Il SUV di Toyota ha superato un traguardo importante e si conferma un modello di riferimento, soprattutto per il mercato europeo

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Ufficio Stampa Toyota Un traguardo importante

Toyota è un vero e proprio punto di riferimento del mercato delle quattro ruote e uno dei suoi modelli più iconici è la Toyota C-HR, che occupa un ruolo da protagonista nel segmento dei SUV di segmento C e all’interno della gamma della Casa nipponica per il mercato europeo.

Il modello è abbastanza recente, essendo stato lanciato 10 anni fa e poi aggiornato con una seconda generazione. Nonostante la sua carriera relativamente breve, la C-HR ha già raggiunto risultati davvero importanti, contribuendo a rafforzare la posizione di Toyota sul mercato europeo.

Dal 2016 a oggi, infatti, il C-SUV di Toyota, anno dopo anno, ha registrato sempre ottimi risultati, diventando un modello di riferimento per tantissimi automobilisti. L’azienda, in questi giorni, ha raggiunto nuovi traguardi molto importanti con il suo SUV. Andiamo ad analizzare i dettagli.

Un risultato importante

Dieci anni fa, Toyota ha lanciato il suo nuovo SUV per il segmento C con l’obiettivo di aggiornare la sua gamma globale e rafforzare la presenza in Europa. I risultati sono stati molto positivi e gli ultimi dati lo confermano. Per il modello, infatti, ci sono oltre 2,1 milioni di unità vendute a livello globale.

Restringendo il campo al solo mercato europeo, inoltre, è possibile notare il successo di C-HR. Il modello, infatti, ha venduto, nel corso della sua carriera, ben 1,2 milioni di unità in Europa, diventando un riferimento assoluto della sua categoria oltre che sostenendo, insieme ad altri modelli come Yaris, la diffusione di Toyota nel nostro continente.

Un contributo importante al successo lo ha dato il suo stile. La Toyota C-HR, infatti, si è distinta come riferimento del mercato grazie al suo stile ispirato alle coupé sportive, che ha anticipato uno dei trend più recenti del mercato delle quattro ruote, in particolare in Europa, dove diversi costruttori propongono oggi soluzioni analoghe.

L’ibrido che fa la differenza

Un altro elemento centrale del successo di Toyota C-HR è la tecnologia Full Hybrid che, da anni, offre un contributo determinante alla crescita del modello, vero e proprio punto di riferimento per gli automobilisti alla ricerca di una vettura ibrida in grado di ridurre al minimo i consumi. Questa tecnologia è protagonista anche con il RAV4.

L’ibrido continua a rappresentare la scelta di riferimento anche per la seconda generazione di C-HR che ha debuttato in Europa nel corso del 2023. La gamma attuale comprende anche una versione Plug-in Hybrid che permette di sfruttare un’autonomia di decine e decine di chilometri in modalità a zero emissioni. Dalla base del modello è nata anche una versione elettrica.

Ricordiamo, inoltre, che il modello è stato aggiornato di recente, con un restyling della gamma che ha portato diverse novità, con nuove finiture e l’arrivo dell’allestimento GR Sport per tutte le motorizzazioni. Numeri alla mano, C-HR è oggi un riferimento assoluto per Toyota e per tantissimi automobilisti in tutto il mondo.

Anche nel prossimo futuro, il SUV continuerà a rappresentare un’arma fondamentale per la Casa nipponica, sempre alla ricerca di un modo per poter crescere e rafforzare la sua posizione di leader del mercato.