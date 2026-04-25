Dalla Icon a 32.500 euro al vertice GR SPORT: guida ai nuovi prezzi e alle dotazioni della Toyota Yaris Cross che punta su efficienza e tecnologia

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Toyota Toyota Yaris Cross: il listino prezzi del restyling

Milano, capitale del design e della moda, è stata scelta come palcoscenico ideale per il debutto della nuova Toyota Yaris Cross, un SUV compatto che ha saputo conquistare il mercato europeo e italiano sin dal suo esordio nel 2021. In occasione della Milano Design Week, Toyota ha svelato un rinnovamento che punta tutto sull’eleganza e sulla tecnologia, restando fedele alla filosofia del kaizen, ovvero il miglioramento continuo.

La vettura, prodotta negli stabilimenti francesi di Valenciennes, si presenta con un’estetica più raffinata, dominata da una nuova griglia anteriore a nido d’ape e da gruppi ottici a LED ridisegnati che ne sottolineano il carattere robusto ma sofisticato.

Il Full Hybrid al centro della scena

Sotto il profilo tecnico, la novità più rilevante è la scelta di offrire l’intera gamma esclusivamente con la motorizzazione Full Hybrid 130. Questo sistema, capace di erogare 130 CV (96 kW), garantisce accelerazioni più pronte e una guida fluida, mantenendo consumi ed emissioni ai vertici della categoria (circa 4,4-4,7 l/100 km). Ma è nell’analisi dei prezzi e degli allestimenti che la strategia commerciale di Toyota per il 2026 rivela la sua ambizione di mantenere la leadership nel segmento B-SUV.

Listino prezzi

Il listino della nuova Yaris Cross parte da 29.600 euro per la versione d’ingresso, denominata semplicemente Yaris Cross. Questa soglia d’accesso, tuttavia, diventa molto più competitiva grazie a una promozione che abbassa il prezzo a 24.950 euro in caso di permuta o rottamazione, senza vincoli particolari sull’usato. Salendo di un gradino troviamo l’allestimento Icon, considerato il cuore della gamma, proposto a 32.500 euro per la trazione anteriore (FWD) e a 35.000 euro per la versione a trazione integrale intelligente AWD-i. La Icon arricchisce la dotazione con cerchi in lega da 17’’, luci d’ambiente e il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5’’.

Per chi cerca il massimo della raffinatezza, l’allestimento Premium si posiziona a 35.450 euro (FWD) o 37.950 euro (AWD-i). Qui il comfort incontra la sostenibilità grazie agli interni in Sakura Touch, un materiale sintetico che riduce le emissioni di CO2 del 95% rispetto alla pelle tradizionale. Infine, l’anima sportiva del brand è rappresentata dalla GR SPORT, disponibile solo con trazione anteriore a 36.750 euro, che si distingue per sospensioni ricalibrate, cerchi da 18’’ esclusivi e dettagli ispirati al mondo dei rally di Toyota Gazoo Racing.

La personalizzazione

La personalizzazione gioca un ruolo fondamentale nei costi finali attraverso i pacchetti optional. Ad esempio, il Premiere Pack dedicato alla versione Premium FWD ha un costo di 2.500 euro e include fari Matrix LED, sistema audio JBL a 8 altoparlanti e l’esclusiva colorazione bi-tone Precious Bronze con tetto nero (disponibile a 1.800 euro se si rinuncia al tetto panoramico). Altri pacchetti come l’Easy Pack per la versione base (1.100 euro) o il Comfort Pack per la Icon (1.000 euro) permettono di modulare la dotazione tecnologica secondo le proprie esigenze.

Toyota non dimentica l’accessibilità finanziaria: le offerte prevedono rate da 159 euro al mese per 48 mesi con la formula Toyota Easy Next, oppure canoni di noleggio a lungo termine tramite KINTO a partire da 249 euro + IVA per i professionisti. Con una garanzia che si estende fino a 5 anni sulle componenti ibride, la nuova Yaris Cross si conferma una scelta razionale ed emozionale, pronta a sfidare le strade urbane con uno stile che non passa inosservato.