Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Toyota Due regine del mercato a confronto: Toyota Aygo X (sopra) e Toyota Yaris (sotto)

Scegliere tra una citycar e un’utilitaria di segmento B non è mai stato così complesso come nel caso di Toyota, che propone due modelli profondamente imparentati ma con anime distinte: la Aygo X e la Yaris. Sebbene condividano lo stesso DNA tecnologico, le differenze in termini di dimensioni, design e costi delineano profili d’uso ben precisi.

Dimensioni e design

La differenza più evidente risiede nelle proporzioni. La Toyota Aygo X si presenta come una citycar dal carattere crossover: alta da terra, dotata di protezioni in plastica sui passaruota e cerchi di grande diametro (fino a 18 pollici). Lunga 378 cm, è estremamente compatta, facilitando le manovre di parcheggio rispetto alla Yaris, che misura 394 cm.

Se la Aygo X punta su un look moderno e accattivante con la sua verniciatura bicolore e il taglio delle porte “a freccia”, la Yaris risponde con forme più sinuose e sportive. Quest’ultima è un’utilitaria pura, più larga di appena un centimetro (175 cm contro 174 cm) ma leggermente più bassa (150 cm contro 152 cm), il che le conferisce una presenza su strada più piantata e dinamica.

Interni e bagagliaio

L’abitabilità segna il confine più netto tra i due modelli. La Aygo X è omologata per soli 4 posti e soffre di un accesso posteriore non agevole, aggravato da finestrini piccoli che riducono la luminosità e un’apertura “a compasso” dei vetri posteriori. Al contrario, la Yaris offre 5 posti e un comfort soddisfacente per quattro adulti, nonostante un divano posteriore leggermente più stretto della media.

Anche nei materiali si nota il diverso posizionamento: la Aygo X mostra diverse parti in lamiera verniciata a vista e solo due bocchette d’aerazione centrali, mentre la Yaris vanta una plancia più arrotondata e rifiniture complessivamente superiori, sebbene non priva di qualche dettaglio economico. Il bagagliaio della Aygo X offre 231 litri (fino a 829 abbattendo i sedili), mentre quello della Yaris sale a 286 litri, risultando più versatile per un uso extra-urbano.

Motori

Entrambe le vetture sfruttano la medesima base tecnica, ma con declinazioni diverse. La Aygo X è equipaggiata con un sistema Full Hybrid da 116 CV basato su un motore 1.5 a tre cilindri, lo stesso propulsore d’ingresso della Yaris. Quest’ultima offre una scelta più ampia, proponendo anche una versione potenziata da 131 CV, che risulta circa il 10% più vivace rispetto alla variante base pur mantenendo consumi molto bassi.

Dotazioni e sicurezza

Toyota non ha risparmiato sulla sicurezza. Entrambi i modelli offrono di serie sistemi avanzati (ADAS) come la frenata automatica con riconoscimento pedoni/ciclisti, il cruise control adattativo e il centraggio in corsia. La Yaris aggiunge però un elemento di protezione superiore: gli airbag centrali tra i sedili anteriori per proteggere dagli urti laterali. Sul fronte multimediale, la Yaris può montare schermi fino a 10,4 pollici, superando la pur valida dotazione della Aygo X.

Listino prezzi

Il listino riflette il salto di segmento. La Aygo X parte da circa 20.850 euro per la versione base, arrivando ai 25.950 euro della GR Sport. La Yaris richiede un investimento superiore, partendo da 24.750 euro per la versione da 116 CV e sfiorando i 32.000 euro per le varianti da 131 CV più accessoriate.