Tesla prepara un nuovo SUV economico da 4,28 metri e punta sul software FSD v14.3 per sfidare la concorrenza e blindare la leadership nel mercato elettrico

Ufficio Stampa Tesla Tesla al lavoro su un nuovo SUV economico: non sarà una Model Y in versione economica

Le mire di Elon Musk sembrano sbattere contro la realtà. Dopo anni passati a inseguire il sogno dei robot umanoidi e dei robotaxi, il calo dei profitti costringe Tesla a correggere la rotta fino al vociferato lancio di un SUV compatto, da non confondere con una Model Y in versione economica. Secondo le indiscrezioni emerse da un report di Reuters, il progetto nascerebbe da zero e andrebbe ad aggredire il difficile e competitivo mercato di massa.

Il SUV compatto da 4,28 metri

Tesla sarebbe insomma all’opera su un modello completamente inedito. Invece di limitarsi a riproporre una Model Y “spogliata” dei suoi optional, il costruttore americano avrebbe in cantiere un SUV dalla lunghezza di circa 4,28 metri, da collocare, ben al di sotto delle più celebri “sorelle”, nel segmento C, quello tanto caro al pubblico europeo e fondamentale per fare volumi globali.

Che cosa abbia in mente il management è piuttosto intuitivo: abbassare la soglia d’ingresso. Ridurre le dimensioni della batteria e adottare una configurazione a motore singolo permetterebbero di tagliare in modo drastico i costi di produzione e, dunque, il prezzo di listino finale a carico del cliente. La “culla” del modello entry-level dovrebbe essere la Gigafactory di Shanghai, polo strategico per l’efficienza produttiva, anche se non è esclusa una futura espansione delle linee negli Stati Uniti e in Europa. Resta però un’incognita: sarà un’auto con volante e pedali, o il primo vero veicolo destinato alla flotta robotaxi? Musk, in passato, ha definito “inutile” un modello economico tradizionale, ma il calo dei profitti potrebbe averlo indotto verso più miti consigli.

FSD v14.3: un nuovo “sistema” per la guida autonoma

Parallelamente ai nuovi progetti industriali, Tesla ha messo mano al “cervello” elettronico delle sue vetture con un approccio radicale. La FSD v14.3 fa molto di più che apportare una normale rinfrescata al software: riscrivendo integralmente runtime e compilatore, gli ingegneri hanno dato una sferzata alla velocità di calcolo, abbassando del 20% la latenza decisionale. Il veicolo può ora interpretare anche gli scenari più complessi, ad esempio in presenza di ambulanze o scuolabus, muovendosi con una precisione impensabile in passato.

Non è però oro tutto quel che luccica: tanta intelligenza richiede “muscoli”. L’aggiornamento FSD v14.3 è infatti destinato esclusivamente ai veicoli dotati di hardware HW4, l’unico in grado di gestire la nuova mole di calcolo. Mentre spinge sull’acceleratore dell’automazione, Tesla cambia pure il linguaggio nell’interfaccia utente: il termine “Autopilot” sta lasciando spazio a “Self-Driving”, a sottolineare una maturità del sistema ormai prossima alla guida autonoma completa.

Tra innovazione e scetticismo

Nonostante i recenti progressi tendano a suscitare entusiasmo, la storia di Tesla invita a mantenere una certa prudenza. Tra la presentazione di un’idea e la sua effettiva messa su strada passano spesso anni di ritardi, come dimostrano i casi della Roadster e del Semi. Se il SUV compatto e la nuova FSD manterranno le promesse, potremmo davvero essere davanti alla svolta che la Casa insegue da anni. Ma, come sempre, il verdetto finale spetta al 2026 e alla reale capacità di Musk di passare dalle parole ai fatti.