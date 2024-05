Toyota Yaris informazioni

Tutto può essere sempre migliorato: basandosi su questo concetto, la Toyota ha lanciato sul mercato la nuova Yaris. Non si tratta di una nuova versione dell’auto ma una sorta di aggiornamento di quell’auto che dal 2020, anno in cui è stata presentata, continua a riscuotere un grande successo e a conquistare gli automobilisti di ogni angolo del mondo. Andiamo allora a conoscere meglio e nel dettaglio la nuova Toyota Yaris Hybrid 2024, scoprendo quali sono le novità di questo modello, gli allestimenti disponibili, le varie caratteristiche e anche il prezzo. Insomma, tutto quello che c’è da sapere.

Toyota Yaris: il nuovo propulsore Hybrid 130

La grande novità presente nella Toyota Yaris Hybrid 2024 è il nuovo propulso denominato Hybrid 130 con tecnologia full Hybrid electric di quinta generazione. Questo nuovo propulsione, che come vedremo più avanti è disponibile solamente con alcuni allestimenti della nuova Yaris (negli altri è presente invece il tradizionale Hybrid 115), permette all’auto di avere un’accelerazione più decisa rendendola anche più agile.

Per fare un esempio: per passare da zero a cento chilometri orari, la Toyota Hybrid con il nuovo propulsore Hybrid 130 impiega 9,2 secondi. C’è però un leggero aumento di emissioni di CO2 rispetto all’Hybrid 115 e passano a 95/96 g/km (un dato che permette alla Toyota Yaris di mantenere i migliori numeri della categoria).

Toyota Yaris: gli allestimenti disponibili

La nuova Toyota Yaris Hybrid 2024 è disponibile in ben cinque allestimenti differenti: Active, Trend, Lounge, GR Sport e Premiere Edition. Ovviamente ogni allestimento ha delle caratteristiche proprie e delle differenze rispetto a tutti gli altri.

Toyota Yaris con allestimento Active: è l’allestimento base, quello di entrata, ma può comunque vantare diversi optional di serie come il climatizzatore automatico, il Toyota Safety Sense di ultima generazione, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9″ e smartphone integration wireless Apple Carplay e Android Auto, gli specchietti esterni regolabili e riscattabili elettricamente. Inoltre l’auto ha cerchi in acciaio da 15″ e il propulsore Hybrid 115.

Toyota Yaris con allestimento Trend: è la versione evoluta dell’allestimento Active. Può sempre contare sul propulsore Hybrid 115, oltre che su tutti gli optional di serie presenti nella versione pretendete, in più la Toyota Yaris in questa versione ha cerchi in lega da 16″, il digital cockpit con schermo da 7”, fari a LED anteriori e posteriori, i fendinebbia, e i vetri oscurati posteriori.

Toyota Yaris con allestimento Lounge: la prima grande differenze di questo allestimento rispetto ai precedenti è rappresentato dal nuovo propulsore Hybrid 130 al posto del classico Hybrid 115. In più ha il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5″ (anziché da 9″), il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema wireless charger, gli interni in misto pelle, il sistema Smart Entry & Start e cerchi in lega da 17″.

Toyota Yaris con allestimento GR Sport: così come l’allestimento Trend può essere considerato come una sorta di evoluzione dell’Active, l’allestimento GR Sport può essere considerato come un’evoluzione del Lounge. È sempre dotato del propulsore Hybrid 130 e in più ha cerchi in lega lavorati da 18″, gli interni sono dotati di sedili sportive in pelle e Ultrasuede, la verniciatura è bi-tone, sono presenti i loghi GR sui sedili, sul volante e sulla carrozzeria.

Toyota Yaris con allestimento Premiere Edition: è l’ultimo allestimento disponibile tra cui poter scegliere ma è disponibile solamente per un periodo limitato di tempo. Anche questa è una sorta di evoluzione dell’allestimento Lounge e risponde di un impianto audio Premium a nove altoparlanti, cerchi in lega da 17″ con un design esclusivo, Blind Sport Monitor e sensori di parcheggio con frenata automatico, Digital Key app-based.

Toyota Yaris: le dimensioni

Ma quanto è grande la Toyota Yaris Hybrid? Sappiamo che si tratta di un’utilitaria del segmento B, quindi un’automobile non dalle dimensioni eccessive ma comunque spaziosa e comoda anche se si viaggia in cinque persone al suo interno.

La sua lunghezza è di poco inferiore ai quattro metri, la larghezza è di 1,7 metri mentre l’altezza è di poco superiore al metro e mezzo. Lo spazio interno è però sfruttato in maniera intelligente e questo è certamente uno dei punti di forza di questa auto. Facciamo ora un riepilogo delle dimensioni.

Lunghezza Toyota Yaris: 3,940 metri

Larghezza Toyota Yaris: 1,745 metri

Altezza Toyota Yaris: 1,500 metri

Passo Toyota Yaris: 2,510 metri

Toyota Yaris: i consumi

Un altro aspetto molto interessante riguardo alla Toyota Yaris è quello relativo ai consumi. Non c’è infatti praticamente differenze scegliendo un modello con propulsore Hybrid 130 o uno con un modello Hybrid 115: è sempre di 4,2/4,3 litri ogni centro chilometri percorsi (quello riportato è il dato del ciclo combinato WLTP).

Toyota Yaris: i sistemi di sicurezza

Ci sono anche importanti novità per quanto riguarda i sistemi di sicurezza tra cui il Pre-Collision Sysstem (PCS) che è in grado anche di riconoscere i rischi di un possibile scontro frontale ma è anche in grado di riconoscere pedini, ciclisti e anche i motociclisti.

Tra i sistemi di sicurezza presenti nella Toyota Yaris Hybrid troviamo poi anche l’Acceleration Suppression, che altro non è che una funziona che intervenire per rallentare l’automobile nel momento in cui c’è il concreto rischio di impatto con un veicoli che si trova davanti.

E sempre per diminuire i rischi di incidente è presente anche il Proactive Driving Assist (PDA) che è attivo quando l’auto viaggia a basse velocità. In caso di malore improvviso del conducente si attiva invece l’Emergency Driving Stop System (EDSS) che è in grado di rilevare se l’automobilista non ha dà segni di frenata, sterzata o accelerazioni per un certo periodo di tempo: per prima cosa vengono emessi degli avvisi sonori e se continueranno a non esseri segnali da parte del conducente l’automobile si fermerà da sola in maniera graduale.

Toyota Yaris: il prezzo

Ma quanto costa la nuova Toyota Yaris Hybrid? Il prezzo dipende ovviamente dall’allestimento che si sceglie ma anche da tutta una serie di optional che si vogliono aggiungere, a partire dal colore della carrozzeria.

Il prezzo di listino della Toyota Yaris nell’allestimento Active è di 24.100 euro, nell’allestimento Trend è invece di 25.750 euro. Il prezzo sale ancora con l’allestimento Lounge ed è di 29.400 euro mentre se si scelgono gli allestimenti GR Sport e Premiere Edition il prezzo di partenza per entrambi è di 31.700 euro.