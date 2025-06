123RF Passaggi di proprietà in crescita in Italia: i dati di aprile 2025

Continua la crescita del mercato delle auto usate in Italia. Anche per via di un costante aumento dei prezzi delle auto nuove, infatti, moltissimi automobilisti si rivolgono con sempre maggior frequenza al mercato di seconda mano con l’obiettivo di trovare una vettura di buona qualità e con un rapporto qualità/prezzo migliore.

La conferma arriva dai dati (ancora in attesa di consolidamento ma comunque molto indicativi) diffusi da Unrae. I numeri parlano chiaro: il mercato dell’usato in Italia ha registrato l’ottava crescita mensile consecutiva continuando un trend che va avanti da tempo. L’incremento dei trasferimenti di proprietà rispetto allo scorso anno è significativo. Ecco tutti i dettagli in merito.

Aumentano i trasferimenti di proprietà

Secondo i dati forniti da Unrae, nel corso del mese di aprile 2025 si sono registrati 443.893 trasferimenti di proprietà. Questo dato rappresenta una crescita del 3,9% rispetto ai dati dell’aprile 2024. I trasferimenti netti crescono dell’1,7%, mentre le minivolture (i passaggi di proprietà intermedi tra privato e commerciante che poi rivenderà la vettura) fanno segnare un incremento pari a 6,9%. Da segnalare anche un interessante confronto con l’aprile del 2019. In questo caso, si registra un leggero calo (-1,2%) per i trasferimenti di proprietà. Per quanto riguarda il parziale annuo, invece, si registra un totale di 1.920.117 trasferimenti con un incremento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, del +3,9% (il confronto con il 2019, invece, vede un calo dello 0,4%). Considerando i dati del primo quadrimestre, è possibile ipotizzare che il 2025 si chiuderà con una sostanziale crescita per il mercato delle auto usate in Italia. Per ulteriori dettagli, però, bisognerà attendere le prossime rilevazioni.

I numeri delle auto usate in Italia

Analizzando i numeri relativi al mese di aprile, si nota una riduzione dei trasferimenti netti che riguardano le auto diesel che registrano una quota di mercato del 42,7%, con un calo di 2,9 punti rispetto allo scorso anno, confermandosi come le auto usate più vendute. Crescono, invece, le ibride che si portano al 9,8% del totale dei trasferimenti netti, a conferma di un parco circolante che diventa sempre più elettrificato, acquisendo un certo interesse anche sul mercato dell’usato.

In crescita anche i trasferimenti che coinvolgono le auto elettriche e le auto ibride plug-in. Per quanto riguarda le elettriche, infatti, ad aprile è stata raggiunta una quota dell’1% mentre per le ibride plug-in si arriva fino a 1,3%. Anche tra le minivolture c’è un dominio delle auto diesel, con una quota di mercato del 43,6% mentre crescono sia le ibride plug-in che le elettriche, con una quota pari rispettivamente all’1,8% e all’1,4%.

Un altro dato molto interessante da mettere in evidenza è quello dell’anzianità delle auto. Il 47,7% dei trasferimenti netti di proprietà, infatti, riguarda vetture con oltre 10 anni di anzianità. Questa quota, però, è in calo di 1,2 punti rispetto allo scorso anno. I trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità, invece, coprono il 23,5%, con un incremento di 1,6 punti rispetto allo scorso anno. Tra le minivolture, la quota principale è per le auto con più di 10 anni che rappresentano il 35,5% del totale mentre le auto fino a 4 anni coprono il 32,7% del totale, con un incremento di ben 5,3 punti.