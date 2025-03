Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ricariche gratuite per chi acquista la Tesla Model Y entro la fine di marzo 2025

Acquistare una Tesla Model Y oggi conviene più che mai. Ma non il modello appena aggiornato: la versione precedente, ancora disponibile a inventario, viene ora proposta a condizioni molto interessanti. Tesla ha deciso di includere le ricariche gratuite ai Supercharger per chi sceglie un’unità preconfigurata. Un incentivo che si aggiunge a quelli già attivi e rende questo il momento perfetto per chi vuole passare all’elettrico senza aspettare il nuovo modello.

La promozione riguarda esclusivamente le Model Y preconfigurate ordinate a partire dal 6 marzo 2025, con consegna entro il 31 marzo. Se per qualche motivo la data dovesse slittare per cause imputabili a Tesla, il cliente potrebbe comunque mantenere il beneficio, ritirando l’auto alla prima occasione disponibile comunicata dal produttore. Una garanzia in più per chi sta valutando l’acquisto.

Ricariche gratuite e bonus

Il vantaggio delle ricariche illimitate sui Supercharger non è l’unico punto forte di questa promozione. Tesla ha confermato che l’offerta è cumulabile con gli altri incentivi esistenti, tra cui il tasso di interesse promozionale e il Tesla Bonus da 4.000 euro sulle Model Y preconfigurate. L’unica esclusa da questi vantaggi è la variante Performance, che non rientra nell’iniziativa.

Chi ha seguito l’andamento dei prezzi delle auto elettriche sa bene che trovare una Tesla Model Y a queste condizioni è raro. In passato, iniziative simili erano riservate a mercati specifici o a fine trimestre per accelerare le vendite. Questa volta, invece, l’iniziativa copre tutto il mese di marzo e rientra in una strategia più ampia, già vista negli Stati Uniti con il Cybertruck.

Perché acquistare ora conviene

L’autonomia resta invariata, così come le prestazioni e l’efficienza che hanno reso questo SUV il più venduto al mondo. La Model Y attuale – già ottimizzata per la ricarica ultraveloce – garantisce oltre 500 km di autonomia reale, un valore che la rende una delle migliori scelte nel mercato elettrico. Oltre al prezzo più basso e alle ricariche gratuite, c’è un altro aspetto da considerare. Ormai è consolidata, con migliaia di clienti che ne confermano la qualità e l’affidabilità

Oltre al prezzo più basso e alle ricariche gratuite, c’è un altro aspetto da considerare. La Model Y è un’auto ormai consolidata, con migliaia di clienti che ne confermano la qualità e l’affidabilità. Chi acquista un’auto appena aggiornata spesso si trova a fare da “beta tester” per nuove tecnologie non ancora perfezionate. La versione attuale, invece, ha già superato tutti i test del mercato e si è dimostrata solida in ogni contesto.

Tesla potrebbe presto rivedere le sue promozioni, e aspettare potrebbe significare perdere condizioni vantaggiose. Chi compra ora evita il rischio di variazioni di prezzo e si assicura gli incentivi disponibili, senza incertezze sulle future strategie della casa americana.

Se la priorità è risparmiare e ottenere il massimo dai vantaggi economici, acquistare una Tesla Model Y oggi è la scelta più intelligente. Con il Tesla Bonus di 4.000 euro, le ricariche gratuite ai Supercharger e la possibilità di accedere a tassi di finanziamento agevolati, il prezzo è tra i più competitivi di sempre.

Chi desidera l’ultima tecnologia e non ha fretta, può aspettare la nuova versione, ma il rischio è quello di perdere le condizioni vantaggiose attualmente disponibili. Con una promozione così aggressiva e una scadenza già fissata, questo potrebbe essere il miglior momento per passare a Tesla senza compromessi.