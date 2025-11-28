Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il 2026 sarà un anno che Fiat non potrà sbagliare. E lo sa bene Olivier François, il CEO che ormai da anni veste i panni del frontman più carismatico del Lingotto. In una lunga conversazione con il Corriere della Sera, ha messo sul tavolo quello che definisce “il più ambizioso piano di rinnovamento dagli anni della nuova 500”.

Il 2025 ha aperto le danze con l’arrivo della Grande Panda e, solo poche settimane fa, con il debutto della nuova 500 Hybrid, presentata come un ritorno alla semplicità intelligente: consumi bassi, costi contenuti e spirito urbano. Ma è nel 2026 che la trasformazione prenderà davvero forma. Fiat non vuole più limitarsi a guardare gli altri, vuole riportarsi al centro della scena del mercato. E lo fa puntando su modelli inediti, ritorni inattesi e soluzioni che inseguono — o anticipano — le nuove categorie regolamentate dall’Unione Europea.

Un nuovo quadriciclo

Il successo della Topolino è stato un lampo a ciel sereno per molti, ma non per François. “Il mercato delle microcar è in piena esplosione”, sottolinea. E allora FIAT rilancia: nel 2026 arriverà un nuovo quadriciclo di categoria L7, più grande, più potente e — soprattutto — capace di ospitare fino a quattro persone. Non è un semplice “upgrade” della Topolino, ma un nuovo capitolo. Sarà un quadriciclo pesante, con prestazioni superiori ai 45 km/h e un raggio d’azione pensato per la mobilità urbana a zero emissioni, quella che sta ridisegnando le periferie tanto quanto i centri storici.

Accanto a questo progetto, vedrà finalmente la luce anche Tris, il veicolo commerciale elettrico a tre ruote dal design in stile “Apecar” che Fiat aveva anticipato con una serie di render virali. Pensato per il lavoro nelle aree urbane, verrà lanciato ufficialmente nel primo semestre del 2026: essenziale, leggero, economico. Una piccola rivoluzione per chi ogni giorno consegna pacchi, merci o attrezzi in città sempre più congestionate.

Il ritorno della Pandina GPL

Fiat Panda, anzi Pandina, continua a essere una delle colonne portanti del mercato italiano. E nel 2026 si arricchirà della variante GPL, decisa risposta a un segmento che oggi parla quasi soltanto romeno grazie ai numeri sconfinati di Dacia. Le specifiche tecniche non sono ancora state rivelate, ma FIAT vuole inserirsi in una fascia che resta estremamente vivace, soprattutto tra chi cerca costi di gestione ridotti senza rinunciare alla versatilità di una citycar semplice, robusta e sempre pronta all’uso quotidiano.

Giga Panda e Fastback

Se il 2025 ha riportato in auge la logica della Panda “utile e concreta”, il 2026 vedrà il marchio espandere la famiglia verso l’alto. Nella seconda metà dell’anno debutteranno due modelli chiave. La prima è la Giga Panda (nome provvisorio), un SUV da circa 4,5 metri che sfrutterà la piattaforma Smart Car. Dovrebbe essere proposta sia in versione ibrida sia completamente elettrica, con l’obiettivo di conquistare quella fascia di mercato dove oggi giocano Renault, Hyundai e le emergenti cinesi.

La seconda è la Fiat Fastback, già paparazzata durante alcuni test su strada. Anche lei basata sulla Smart Car, con linee più sportive e un posizionamento che guarda ai mercati globali. Per entrambi i modelli, la casa promette un approccio pragmatico: niente complicazioni inutili, solo tecnologia funzionale al cliente.

Grande Panda si fa 4×4

Il ritorno della Panda 4×4 è uno di quei temi che smuovono l’anima degli appassionati. François lo sa, e infatti conferma apertamente che i tecnici stanno lavorando per trasformare il concept mostrato nei mesi scorsi in un modello di serie. La soluzione scelta riprende lo schema della Jeep Avenger 4xe: secondo motore elettrico sull’asse posteriore per creare una vera 4×4 senza dover intervenire in modo invasivo sulla piattaforma Smart Car. Il progetto sta avanzando e Fiat punta a portarlo sul mercato entro il 2026. Sarebbe un ritorno storico, non solo commerciale ma simbolico.

E-Car, una sfida europea

Oltre il 2026, si intravede un’altra sfida: la nuova categoria E-Car, che l’Unione Europea definirà nei prossimi mesi. Fiat ha già deciso che la interpreterà con un modello che richiama la prima Panda di Giorgetto Giugiaro, ma con cinque porte, 120 km/h di velocità massima e un’impostazione votata alla sicurezza essenziale. Sarà elettrica? Sarà ibrida? Lo decideranno le normative. Ma l’idea è chiara: un’auto semplice, onesta, leggera, che restituisca alle persone la mobilità senza fronzoli.