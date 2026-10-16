Mentre gran parte dell’industria automobilistica investe sull’elettrificazione, Toyota continua a sviluppare una nuova generazione di motori a combustione. Non si tratta di un semplice aggiornamento delle unità attuali, ma di un progetto che punta a ripensarne dimensioni, efficienza e possibilità di utilizzo.
A raccontare i progressi della ricerca è il quotidiano giapponese Asahi Shimbun, che ha visitato i laboratori Toyota nella prefettura di Aichi, dove i nuovi propulsori vengono sottoposti a prove continue.
L’obiettivo è creare motori capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei mercati internazionali, alimentando automobili a benzina, ibride tradizionali e plug-in. Una strategia che potrebbe trovare una delle prime applicazioni sulla prossima Toyota Corolla.
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Motori più piccoli, ma con un’efficienza superiore
Il principale cambiamento riguarda le dimensioni. Gli ingegneri giapponesi stanno lavorando a propulsori sensibilmente più compatti rispetto alle unità convenzionali, senza rinunciare al miglioramento dell’efficienza. La riduzione degli ingombri offre vantaggi che vanno oltre il vano motore.
Un’unità meno voluminosa permette infatti ai progettisti di abbassare il cofano, modificando le proporzioni della carrozzeria e migliorando il comportamento aerodinamico. Una minore resistenza all’avanzamento può tradursi in consumi inferiori e maggiore autonomia, indipendentemente dalla presenza di una batteria di trazione.
“Contribuiremo alla decarbonizzazione con motori completamente diversi“, ha dichiarato Tomoyuki Noguchi, responsabile dello sviluppo dei propulsori a combustione. La ricerca si concentra quindi sull’interazione tra meccanica e progettazione complessiva del veicolo, piuttosto che sul solo rendimento del motore.
Toyota non ha ancora comunicato le specifiche definitive delle nuove unità, né i valori di potenza e consumo che caratterizzeranno le future applicazioni commerciali. L’indicazione più significativa riguarda però la volontà di mantenere il motore termico come componente centrale anche nelle prossime generazioni di automobili elettrificate.
Una strategia per mercati automobilistici molto diversi
La scelta nasce dalla convinzione che la transizione energetica non procederà ovunque alla stessa velocità. In Cina e in Europa la domanda di vetture elettriche continua a influenzare le strategie industriali, mentre negli Stati Uniti le motorizzazioni ibride conservano un ruolo importante.
Nei Paesi emergenti, invece, le automobili alimentate esclusivamente a benzina rappresentano ancora una parte consistente delle vendite. Toyota intende rispondere a questa frammentazione attraverso la strategia multi-pathway, che prevede più tecnologie di propulsione anziché un’unica soluzione valida per tutti.
Takashi Uehara, responsabile dell’unità powertrain, ha spiegato all’Asahi Shimbun che la versatilità dei nuovi motori potrebbe offrire vantaggi anche sul piano produttivo. Utilizzare una stessa linea industriale per realizzare vetture destinate a differenti configurazioni permetterebbe di contenere gli investimenti e adattare più rapidamente i volumi alle richieste dei singoli mercati.
La Corolla, grazie alla sua diffusione internazionale, rappresenterebbe un modello particolarmente adatto a inaugurare questa impostazione.
La sfida con i costruttori cinesi e i costi dell’elettrico
Il progetto assume un’importanza strategica anche alla luce della crescente concorrenza asiatica. Secondo Hisashi Ando, analista della società di ricerca Fourin, i marchi cinesi stanno rafforzando la propria presenza in Sud-Est asiatico, America Latina e Paesi del Golfo.
Non puntano più soltanto sulle elettriche, ma ampliano progressivamente l’offerta di modelli a benzina e ibridi, entrando in segmenti tradizionalmente importanti per Toyota. Sul fronte finanziario pesa inoltre l’elevato costo dello sviluppo delle vetture a batteria, che ha già provocato perdite significative ad alcuni costruttori occidentali e a Honda.
Per Toyota, mantenere redditizie le motorizzazioni tradizionali significa dunque disporre delle risorse necessarie per finanziare anche i programmi elettrici. La prossima generazione di propulsori dovrà dimostrare che questa flessibilità industriale può tradursi in prodotti competitivi, senza compromettere gli obiettivi di riduzione delle emissioni.