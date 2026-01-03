La GR86 da rally esiste davvero, come acquistarla e quanto costa

Realizzata da Kuhl Racing, la Toyota GR86 Outroad è uno dei progetti più interessanti del momento: la sportiva si trasforma e diventa un vero e proprio modello off-road

Ufficio Stampa Kuhl La Toyota GR86 Outroad è pronta a stupire

Una sportiva in grado di andare in fuoristrada, garantendo prestazioni eccellenti. Si tratta della Toyota GR86 da rally, un progetto che esiste davvero e che può anche essere acquistato dai collezionisti. È tutto merito di Kuhl Racing, tuner che ha realizzato una versione mai vista prima della sportiva di Toyota. Si tratta di un progetto sicuramente molto interessante e ampiamente personalizzato che permette di conservare il carattere sportivo del modello della Casa nipponica ma arricchendone il carattere con un look completamente differente da quello a cui gli appassionati sono abituati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Una sportiva da rally

Il progetto realizzato da Kuhl Racing si chiama Toyota GR86 Outroad. Il modello è dotato di un assetto rialzato, rispetto alla coupé di serie, e può contare sulla trazione posteriore. L’altezza da terra è incrementata di 7,5 cm ma con un optional è possibile aggiungere un sistema di sollevamento idraulico che consente di ottenere 4 cm ulteriori di altezza e, quindi, affrontare anche i fondi più complessi senza timori. Anche la carrozzeria è personalizzata rispetto alla versione di serie, con un design più robusto e massiccio e con la presenza anche delle barre sul tetto. Per quanto riguarda il motore, elemento centrale di ogni sportiva, la Outroad può contare su un propulsore boxer a quattro cilindri da 2,4 litri. Si tratta del motore “di serie” della GR86 che però può essere personalizzato con un kit turbo optional, realizzato appositamente da Kuhl Racing, che consente l’aggiunta di 50 CV in più. Il motore può essere abbinato al cambio manuale oppure al cambio automatico. Ci sono anche i cerchi in lega VERZ-WHEELS DDR da 18 pollici.

Pronta per conquistare il Giappone

La Toyota GR86 Outroad è pronta a conquistare gli appassionati alla ricerca di un modello davvero unico nel suo genere. Kuhl ha confermato che il modello sarà mostrato in pubblico la prossima settimana, in occasione del Tokyo Auto Salon 2026, evento che segue il Mobility Show andato in scena tra fine ottobre e inizio novembre. Successivamente è prevista la partenza della fase di commercializzazione (per il momento riservata al mercato nipponico). Per quanto riguarda i prezzi, al cambio attuale, il kit completo per l’Outroad costerà 26.600 euro mentre per la sola carrozzeria ne serviranno 11.800 euro.

Il kit turbo per il motore, invece, comporta una spesa di 8.300 euro. Al momento, non ci sono informazioni su un possibile debutto europeo del progetto di Kuhl Racing. Con il cambio euro/yen particolarmente favorevole per gli europei, di certo, tanti appassionati sarebbero pronti a importare la vettura per mettersi alla guida di un modello unico nel suo genere e in grado di abbinare prestazioni elevate, un design sportivo ma anche un carattere off-road unico. Ulteriori dettagli in merito alla Toyota GR86 Outroad arriveranno in occasione della presentazione in pubblico, in programma la prossima settimana a Tokyo, oppure consultando il sito ufficiale del tuner, disponibile all’indirizzo kuhl-japan.com.