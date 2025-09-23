Toyota ha presentato la sua nuova GR Yaris MY25. La vettura è già ordinabile in Italia e presenta alcune interessanti novità che la rendono ancora più efficiente

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa Toyota Toyota GR Yaris MY25, aperti gli ordini: cosa propone

Toyota Yaris è da anni ormai una delle best seller della Casa giapponese. Per questo motivo quando esce una nuova versione c’è sempre massima attenzione. Lo scorso 20 settembre, presso l’autodromo di Vairano, il colosso nipponico ha messo in scena un evento dedicato ai possessori di GR Yaris ‘TGRI Limited Edition’ con il Team di Rally Gazoo Racing Italy e i suoi piloti. L’occasione però è stata sfruttata anche per togliere i veli alla nuova GR Yaris MY25.

Nello specifico, i partecipanti alla manifestazione hanno avuto la possibilità di guidare le varie versioni della GR Yaris e anche provare a fare degli hot laps con la GR Yaris Rally 2, che corre nel campionato Italiano Rally. Questa era un’esperienza che era parte integrante del pacchetto della Limited Edition.

Cosa cambia

La scelta di presentare la nuova GR Yaris MY25 proprio durante questo evento non è affatto casuale e rimarca ancora una volta il rapporto intenso che persiste tra il motorsport e le vetture da strada di produzione Toyota. Questa nuova versione introduce: bulloni speciali, che hanno un alto livello di rigidità di fissaggio; impostazioni delle sospensioni riviste, così da adattarsi meglio ai bulloni che fissano le parti del telaio; infine è stata regolata la forza di smorzamento dell’ammortizzatore così da ottenere controllo e comfort di guida. Inoltre, grazie all’aiuto di piloti professionisti, è stato messo a punto un servosterzo elettrico (EPS) che migliora la linearità del volante.

La GR Yaris MY25 versione Circuit conferma quanto di buono visto già nella precedente versione e aggiunge volante e sedili riscaldati. L’allestimento Aero Performance, invece, introduce delle novità davvero rilevanti che vanno a sfruttare al massimo la vettura rendendola maggiormente performante. In particolare sono stati introdotti: un nuovo condotto di raffreddamento e una griglia sul cofano in alluminio; uno spoiler basso all’anteriore per migliorare bilanciamento e aderenza dell’auto; un grande alettone posteriore regolabile, che permette di controllare meglio la vettura ad alta velocità; un nuovo rivestimento sotto l’auto, che si ispira al fondo piatto del serbatoio del carburante utilizzato nelle gare della ‘Super Taikyu Series’ e infine nuovi condotti che si trovano tra la ruota anteriore e la portiera, che aumentano la stabilità della macchina.

A queste si aggiunge anche la novità del freno a mano verticale (che sarà di serie), sviluppato proprio grazie all’esperienza fatta all’interno del campionato WRC. Poi ci sono alcune novità al pacchetto di sicurezza attiva TSS3 (Toyota Safety System 3) come: Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert e Safety Exit Assistance. Infine c’è da segnalare la presenza di un impianto audio JBL con ben 8 speaker.

Listino prezzi

Questa nuova Toyota GR Yaris MY25 è disponibile in Italia dal 22 settembre con un prezzo di listino che parte da 52.000 euro per l’allestimento Circuit sino ai 58.000 euro dell’allestimento Aero Performance. A quest’ultima versione è possibile inoltre aggiungere i cerchi forgiati a 4.000 euro. La Yaris per Toyota è da sempre un punto di riferimento. Nata nel 1999 è già arrivata alla sua quarta serie. Questa sua denominazione è presente in Europa, Australia e Stati Uniti, il suo significato deriva da Charis, la forma singolare di Charites (Cariti o Grazie), la forma singolare delle dee greche di bellezza, fascino ed eleganza.