Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Toyota Il restyling della Toyota Yaris arriva in Italia

Dalla sua introduzione nel lontano 1999, la Toyota Yaris ha saputo conquistare generazioni di automobilisti grazie a un’affidabilità assoluta e a un’estetica capace di distinguersi nettamente dalla massa. Il segreto del suo successo risiede nella celebre filosofia “big-small”, un approccio progettuale che combina dimensioni esterne estremamente compatte a un abitacolo sorprendentemente generoso, aprendo la strada a tecnologie che, prima del suo arrivo, erano impensabili nel segmento delle utilitarie. Oggi, con il debutto della gamma 2026, la celebre vettura giapponese si concede una revisione stilistica e un aggiornamento tecnologico volti a consolidare la sua reputazione di leader indiscussa per stile e innovazione.

Un’auto più matura

La quarta generazione della Yaris, costruita sulla solida piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), continua a essere prodotta in Europa per soddisfare le esigenze specifiche del mercato continentale. Il design evolve verso una maturità più audace, arricchito dall’introduzione del raffinato colore Celestite Grey, disponibile per l’intera gamma, e dell’esclusiva combinazione bi-tone Everest Green & Black, riservata all’allestimento Premium per chi cerca un impatto visivo ancora più ricercato.

Sotto il profilo meccanico, la Yaris 2026 conferma la sua natura pionieristica nel campo dell’elettrificazione. La strategia di Toyota punta su una proposta dual-hybrid, studiata per offrire un’efficienza ai vertici della categoria pur soddisfacendo stili di guida differenti. Per chi predilige l’ottimizzazione dei consumi e il rispetto per l’ambiente, il motore Hybrid 115 rappresenta la scelta ideale per la mobilità urbana quotidiana. Chi invece non vuole rinunciare a sensazioni più dinamiche può optare per la variante Hybrid 130, capace di offrire accelerazioni più nette e una guida decisamente più coinvolgente. Per i più sportivi, rimane confermata la versione GR SPORT, pensata per chi desidera un’estetica grintosa ispirata al mondo delle competizioni.

Più tecnologia e comfort

L’aggiornamento porta con sé una novità strategica nella denominazione degli allestimenti: la gamma si articola ora in Yaris (entry grade), Icon, Premium e GR Sport, allineandosi alla nuova identità globale del brand. In questa nuova struttura, l’allestimento Icon assume un ruolo centrale, essendo stato impreziosito con dotazioni che elevano sensibilmente la qualità della vita a bordo. All’interno, i passeggeri sono accolti da sedili dalla forma più sportiva con cuciture grigie eleganti, circondati da un sistema di Ambient Light che esalta l’atmosfera notturna.

La tecnologia si fa tangibile con l’inclusione di sistemi come lo Smart Entry & Push Button, il Wireless Charger per lo smartphone e un sistema audio potenziato con 6 altoparlanti. Esternamente, la versione Icon si distingue per i nuovi cerchi in lega da 17 pollici con dadi in cromo scuro, che sostituiscono i precedenti da 16 pollici per un look più deciso. Toyota ha inoltre ascoltato le richieste dei clienti standardizzando su tutta la gamma dotazioni precedentemente opzionali, come i retrovisori esterni richiudibili elettricamente e la regolazione in altezza dei sedili anteriori.

Listino prezzi

La sicurezza è da sempre un pilastro della Yaris, che ha spesso alzato l’asticella nel segmento B. Con il pacchetto Toyota T-Mate, l’auto integra i sistemi Toyota Safety Sense di ultima generazione. La grande novità del 2026 è la Driver Monitor Camera, una telecamera evoluta che osserva costantemente il conducente per rilevare distrazioni, stanchezza o segni di sonnolenza, intervenendo tempestivamente per garantire l’incolumità di chi è a bordo.

Nonostante i numerosi miglioramenti qualitativi e tecnologici, Toyota ha mantenuto fede alla propria promessa verso il cliente: la versione di ingresso della Yaris è proposta a partire da 19.950 euro, grazie ai contributi della Casa e dei concessionari legati alla permuta o rottamazione dell’usato. La produzione della nuova gamma inizierà ufficialmente a marzo, ma la vettura è già ordinabile presso tutta la rete ufficiale, pronta a scrivere un nuovo capitolo di una storia di successo lunga oltre venticinque anni.