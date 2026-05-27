Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Toyota La Toyota Land Cruiser diventa compatta con la FJ

Toyota Motor Corporation ha segnato un nuovo capitolo nella storia di uno dei fuoristrada più rappresentativi al mondo, annunciando il debutto ufficiale della Land Cruiser serie FJ. Questo nuovo modello si affianca alle già note serie 300, 70 e 250, completando una famiglia che ha superato i 12,4 milioni di unità vendute globalmente. Tuttavia, per il momento, la serie FJ è stata lanciata esclusivamente per il mercato giapponese, con una previsione di vendita di circa 1.300 unità al mese. Restiamo fiduciosi che una finestrella si possa aprire anche per l’Europa, e ovviamente per l’Italia.

Il concetto “Freedom & Joy”

Sviluppata attorno al concetto di “Freedom & Joy”, la serie FJ è stata concepita per permettere a una platea più vasta di guidatori di godere dell’esperienza Land Cruiser senza le difficoltà legate alle dimensioni imponenti dei modelli classici. La vettura presenta infatti misure decisamente più compatte: è lunga 4.575 mm (350 mm in meno rispetto alla serie 250) e larga 1.855 mm, con un passo di 2.580 mm. Queste proporzioni, unite a un raggio di sterzata di soli 5,5 metri, garantiscono un’agilità e una manovrabilità eccellenti sia nel traffico cittadino che nei passaggi più stretti in off-road.

Architettura tecnica e prestazioni off-road

Nonostante il formato “small”, Toyota non ha accettato compromessi sulla robustezza. La FJ mantiene la tradizionale struttura a telaio a longheroni, garanzia di affidabilità e durata nel tempo. Il telaio, derivato dalla serie IMV e rinforzato con piastre in acciaio ad alta resistenza, è stato riprogettato per adattarsi alle dimensioni ridotte, aumentando la rigidità laterale.

Sotto il cofano batte un motore a benzina da 2.7 litri (2TR-FE), capace di erogare una potenza massima di 163 CV (120 kW) e una coppia di 246 Nm. Il propulsore è abbinato a una trasmissione 6 Super ECT e a una trazione integrale part-time. Le capacità fuoristradistiche sono assicurate da angoli di attacco e uscita equivalenti a quelli della serie 250 e da un’articolazione delle ruote paragonabile alla serie 70. Tra i sistemi di assistenza alla guida spiccano il Downhill Assist Control (DAC), l’Hill Start Assist Control (HAC) e il bloccaggio elettrico del differenziale posteriore.

Design iconico e versatilità interna

L’estetica della Land Cruiser FJ fonde la tradizione del marchio con un tocco di modernità e divertimento. La carrozzeria mantiene il classico profilo squadrato per massimizzare abitabilità e capacità di carico, ma introduce elementi ludici come il motivo a “dadi” con spigoli smussati. Il frontale è caratterizzato da iconici fari a LED a forma di U e dal logo Toyota che richiama i modelli del passato, mentre la ruota di scorta è montata esternamente sul portellone posteriore.

L’interno è progettato per garantire la massima visibilità, fondamentale nella guida tecnica, con una plancia orizzontale e un monitor da 12,3 pollici. Nonostante la compattezza esterna, il bagagliaio offre una capacità di 795 litri con i sedili in uso, espandibili fino a 1.607 litri abbattendo la seconda fila.

Esclusività e futuro: dal Giappone al Land Hopper

Attualmente proposta in Giappone al prezzo di 4.500.100 yen per l’allestimento VX, la Land Cruiser FJ è disponibile in cinque colorazioni monotone, tra cui le distintive tonalità Smoky Blue e Oxide Bronze Metallic. Per chi desidera ulteriore personalizzazione, Toyota ha stretto una collaborazione con ARB per offrire accessori specifici come portapacchi, piastre paramotore e rock rails.

Infine, Toyota ha già anticipato che dalla primavera del 2027 sarà disponibile il Land Hopper, un veicolo elettrico di mobilità personale a tre ruote, pieghevole e trasportabile proprio nel bagagliaio della Land Cruiser, per spingersi là dove anche il fuoristrada più agile deve fermarsi.