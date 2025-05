Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

L'Ufficio Brevetti Usa blocca l'utilizzo del nome "Robotaxi" per il nuovo modello Tesla

Elon Musk ci ha costruito sopra conferenze, tweet, slide di presentazione e persino qualche promessa un po’ troppo ottimista. Ma adesso il termine “Robotaxi”, usato da anni da Tesla per identificare i suoi veicoli a guida autonoma, non potrà essere registrato a titolo esclusivo. Lo ha deciso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti: secondo l’ente americano, “Robotaxi” è una parola troppo generica, già utilizzata da diverse aziende per indicare lo stesso tipo di servizio. In pratica, anziché un nome, rappresenta una categoria. E se tutti lo usano, nessuno può averne il monopolio.

Nome troppo comune, niente esclusiva

Per Musk e il suo team si tratta di una tanto piccola quanto seccante battuta d’arresto. Tesla usa la parola Robotaxi da anni nei suoi annunci, nelle conferenze e nei documenti ufficiali. È diventato quasi sinonimo della sua visione del futuro. Ad avviso, però, dell’ufficio brevetti, proprio questa diffusione gioca contro di loro. La parola non è abbastanza distintiva, e quindi non si può trasformare in un brand a sé stante. A ogni modo, la porta rimane socchiusa. Tesla ha ancora 3 mesi di tempo per avanzare ricorso o presentare una nuova documentazione che giustifichi l’uso esclusivo del termine. Superata quella scadenza, la pratica verrà semplicemente archiviata.

Grane anche con “Cybercab”

Tesla, nel frattempo, aveva vagliato delle alternative a Robotaxi. Aveva provato anche con un altro nome piuttosto evocativo: “Cybercab”. Ma immancabilmente sono sorti problemi. In questo caso, la richiesta di registrazione è stata bloccata perché troppo simile a marchi già richiesti o in uso. A complicare la questione, delle aziende stanno cercando di proteggere accessori aftermarket legati al Cybertruck (il pick-up elettrico di Tesla). E così pure Cybercab è finito impantanato.

Ennesimo tentativo: “Robobus”. A sua volta depositato da Tesla per futuri veicoli autonomi destinati al trasporto collettivo per sbloccare l’impasse. Ma di nuovo, la domanda è ancora in fase di esame e l’esito è tutto da vedere. In breve, il produttore americano sta facendo fatica a mettere il proprio timbro legale sui nomi futuristici che accompagnano la sua narrazione ormai da anni. E anche se può sembrare un dettaglio, in un mondo dove brand, marketing e proprietà intellettuale contano moltissimo, avere (o non avere) un marchio registrato può fare la differenza.

Austin si prepara

Nel frattempo, mentre i documenti si accumulano sui tavoli dell’Ufficio Marchi, Tesla tira dritto. Il lavoro sul progetto Full Self Driving prosegue, ed è proprio questo sistema che dovrebbe essere il motore del servizio Robotaxi (o comunque verrà chiamato). Stando alle ultime indiscrezioni, il via al progetto pilota sarebbe fissato a giugno ad Austin, in Texas. Una città dove Tesla ha già forti radici e una buona base operativa.

La sperimentazione sarà cruciale. Perché se da un lato Musk continua a promettere un domani senza conducenti, dall’altro le sfide legali, burocratiche e tecniche vanno avanti a mettersi di traverso (e i dazi non aiutano). E registrare un nome, come abbiamo visto, è solo una delle matasse da dipanare. Quali saranno gli sviluppi? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Quando Elon sarà obbligato a fare la sua mossa.