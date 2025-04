Fonte: Ufficio Stampa Tesla Tesla Cybertruck, novità in gamma: la versione RWD

Non tutti se lo aspettavano, anzi, vista l’esclusività del modello questa new entry appare proprio come una sorpresa. In ogni caso, il nuovo Tesla Cybertruck Long Range Rear Wheel Drive (RWD) è stato lanciato negli Stati Uniti come la versione “base” del celebre pickup elettrico dalla linea futuristica e affilata. Questa variante con un solo motore e trazione posteriore rappresenta un’alternativa più accessibile, pur rinunciando ad alcune delle caratteristiche di serie presenti nei modelli più performanti. Certo, non bisogna aspettarsi un prezzo alla portata di tutti, ma la sforbiciata è netta. Dunque, per coloro ai quali non importa sfoggiare la trazione integrale tanto basta questa nuova soluzione.

Il paragone con le altre varianti in gamma

Dal punto di vista delle prestazioni, il Cybertruck Long Range RWD mostra numeri inferiori rispetto alle versioni a trazione integrale. Per accelerare da 0 a 60 miglia orarie (circa 96 km/h), impiega 6,2 secondi. Questo dato si confronta con i più rapidi 4,1 secondi della versione AWD e gli impressionanti 2,6 secondi della Cyberbeast. La velocità massima, invece, raggiunge le 112 miglia orarie (180 km/h), identica alla AWD ma inferiore alle 130 miglia orarie (209 km/h) della Cyberbeast.

Nonostante le performance meno estreme, il Cybertruck Long Range RWD vanta la maggiore autonomia dell’intera gamma. Tesla dichiara una percorrenza di 362 miglia (582 km) con una singola carica. Questo dato supera le 325 miglia della versione AWD e le 320 miglia della Cyberbeast, rendendo la versione RWD particolarmente interessante per chi cerca la massima efficienza e percorrenza. La configurazione con un solo motore influisce anche sulla capacità di traino, che si attesta a 7.500 libbre (circa 3.400 kg). Sebbene sia un valore considerevole, è inferiore alle 11.000 libbre (quasi 5.000 kg) offerte dalle versioni a trazione integrale.

Dotazione di serie ridotta

Un altro aspetto distintivo del Tesla Cybertruck Long Range RWD è la sua dotazione di serie ridotta. Gli interni presentano sedili in tessuto e finiture in grigio, con gli anteriori riscaldati ma non ventilati. L’abitacolo è dotato di una console standard e non include il display da 9,4 pollici dedicato alla seconda fila. Anche l’impianto audio è in versione “base“, con sette altoparlanti e senza cancellazione attiva del rumore. Inoltre, questa versione non dispone delle due prese di corrente nel cassone e delle due prese nella cabina presenti negli altri modelli.

Tesla Cybertruck: prezzi di listino

Il prezzo di partenza del nuovo Tesla Cybertruck Long Range Rear Wheel Drive (RWD) è di 69.990 dollari. Tuttavia, con l’applicazione del credito d’imposta federale, il costo può scendere a 62.490 dollari. Resta da vedere se questo modello “economico“, con le sue caratteristiche ridotte ma con un prezzo potenzialmente più accessibile e una maggiore autonomia, sarà in grado di accelerare le vendite del pickup elettrico di Elon Musk.

La sua introduzione rappresenta una mossa strategica di Tesla per ampliare il proprio mercato e raggiungere una fascia di consumatori diversa, più attenta al prezzo e all’efficienza. Tutto sommato, il Cybertruck Long Range RWD si posiziona come l’opzione più efficiente e con la maggiore autonomia all’interno della gamma Cybertruck, pur offrendo prestazioni e dotazioni inferiori rispetto alle versioni più costose e potenti. Sicuramente, qualcuno potrebbe rimanere conquistato da questa nuova soluzione.