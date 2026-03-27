Il nuovo Toyota Land Cruiser 250 introduce le versioni Icon e Premium, due filosofie opposte tra off-road estremo e comfort su strada

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Ufficio Stampa Toyota Land Cruiser 250: Icon o Premium, cosa cambia

Il Toyota Land Cruiser 250 evolve la sua gamma, offrendo due interpretazioni molto diverse dello stesso concetto. Da una parte c’è chi lo immagina come un fuoristrada puro, per addentrarsi nell’inesplorato. Dall’altra chi lo vede come un SUV robusto ma capace di macinare chilometri nel massimo comfort. È proprio su questa doppia anima che Toyota ha deciso di costruire la nuova gamma, introducendo due allestimenti ai vertici: Icon e Premium. Due nomi evocativi dello scopo, che nella pratica si traducono in filosofie opposte, pensate per soddisfare esigenze altrettanto diverse.

Due anime, un solo DNA

Il punto di partenza resta lo stesso: telaio a longheroni, trazione integrale e quella sensazione di solidità che da sempre accompagna il Land Cruiser. Ma è nel dettaglio che emergono le differenze. Toyota ha scelto di non stravolgere il modello, ma di rafforzarne la personalità, lasciando al cliente la libertà di scegliere come viverlo davvero.

Icon

La versione Icon è quella che guarda dritta alle origini del Land Cruiser. Basta uno sguardo per capirlo: i fari rotondi richiamano la tradizione, mentre dettagli come le barre portatutto sul tetto e la nuova verniciatura Smoky Blue rafforzano il carattere avventuroso. I cerchi da 18 pollici completano un look pensato per affrontare qualsiasi terreno. Ma è sotto la carrozzeria che si trova il vero cuore della Icon. Qui Toyota ha concentrato tutto il necessario per l’off-road più impegnativo:

differenziale posteriore autobloccante;

sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice, che migliora l’articolazione delle ruote;

Downhill Assist Control per le discese più ripide;

Crawl Control per gestire automaticamente trazione e velocità nei passaggi difficili;

Multi-Terrain Monitor e Panoramic View Monitor per avere sempre sotto controllo ciò che accade intorno al veicolo.

Il risultato è una versione che non ha paura di sporcarsi le ruote e che, anzi, sembra progettata proprio per uscire dall’asfalto.

Premium

Se la Icon è l’anima più dura e pura, la Premium rappresenta il lato più sofisticato e tecnologico del Land Cruiser. Qui il focus si sposta sul comfort e sulla qualità della vita a bordo. L’abitacolo cambia volto grazie a sedili regolabili elettricamente, rivestiti in pelle e dotati di funzioni di riscaldamento e ventilazione, non solo davanti ma anche dietro. Un dettaglio che fa capire quanto questa versione sia pensata per i lunghi viaggi.

Non manca un impianto audio JBL a 14 altoparlanti, affiancato da un head-up display e da uno specchietto retrovisore digitale, elementi che portano il Land Cruiser in una dimensione più tecnologica e moderna. A completare il pacchetto ci sono il tetto apribile e i cerchi in lega da 20 pollici, che donano un aspetto più elegante e imponente.

Anche sotto alla scocca c’è una differenza sostanziale e strategica. Nella versione premium infatti, il differenziale autobloccante viene sostituito da un Torsen a slittamento limitato, più orientato all’utilizzo su strada, dove riesce a garantire sempre il massimo dell’aderenza e un comportamento efficace in curva.

In arrivo con la primavera

Toyota Land Cruiser arriva con i nuovi allestimenti a partire dalla primavera del 2026, posizionando le nuove versioni ai vertici degli allestimenti già presenti: Adventure e Lounge. Nessun cambiamento sotto al cofano, dove la scelta rimane il turbodiesel mildhybrid da 208 CV, in abbinamento alla trasmissione Direct Shift a 8 rapporti.