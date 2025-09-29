22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

Raffele Gomiero Tomasi Auto apre a Milano un nuovo showroom per l’usato

L’apertura dello showroom Tomasi Auto a Milano si presenta come un’iniziativa in grado di dare forma concreta a un’esigenza sempre più diffusa: trovare veicoli usati affidabili, certificati e disponibili in tempi rapidi.

Lo spazio è stato concepito con una logica funzionale e ordinata, pensata per rendere più agevole la scelta di un’automobile. In una città come Milano, abituata a muoversi con ritmi intensi, la possibilità di avere un punto di riferimento dedicato esclusivamente all’usato qualificato rappresenta un’opportunità significativa.

Negli ultimi anni il mercato automobilistico di Milano ha mostrato una crescente attenzione verso l’usato recente e garantito. Le esigenze di mobilità sono cambiate: tempi più serrati, esigenze di spostamento quotidiano e maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo.

In questo contesto, l’arrivo di uno showroom dedicato all’usato certificato si inserisce con naturalezza, offrendo un servizio coerente con le dinamiche urbane. La struttura è collocata in un’area facilmente raggiungibile, integrandosi con il flusso cittadino senza complicazioni logistiche.

Un approccio multimarca e indipendente

La caratteristica più evidente dello showroom è la sua natura indipendente e multimarca, dato che non si tratta di un’esposizione generica, ma di una selezione studiata con attenzione. Le automobili proposte spaziano dalle compatte cittadine ai SUV, dalle berline più tradizionali fino a modelli con un’impronta più distintiva. La logica che guida la scelta non è quella della quantità, ma della coerenza: mettere a disposizione mezzi che rispondano a necessità concrete, senza forzature né eccessi.

La centralità del progetto sta nella certificazione dell’usato, per questo ogni veicolo dello showroom viene presentato con controlli documentati, verifiche tecniche accurate e un passato trasparente. L’obiettivo è ridurre le incertezze tipiche del mercato dell’usato, offrendo al cliente un quadro chiaro già in fase di valutazione. La cura nel presentare le informazioni e la disponibilità di prove su strada mirano a trasmettere fiducia e a costruire un rapporto basato sulla chiarezza, piuttosto che su promesse vaghe.

Lo spazio non è stato progettato come un semplice contenitore di vetture, l’organizzazione interna favorisce un percorso ordinato, che accompagna dalla visione dei modelli in esposizione fino alle aree dedicate all’approfondimento e alla consulenza. Un aspetto che rafforza la proposta dello showroom milanese è la coerenza con la strategia di Tomasi Auto, che non tratta auto nuove ma esclusivamente usato selezionato. Dal 2018 i prezzi delle auto nuove sono cresciuti del 40%, mentre i salari medi nello stesso periodo si sono fermati a un +8%: un divario che spiega la crescente attenzione verso il mercato di seconda mano.

Nel 2015 si contavano 36 modelli nuovi sotto i 15.000 euro, oggi ne rimane soltanto uno. In questo contesto, l’azienda mette a disposizione un parco di migliaia di vetture con omologazione almeno Euro 6, un’età media inferiore ai tre anni e un chilometraggio medio di 54.000 km, garantendo standard qualitativi elevati e accessibili.

Integrazione digitale a supporto della visita

Il nuovo showroom dialoga con una piattaforma digitale che consente di consultare disponibilità, confrontare alternative e preparare la visita in sede. Non sostituisce l’esperienza fisica, ma la integra, riducendo tempi e passaggi superflui. L’obiettivo è coniugare l’efficienza del digitale con la concretezza della presenza in loco, evitando di sacrificare il valore del contatto diretto. Questo equilibrio permette di arrivare più preparati alla fase decisionale e di rendere più rapidi i processi conclusivi.

Un aspetto distintivo è la modalità con cui viene offerta la consulenza, in quanto l’approccio non è orientato alla vendita a tutti i costi, ma alla comprensione delle esigenze reali di chi entra nello showroom. In questo modo la scelta del veicolo viene guidata non da tendenze di mercato, ma da esigenze personali, con il risultato di godere di un processo più lineare e trasparente, che riduce il margine di errore.

Ufficio Stampa Tomasi Auto

La gamma di veicoli proposti non punta alla vastità, ma alla coerenza, dato che viene offerta una varietà sufficiente a coprire le principali esigenze di mobilità, senza eccedere con alternative ridondanti. Piccole auto da città, crossover pratici, berline confortevoli e modelli più performanti convivono in uno spazio organizzato, con schede chiare e dettagli immediatamente accessibili. La scelta appare ragionata e calibrata sulle reali necessità urbane e metropolitane.

Come già detto ogni vettura viene presentata con una documentazione completa, che include la cronologia dei controlli e gli eventuali interventi effettuati. La trasparenza in questo passaggio costituisce uno degli elementi di maggiore valore, perché elimina incertezze e riduce i rischi di sorprese successive. A completare l’esperienza, i test drive permettono di verificare direttamente il comportamento dell’auto, fornendo una conferma pratica a quanto illustrato nelle schede tecniche.

Servizi accessori, garanzie chiare, sostenibilità e responsabilità

Oltre all’acquisto, lo showroom offre una gamma di servizi complementari. Le garanzie vengono illustrate in maniera semplice e lineare, senza eccessi di terminologia tecnica. Vengono proposti pacchetti di assistenza, manutenzione programmata e soluzioni di supporto post-vendita che consentono di mantenere nel tempo l’efficienza del veicolo. L’idea di fondo è quella di costruire continuità e non un semplice rapporto concluso al momento della firma.

Il tema della sostenibilità viene affrontato in chiave concreta, legata alla logica stessa del mercato dell’usato certificato. Allungare la vita utile dei veicoli, ridurre sprechi e ottimizzare risorse è una scelta che, pur non rappresentando la soluzione definitiva al tema ambientale, contribuisce a un approccio più responsabile. La cura dei dettagli e la selezione attenta rientrano in questa filosofia di buon senso applicata al settore automobilistico.

Anche la scelta della collocazione non è casuale, infatti lo showroom si trova in via Giorgio Stephenson 86 nella zona nord-ovest di Milano, un’area facilmente raggiungibile dalle principali vie d’accesso e ben integrata con il tessuto urbano. L’attenzione alla logistica si riflette anche nella disponibilità di spazi per la sosta, un elemento spesso critico nelle strutture cittadine. Questa accessibilità rende lo showroom non solo un punto vendita, ma un presidio pratico e funzionale all’interno della geografia urbana.