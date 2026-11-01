Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa BMW BMW M3, l’omaggio speciale ad Alex Zanardi

Una personalità che è stata di esempio a tutto il mondo del motorsport e non solo. Alex Zanardi, simbolo di coraggio e di sorriso anche nei momenti più difficili, viene ricordato da BMW Italia con un omaggio speciale: una BMW M3 “Tribute to Alex Zanardi”, esemplare unico costruito sulla base dell’attuale M3.

Un progetto che arriva per festeggiare quello che sarebbe stato il compleanno del pilota bolognese, a ridosso dei quarant’anni dalla nascita della prima M3, e che racconta quanto il legame tra Zanardi e la Casa dell’elica sia rimasto profondo anche dopo la sua scomparsa, avvenuta il 1° maggio 2026.

Il 60° compleanno

L’occasione scelta per il tributo è una data che a Zanardi sarebbe stata cara: il 23 ottobre, giorno in cui avrebbe compiuto sessant’anni. Per celebrarlo, BMW Italia ha lavorato insieme allo studio di design BorromeoDeSilva, trasformando una berlina sportiva in un omaggio a tutto ciò che il campione ha rappresentato.

Il suo rapporto con il marchio è lungo e solido: è stato pilota ufficiale BMW Motorsport e Brand Ambassador per oltre vent’anni, protagonista di una seconda carriera sportiva nata dopo l’incidente del Lausitzring del 15 settembre 2001, che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. Una storia di rinascita che ha ispirato milioni di persone, ben oltre i confini delle corse.

Livrea dedicata

A colpire, guardando l’auto, è la livrea. I designer hanno reinterpretato in chiave contemporanea i colori storici di BMW M, quelli che fin dagli esordi hanno accompagnato le vetture da competizione del marchio, dando loro un aspetto moderno senza tradirne lo spirito. Ma l’elemento più riconoscibile è un frutto: l’ananas, storico portafortuna di Zanardi, che compare nella grafica rielaborato con il linguaggio stilistico della divisione M. Un dettaglio che strappa un sorriso e racconta, meglio di mille parole, la positività con cui il pilota ha sempre affrontato la vita. Un simbolo piccolo, ma capace di trasformare una fiancata in un ricordo.

Dentro richiami a una vettura storica

Il tributo continua anche nell’abitacolo. I sedili sono rivestiti in Alcantara antracite, con una zona centrale forata al laser che lascia intravedere un fondo cangiante, sfumato dal blu al rosso, i colori del marchio M.

Le fasce in Alcantara disegnano un motivo trasversale che prosegue sui pannelli delle porte, in un gioco di linee che richiama la BMW M3 E30 Sport Evolution, una delle auto più amate della storia sportiva del marchio. Alla realizzazione hanno contribuito Alcantara e Befuel, partner che hanno aiutato a trasformare il progetto creativo in una vettura reale.

Per l’occasione, BMW Italia ha scoperto anche un pannello celebrativo permanente nella House of BMW Italia, che ricorda Zanardi come il più grande modello che l’azienda abbia mai avuto, un’immagine che racconta bene il suo ruolo di esempio più che di semplice testimonial.

L’eredità di Alex, del resto, continua a vivere anche attraverso la sua famiglia: il figlio Niccolò è Ambassador di SpecialMente e istruttore nella BMW Driving Experience di Siegfried Stohr, dove si occupa in particolare dei corsi per persone con disabilità, che utilizzano una BMW M2 dotata di comandi speciali. Un modo concreto di portare avanti, giorno dopo giorno, lo spirito di chi ha sempre creduto che i limiti si possano superare.