Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il pick-up elettrico di Tesla si avvia verso l'uscita di scena

Vi sono presentazioni che lasciano il segno e altre che passano alla storia per un inaspettato fallimento. Questo è il caso del Cybertruck, il mastodontico veicolo elettrico lanciato da Tesla nel 2023, divenuto uno dei più epici flop della storia moderna dell’automotive. Nel giorno dell’atteso unveiling il pick-up subì un danno che lasciò tutti i presenti interdetti. Quella che doveva essere la vettura indistruttibile di Tesla, capace di superare qualsiasi ostacolo senza affanni, si ritrovò con un finestrino infranto per il lancio di una pietra e questo fu solo l’inizio di una serie di sfortunati eventi.

La gigantesca vettura elettrica, non omologata alle nostre latitudini per ovvi motivi, è stata oggetto di numerosi richiami, passando da ipotetico oggetto di culto per le nuove generazioni a oggetto misterioso. Tanti clienti che avevano anticipato dei soldi per averla si sono tirati indietro e le immagini degli esemplari in fila di Cybertruck rimasti invenduti hanno iniziato a fare il giro del mondo. Ora Musk ha detto basta e la produzione del pick-up dovrebbe essere stoppata per lasciare spazio al lancio dei Robotaxi.

Possibile passo indietro

La fabbricazione del Tesla Cybertruck potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. Elon Musk ha annunciato l’intenzione di ridurre la produzione del controverso pick-up a zero emissioni presso la Gigafactory Texas, con l’obiettivo di stoppare le attività intorno alla metà del 2027. Una inversione a U netta, dettata dall’idea di puntare con decisione ai robotaxi a guida autonoma nell’immediato futuro. I numeri di vendita del Cybertruck sono stati molto al di sotto delle aspettative.

Il pick-up avrebbe dovuto rivoluzionare il car market elettrico e raggiungere volumi produttivi già oggi piuttosto elevati. La Casa americana aveva annunciato un target di circa 250.000 unità all’anno, tuttavia la domanda è calata progressivamente con il sorgere di svariate problematiche tecniche. Nei primi 9 mesi del 2026 le immatricolazioni in America si sono arrestate a circa 11.586 esemplari, con un calo del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per accelerare le ultime consegne, l’azienda ha previsto l’introduzione di un turno di lavoro aggiuntivo, con l’obiettivo di aumentare temporaneamente il ritmo di assemblaggio in modo tale da chiudere questo capitolo definitivamente. Alcuni clienti potrebbero anche non ricevere il veicolo prenotato e dovranno quindi ottenere il rimborso degli anticipi versati.

Si punta sui Cybercab

Se da una parte il pick-up full electric non ha convinto, le aspettative sono molto elevate per i taxi a guida autonoma. Elon Musk avrebbe l’obiettivo di liberare spazio produttivo e risorse per il Cybercab. Il rivoluzionario taxi è uno dei pilastri della strategia futura del brand, da sempre orientato verso la guida autonoma. In base all’analisi “Here at Last: The Evolution of the Robotaxi” di Boston Consulting Group la flotta mondiale di veicoli a guida autonoma potrebbe superare il milione di unità entro il 2035, con il raggiungimento di tre milioni nello scenario migliore.

La rivoluzione potrebbe avere un forte impatto anche nella vita professionale dei tassisti e Musk è deciso a cavalcare il trend, puntando su intelligenza artificiale e robotica. Il fondatore di Tesla ha spiegato che il problema del Cybertruck ruoterebbe intorno alla complessità industriale del progetto. L’azienda potrebbe destinare risorse e sforzi per la produzione aggiuntiva dei Robotaxi.