La gamma Yaris con la Cross ha trovato nuova linfa e con il restyling punta a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore tra i SUV

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Toyota Restyling Toyota Yaris Cross

Il piccolo genio nipponico a ruote alte si rinnova all’insegna dell’efficienza e della classe, conservando i tratti distintivi che hanno decretato il suo successo. Costruita sulla piattaforma modulare TNGA nella versione GA-B, sviluppata da Toyota per le compatte di segmento B, dal 2020 la Yaris Cross ha dato un ulteriore boost alle vendite del colosso giapponese.

Con una offerta sdoppiata la variante SUV, in appena 4,18 metri di lunghezza, unisce la comodità della guida rialzata alla sportività di una hatchback. C’è poco da dire sulla capacità dei tecnici Toyota di creare auto sensazionali sul piano del design e della praticità. Un modello già best seller nel Vecchio Continente, mentre in Italia se ne vendono più di 3.000 ogni mese. Il B-SUV full hybrid vanta una doppia scelta tra due e quattro ruote motrici.

Nuovo design frontale

Il restyling della Yaris Cross punta sull’eleganza con una inedita griglia anteriore ad alveare, rifinita nel colore della carrozzeria per garantire un look accattivante. La sezione inferiore nera si combina con i passaruota svasati per trasmettere una immagine da SUV muscolare. I fari a LED ridisegnati completano uno stile moderno e includono luci diurne integrate di serie. Spiccano nuovi cerchi in lega nelle versioni superiori – 17 pollici su Icon, 18 pollici su Premium – per una pulizia delle linee impeccabile.

Si amplia, inoltre, la palette di colori, con il magnifico Precious Bronze dell’unità in copertina, disponibile esclusivamente in soluzione bi-tono con tetto e montanti a contrasto. L’abitacolo è caratterizzato da una finitura delle porte color platino che si abbina a una striscia dello stesso colore sul cruscotto. L’attenzione ai dettagli è notevole con nuovi sedili sportivi, nella versione Icon, per garantire un piacevole supporto laterale. Vanta lo stesso inserto color platino e una cucitura tricolore a contrasto per una sensazione di alta qualità.

Per la versione Premium c’è una rifinitura in simil pelle con riflessi contrastanti sulle spalle e sui rinforzi laterali. Da notare il nuovo materiale SakuraTouch, fatto con PVC di origine vegetale, sughero di scarto e PET riciclato, in grado di ridurre le emissioni di CO2 in produzione del 95% rispetto alla vera pelle. Confermata la struttura della consolle centrale, dove la strumentazione digitale si abbina a un touch screen da 10,5 pollici. Su tutte le versioni sono ora inclusi specchietti esterni ripiegabili elettricamente.

La versione GR Sport

Per chi a bordo della Yaris Cross vuole di più Toyota ha previsto un allestimento con i fiocchi: sospensioni ricalibrate per emozionanti azioni alla guida, cerchi da 18 pollici e un design rivisto del paraurti anteriore. I sedili sportivi, la tappezzeria grigia con cuciture rosse, il logo GR sugli appoggiatesta e inserti verniciati in argento su portiere e cruscotto definiscono un look decisamente sportivo.

La Yaris Cross non tradisce il suo classico propulsore che ne ha decretato il successo europeo. La motorizzazione 1.5 full hybrid è in grado di sprigionare 131 CV, disponibile con trazione anteriore o integrale. Con una coppia di 185 Nm, il B-SUV accelera da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi. Le emissioni di CO2 dichiarate sono comprese tra 100 e 107 g/km. In altri mercati resterà a listino anche il sistema Hybrid 115 CV, previsto solo con due ruote motrici. Le vendite inizieranno dal prossimo mese e le prime consegne sono previste a settembre. Prezzi top secret, ma non dovrebbero esserci clamorosi rialzi rispetto all’attuale listino.