Fonte: Ufficio Stampa Toyota La gamma 2025 del SUV sta arrivando

Il Toyota C-HR è uno dei modelli di riferimento della gamma del costruttore nipponico per il mercato europeo e, più in generale, è oggi uno dei più richiesti in tutto il segmento C, confermando l’ottimo lavoro svolto da Toyota. Anche grazie ai sistemi di elettrificazione, il SUV è riuscito a convincere tanti automobilisti che lo hanno scelto come veicolo per i propri spostamenti quotidiani. Oggi, la gamma del Toyota C-HR diventa ancora più ricca e interessante. L’azienda, infatti, ha annunciato il debutto di un nuovo allestimento, denominato Lounge Hero. Si tratta di un’aggiunta importante, pensata per arricchire la famiglia del SUV e renderlo ancora più competitivo sul mercato. Scopriamo i dettagli in merito a tutte le novità della gamma 2025 del SUV di segmento C del brand.

Il nuovo allestimento

La gamma di Toyota C-HR, dopo aver raggiunto un record di vendite, si rinnova e il nuovo allestimento Lounge Hero rappresenta un’interessantissima novità. Si tratta di una versione che va a sostituire l’allestimento Lounge Premiere, proponendo uno stile ricercato e una dotazione molto ricca. Questa versione di Toyota C-HR include la combinazione di colori bi-tone+, aggiungendo nuove finiture in tinta con la carrozzeria intorno alla griglia anteriore e per lo spoiler del paraurti posteriore. Ci sono anche nuovi cerchi da 19 pollici grigio opaco che vanno a completare il look esterno del SUV in questa configurazione.

Da segnalare anche il debutto del nuovo colore Metal Oxide, che può essere ordinato con le versioni Lounge, Trend, GR Sport e GR Sport Hero (nuovo nome della versione GR SPORT Premiere Edition), in abbinamento alle combinazioni bi-tone e bi-tone+ di vari allestimenti. Si arricchiscono anche le opzioni per l’abitacolo con un nuovo mix di pelle sintetica e suede, in rosso Bordeaux, mentre la colorazione Liquid Black è utilizzata per le finiture delle portiere e della console anteriore oltre che per il pomello del cambio. L’allestimento Lounge Hero integra anche un esclusivo tetto panoramico in grado di offrire fino a 3 centimetri di spazio aggiuntivo per la testa. Da segnalare anche che l’abitacolo è dotato di un sistema di illuminazione ambientale a 64 colori.

I motori

Uno dei segreti del successo di Toyota C-HR è rappresentato dalla gamma di motorizzazioni e, in particolare, dalle soluzioni elettrificate che la Casa nipponica è riuscita a integrare nel suo SUV. I clienti possono scegliere, infatti, la più recente tecnologia ibrida di Toyota puntando sul motore 1.8 Hybrid 140.

C’è anche la possibilità di scegliere la versione Plug-in 2.0 Hybrid 223 che offre un’autonomia elevata in modalità a zero emissioni, con la possibilità di percorrere fino a 66 chilometri nel ciclo combinato e fino a 100 chilometri nell’utilizzo in città (i dati si riferiscono all’omologazione secondo il ciclo combinato WLTP e il ciclo WLTP EAER City). Entrambe le motorizzazioni sono disponibili con trazione anteriore.

Toyota ha confermato che il lancio della gamma 2025 del suo C-HR è in corso. La nuova versione del SUV sarà, quindi, disponibile a breve in tutti i mercati europei e anche nelle concessionarie italiane del brand, andando ad arricchire, notevolmente, le potenzialità di un modello che ha già dimostrato la sua capacità di conquistare il mercato.