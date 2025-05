Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Toyota continua ad investire nell’elettrico ed è il momento per questa gamma di veicoli di accogliere un nuovo arrivato: il bZ4X Touring. Si tratta di un SUV molto spazioso, ideale soprattutto per le famiglie. Veicolo versatile e comodo, è dotato anche di ricarica rapida, che unita all’ampia autonomia lo rendono ideale anche per i viaggi più lunghi. Questo modello va ad arricchire una famiglia di SUV elettrici che annovera già l’Urban Cruiser e il Toyota C-HR+. Tutti questi condividono il DNA BEV Toyota con vera capacità AWD, durata e affidabilità.

Il bZ4X Touring è stato creato come variante ancora più spazioso del bZ4X. La lunghezza è superiore di 140 mm e l’altezza di 20 mm (rispettivamente 4.830 mm e 1.670 mm). Tutto ciò fa si che aumenti di 148 litri il vano di carico per un totale di 600 litri. Questo SUV è ottimizzato per sfruttare al massimo lo spazio grazie al propulsore BEV Toyota con componenti compatti. La disposizione flessibile dei sedili posteriori 40:60, permette di ampliare lo spazio disponibile.

Tanta potenza

L’opzione AWD è dotata di tecnologia di controllo della trazione XMODE e del Grip Control di Toyota, che permettono di poter affrontare con naturalezza ogni tipo di percorso. Sia la versione a trazione anteriore che quella integrale del bZ4X Touring è dotata di una batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh (capacità lorda) e di un caricatore di bordo da 22 kW. La ricarica rapida raggiunge una capacità massima di circa 150 kW.

Il veicolo è anche dotato di un sistema di raffreddamento a liquido con funzione di pre-condizionamento, che può essere attivato manualmente o automaticamente mentre ci si sta incamminando verso la stazione di ricarica. Questo è utile per far si che la batteria si trovi alla giusta temperatura quando si comincia la ricarica, così da non causare problemi in futuro. Per il modello a trazione anteriore la potenza massima prevista è di 224 CV, mentre quello a trazione integrale 380 CV. Questi valori lo rendono al momento il modello BEV Toyota più potente sul mercato.

Batteria super garantita

Questa vettura riesce anche a trainare rimorchi sino a 1.500 kg. La batteria di questo SUV inoltre è garantita attraverso il programma Toyota Battery Care, per un totale di 10 anni di età del veicolo (dopo questo lasso di tempo dovrebbe tenere almeno il 70% della sua capacità) o sino a 1 milione di km percorsi, previo il controllo ogni anno dello stato di salute della stessa batteria.

Dal punto di vista meramente stilistico, invece, il bZ4X Touring ha una linea più spigolosa e grintosa. Si fa notare poi per le finiture nere a grana grossa dei passaruota, i cerchi neri e le barre sul tetto che permettono di trasportare attrezzature sportive o carichi lunghi di circa 70 kg. Gli interventi maggiori però sono stati fatti al posteriore dove è stata allungata la vettura con un nuovo design del paraurti inferiore. I colori esterni poi includono un nuovo Brilliant Bronze. L’abitacolo interno è simile a quello del nuovo bZ4X, con una console centrale per facilitare l’utilizzo dei dispositivi digitali. L’arrivo in Europa di questa nuova vettura è previsto per la prima metà del 2026. Per il momento non si conoscono ancora ulteriori dettagli e in particolare non è stato ancora comunicato il prezzo.