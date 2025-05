Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota La nuova generazione di un SUV di successo: Toyota RAV4

C’è chi si accontenta di aggiornare, e chi invece, come Toyota, reinventa. La Casa giapponese non fa sconti al progresso e presenta con orgoglio la sesta generazione del suo cavallo di battaglia: il RAV4. Un SUV che da trent’anni detta legge, ma che oggi alza l’asticella con un progetto ambizioso e raffinato, capace di mescolare muscoli, cervello e anima ecologica come pochi. E lo fa con il piglio sicuro di chi ha venduto oltre 15 milioni di unità nel mondo – 2,5 milioni solo in Europa – senza mai perdere una briciola di credibilità.

Un design rinnovato

Il nuovo RAV4 si mostra con un design rinnovato, più deciso e scolpito, un frontale imponente e linee tese che gridano “SUV” da ogni prospettiva. Non è solo una questione estetica: è una dichiarazione d’intenti. Più robusto, ma senza crescere negli ingombri, il nuovo RAV4 mantiene il suo spirito avventuroso ma lo veste con una raffinatezza tutta nuova. La firma moderna del logo, i dettagli curati e l’abitacolo completamente rivisto raccontano di un’auto che vuole farsi notare tanto nel traffico cittadino quanto su un sentiero sterrato.

Ma è sotto la pelle che Toyota compie il salto quantico. L’anima del progetto è la nuova piattaforma software “Arene”, la base su cui poggia il futuro digitale della mobilità secondo il colosso nipponico. È il pilastro del nuovo ecosistema, che trasforma il RAV4 in un veicolo “software-defined”, pronto ad aggiornarsi nel tempo e a dialogare con il mondo circostante.

Il risultato? Una guida più sicura, intuitiva, con un pacchetto di assistenza alla guida che rasenta la fantascienza: dalla frenata automatica post-urto alla gestione remota del parcheggio, fino alla nuova generazione di Toyota Safety Sense, con radar, telecamere e processori che reagiscono in millisecondi per evitare incidenti. Un’attenzione maniacale alla sicurezza, coerente con l’obiettivo dichiarato di Toyota: zero vittime su strada.

L’ibrido è la sua forza

Sotto al cofano, il nuovo RAV4 si sdoppia: Full Hybrid per chi cerca efficienza e semplicità, Plug-in Hybrid per chi vuole spingere al massimo l’ibrido con un’anima da elettrico puro. La versione PHEV sfoggia una batteria da 22,68 kWh che garantisce fino a 100 km di autonomia in modalità EV – dati alla mano, più che sufficienti per gli spostamenti quotidiani della maggior parte degli automobilisti europei. Il tutto con una ricarica veloce fino a 50 kW in DC: dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

Il motore anteriore, ora da 150 kW, lavora in sinergia con la trazione integrale AWD-i per una potenza complessiva di 304 CV e uno 0-100 km/h bruciato in 5,8 secondi. Cifre che parlano chiaro e che fanno tremare rivali ben più blasonati. Ma non è solo questione di numeri: la nuova architettura abbassa il baricentro, aumenta la rigidità del telaio e rende la guida più dinamica e reattiva. Il comfort, invece, resta regale, con un abitacolo spazioso, silenzioso e ben rifinito.

Anche in versione sportiva

E poi c’è la versione GR SPORT, pensata per chi vuole il SUV con il cuore da sportiva. Assetto ribassato, cerchi da 20 pollici, dettagli racing dentro e fuori, e quel pedigree da pista che solo la divisione TOYOTA GAZOO Racing può garantire. Non è un semplice allestimento: è un RAV4 col coltello tra i denti.

La rivoluzione digitale prosegue nell’abitacolo, dove debutta un sistema infotainment di nuova generazione, più reattivo, connesso e intuitivo. Schermo touch da 12,9 pollici, quadro strumenti digitale da 12,3, navigazione cloud con info in tempo reale, integrazione con l’app MyToyota e persino assistente vocale evoluto. Tutto aggiornabile via OTA, per un’esperienza sempre fresca, al passo coi tempi.