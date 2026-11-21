Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

iStock Toyota prova a cambiare: ibride a emissioni zero

Il percorso verso la decarbonizzazione dell’automotive europeo continua a essere al centro di un confronto che coinvolge costruttori, istituzioni e industria energetica. Tra i protagonisti della discussione c’è anche Toyota, da anni uno dei principali sostenitori della tecnologia Full Hybrid e di una transizione che non si basi esclusivamente sulla diffusione delle auto elettriche.

Secondo la Casa giapponese, per raggiungere gli obiettivi climatici non si dovrebbe imporre una sola tecnologia, ma valutare soluzioni alternative in grado di ridurre l’impatto ambientale complessivo. In questo quadro si inserisce la proposta di riconoscere i veicoli alimentati esclusivamente con carburanti rinnovabili all’interno della categoria delle vetture considerate a emissioni zero ai fini normativi.

Cosa sono i VEEF

La proposta di Toyota si basa sui VEEF, Vehicles running Exclusively on Eligible renewable Fuels. Sono veicoli progettati per funzionare esclusivamente utilizzando carburanti rinnovabili riconosciuti come idonei, senza ricorrere a combustibili fossili convenzionali. Tra le possibili fonti energetiche rientrano le miscele prodotte da residui di biomassa, rifiuti organici e combustibili sintetici, come gli e-fuel.

Un veicolo VEEF potrebbe continuare a utilizzare un motore a combustione interna, con il processo di combustione che avviene all’interno dei cilindri e produce emissioni allo scarico. La neutralità climatica, in questo caso, non deriverebbe dall’assenza di emissioni durante la marcia, ma dal bilancio del carbonio associato alla produzione e all’utilizzo del carburante. Un motore alimentato da carburante sintetico non diventa automaticamente a emissioni zero, per questo Toyota ne ha chiesto il riconoscimento di natura normativa.

Neutralità tecnologica e flessibilità normativa

Nelle sue richieste ai legislatori europei, Toyota sostiene un approccio più pragmatico sugli obiettivi di riduzione della CO2, con maggiore flessibilità per le tecnologie e i carburanti che possono contribuire alla decarbonizzazione. La proposta rientra in un più ampio confronto sulle future politiche automotive dell’Unione, con l’obiettivo di rivedere le normative per il 2035.

La posizione del marchio nipponico deriva anche dal peso che la tecnologia ibrida continua ad avere nella sua strategia globale. I sistemi HEV rappresentano infatti uno dei suoi principali pilastri commerciali. La proposta VEEF però non equivale a chiedere il riconoscimento come vetture a zero emissioni di tutte le Full Hybrid, infatti i modelli alimentati con normale benzina non rientrerebbero in questa classificazione.

Gli ostacoli da superare

Anche in presenza di un eventuale riconoscimento normativo, la diffusione dei VEEF dipenderebbe da fattori industriali ed economici non certo secondari. La produzione dei carburanti sintetici richiede energia, impianti dedicati e processi di trasformazione complessi. Il costo finale nelle stazioni di benzina potrebbe rappresentare uno dei principali ostacoli alla loro espansione, soprattutto nel confronto con le attuali soluzioni.

A questo aspetto si aggiunge anche il tema della disponibilità. Perché una tecnologia possa avere un ruolo significativo nel mercato europeo deve poter essere distribuita in maniera capillare, garantire volumi adeguati e assicurare un prezzo sostenibile per l’utente finale. La richiesta di Toyota rientrerebbe proprio in quest’ottica, evitando che la transizione venga affidata a un’unica soluzione. La partita dunque non si gioca soltanto sul motore o sulla tecnologia di propulsione, ma sull’intero sistema energetico che dovrà sostenere la mobilità del futuro.