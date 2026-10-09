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Ufficio Stampa Toyota Toyota Corolla Anniversary, l'omaggio per i 60 anni del modello più venduto

Sessant’anni di storia e oltre 57 milioni di vetture vendute in tutto il mondo. Toyota Corolla continua a essere l’auto più venduta nella storia e, per questo grande evento, la Casa giapponese ha realizzato un’edizione speciale. Nasce così la “60th Anniversary Edition”, modello che si differenzia rispetto al resto della gamma soprattutto per una colorazione unica e un design ritoccato.

Dal 1966 fino ai tempi moderni, Toyota ha sempre puntato su Corolla tanto da definirla, come si legge nel sito ufficiale del brand nipponico, “l’auto delle persone”. Il Gruppo adotterà diverse strategie tra il mercato statunitense e quello europeo, con alcune sostanziali differenze.

Nuova colorazione e design ritoccato

La principale caratteristica della nuova Toyota Corolla 60th Anniversary Edition è la configurazione estetica specifica, pensata per distinguere il modello celebrativo dalle altre versioni della gamma. La carrozzeria adotta la verniciatura metallizzata New Boreal Blue, abbinandola a tetto e montanti in Night Sky Black.

Il paraurti anteriore e le soglie laterali presentano inserti in argento opaco, evidenziando così lo stile sportivo dell’auto. Un modello che presenta anche finiture scure dedicate alle cornici dei fendinebbia. Per la “60th Anniversary Edition”, Toyota utilizzerà nuovi cerchi in lega da 17 pollici a 10 razze, neri cromati, con finitura opaca e lavorata a contrasto. Il richiamo ai sessant’anni della Corolla è affidato anche alle decalcomanie celebrative in argento opaco, collocate nelle porte posteriori. All’interno dell’abitacolo trovano spazio piastre battitacco con logo dedicato e tappetini neri con inserti argentati.

Continuità motoristica e tecnica

Toyota punta sulla continuità tecnica di Corolla, non introducendo per questa edizione celebrativa una nuova motorizzazione specifica. La Casa giapponese conferma la tecnologia Full Hybrid di quinta generazione, con due alternative. La prima propone un 1.8 litri da 140 CV, mentre chi cerca prestazioni superiori può orientarsi sulla motorizzazione 2.0 con erogazione massima di 180 CV.

Corolla 60th Anniversary Edition dispone di una strumentazione personalizzabile da 12,3 pollici e un sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo touchscreen da 10,5 pollici. La dotazione comprende inoltre il pacchetto Toyota T-Mate, riunendo le tecnologie di assistenza alla guida e i sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense.

Tra le funzionalità indicate dal Brand asiatico figura anche il sistema pre-collisione con riconoscimento delle situazioni di rischio agli incroci. Toyota ha previsto ulteriori aggiornamenti via etere per le funzioni compatibili. L’obiettivo è di mantenere aggiornate le componenti multimediali e parte dei sistemi di sicurezza.

Prezzo e differenza con gli Usa

La Casa giapponese renderà di serie Corolla 60th Anniversary Edition, che sarà nelle concessionarie da fine ottobre 2026. Scelta diversa invece per il mercato statunitense, dove sarà in edizione limitata per 2500 unità.

Il modello celebrativo parte da un prezzo di 38.500 euro, rispetto ai 35.700 della versione ICON di Corolla Touring Sports MY27. La differenza nel costo tra le due configurazioni è a fronte delle specifiche estetiche e della caratterizzazione celebrativa della serie speciale. Presentata per la prima volta nel 1966, la Corolla è oggi commercializzata in 150 Paesi e prodotta in dodici stabilimenti.

Il sessantesimo anniversario rappresenta così l’occasione per rinnovare l’attenzione su un modello che ha attraversato dodici generazioni, mantenendo un ruolo centrale nella strategia Toyota.