febbraio 2026 Tesla aveva introdotto un Dual Motor da 59.990 dollari, ma lo stesso Musk aveva precisato che l’offerta sarebbe durata soltanto dieci giorni. Una parentesi breve, seguita ora da un aumento che porta la versione meno costosa disponibile stabilmente a 74.990 dollari, prima delle spese aggiuntive.

Anche il Cyberbeast ha vissuto una storia simile, con il prezzo cresciuto di 15.000 dollari nell’agosto 2025, fino a un totale di 114.990. In quel caso l’aumento comprendeva il Luxe Package, con la guida assistita Full Self-Driving Supervised, la ricarica gratuita presso i Supercharger e altri servizi. Lo scorso febbraio Tesla ha però deciso di riportare il modello sotto la soglia dei 100.000 dollari.

Sarebbe curioso sapere perché l’azienda abbia scelto di rincarare proprio adesso due delle tre versioni. Finora in Tesla vige il massimo riserbo e questo non può che alimentare le speculazioni: l’ipotesi di un riposizionamento verso una clientela più disposta a spendere appare plausibile, ma senza una dichiarazione dell’azienda rimane soltanto una congettura.

Il Cybertruck si allontana così ulteriormente dal pick-up elettrico accessibile immaginato durante la presentazione del 2019. Il design in acciaio inossidabile, le dimensioni imponenti e l’immagine futuristica lo avevano reso uno dei veicoli maggiormente riconoscibili degli ultimi anni, a fronte di un prezzo che lo spedisce dritto nella fascia alta del mercato.

Agli acquirenti rimasti in attesa tocca ora affrontare un sovrapprezzo a parità di contenuti. I 5.000 dollari aggiunti alle due versioni non fanno altro che ribadire la distanza accumulata fra le promesse iniziali e il Cybertruck realmente arrivato sulle strade americane.