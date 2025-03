Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota FT-ME: rivelato il concept per la micromobilità

Toyota presenta l’innovativo FT-Me Concept, un veicolo pensato per la micromobilità completamente elettrico e progettato per affrontare le sfide degli ambienti urbani in continua evoluzione. Questo concept rappresenta una visione del futuro di ciò che si muoverà sulle strade delle città del domani, combinando un design premium con l’obiettivo di un prezzo competitivo. Il successo delle soluzioni di mobilità Toyota sviluppate per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2021 e Parigi 2024 ha ispirato la creazione dell’FT-Me, che mira a soddisfare le esigenze in evoluzione degli abitanti delle città.

Toyota FT-Me, due posti secchi

La Toyota FT-Me è un veicolo a 2 posti compatto ma spazioso, con una lunghezza inferiore a due metri e mezzo. Questa dimensione ridotta enfatizza la manovrabilità, permettendo al veicolo di occupare solo la metà di un normale spazio di parcheggio e persino un terzo in caso di parcheggio perpendicolare. Lo stile del veicolo trae ispirazione da un casco jet, combinando il contrasto tra bianco e nero per comunicare un senso di sicurezza, robustezza e leggerezza. Un innovativo sistema di visibilità a 360 gradi è integrato per garantire il massimo contatto visivo con gli altri utenti della strada, migliorando significativamente la sicurezza e la manovrabilità.

Una caratteristica distintiva dell’FT-Me è la sua accessibilità a un’ampia gamma di utenti. Può essere guidato da persone in possesso di patente di guida A, inclusi i giovani di 14 anni in alcuni mercati. La sua versatilità è stata progettata per soddisfare diverse esigenze, offrendo opzioni personalizzabili sia per gli adolescenti che per i professionisti. Inoltre, l’FT-Me è equipaggiato con funzioni di connettività avanzate, consentendo una perfetta integrazione con gli smartphone per l’accesso senza chiavi e la fornitura di servizi. Un’innovazione significativa è rappresentata dal volante con comandi manuali esclusivi, che rende il veicolo utilizzabile anche da persone in sedia a rotelle senza necessità di modifiche aftermarket.

Impronta ecologica grazie ai materiali riciclati

L’impegno di Toyota per la sostenibilità è un elemento centrale nel design della FT-Me. Il veicolo è progettato per sfruttare il riutilizzo e la riciclabilità dei materiali e impiega materiali riciclati, con l’obiettivo di una riduzione del 90% dell’impronta di carbonio rispetto agli attuali veicoli urbani. L’efficiente sistema di propulsione dell’FT-Me vanta un consumo energetico tre volte inferiore per chilometro rispetto a un’auto elettrica a batteria ad alta capacità.

Un’altra tecnologia all’avanguardia inclusa nell’FT-Me è il tetto a pannelli solari, capace di ricaricare la batteria principale e aggiungere dai 20 ai 30 km di autonomia al giorno in contesti urbani. Questa autonomia aggiuntiva è pensata per coprire facilmente l’utilizzo giornaliero previsto e, a seconda delle condizioni meteorologiche, potrebbe eliminare la necessità di ricarica tramite presa per molti utenti. La combinazione di semplicità del design e tetto solare rende l’FT-Me un modello di ingresso al mondo elettrico conveniente e di facile utilizzo.

Mobilità in modo democratico

Il concept FT-Me riflette la filosofia Toyota della “mobilità per tutti“, cercando di soddisfare le esigenze sia dei guidatori più giovani sia di coloro che desiderano un veicolo più compatto nel contesto urbano in evoluzione. Mentre le città continuano a trasformarsi, l’FT-Me si propone come una soluzione versatile, sostenibile ed elegante. Con la presentazione dell’FT-Me, Toyota compie un ulteriore passo avanti verso la creazione di un ecosistema di mobilità onnicomprensivo per persone, beni e servizi.