Il campione di Tavullia si prepara a una nuova stagione nel FIA WEC con WRT e BMW: obiettivi ambiziosi, nuova line-up e grandi emozioni in pista e fuori

Valentino Rossi si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista nel FIA World Endurance Championship (WEC). Il campione di Tavullia ha dimostrato di essere competitivo anche nelle gare automobilistiche, trovando ancora una volta una riconferma con il l team belga WRT. Anche nella stagione 2025, Rossi sarà in pista, al volante della BMW M4 GT3 EVO numero 46.

Obiettivo della nuova stagione sarà non solo consolidare la propria posizione nel mondo del motorsport a quattro ruote, ma puntare dritto verso nuovi traguardi in una competizione sempre più impegnativa e prestigiosa come il WEC.

Nuova avventura e nuova line-up

Rossi continuerà a correre nel WEC anche nel 2025, ma ci saranno delle novità significative nella line-up del suo team. Accanto al “Dottore” sulla sua BMW M4 GT3 EVO ci saranno Ahmad Al Harthy, riconfermato dalla scorsa stagione e Kelvin van der Linde, che sostituirà Maxime Martin, passato al team Mercedes.

La scelta di Al Harthy e van der Linde testimonia l’intento di WRT di costruire una squadra altamente competitiva. Al Harthy, pilota esperto e già rodato con Rossi, porterà continuità e solidità, mentre van der Linde, uno dei talenti più veloci del panorama GT, aggiungerà ulteriore velocità e aggressività al team.

Questa nuova formazione promette scintille e lascia intravedere un futuro radioso per Rossi nel WEC. Dopo un periodo di adattamento iniziale al mondo delle corse endurance, Valentino si è dimostrato sempre più a suo agio al volante, lavorando intensamente per migliorare e confrontarsi con alcuni dei migliori piloti al mondo.

Cosa aspettarsi

Con una line-up rinnovata e la costante crescita come pilota di endurance, Valentino Rossi è pronto a puntare ancora più in alto nel FIA WEC. La stagione 2025 sarà fondamentale per consolidare il lavoro fatto finora con il team WRT e per affrontare le sfide che il mondiale endurance presenta.

La volontà è quella di ottenere risultati consistenti, accumulare punti preziosi e, perché no, ambire a nuovi podi e vittorie. “Felice di continuare la mia esperienza nel FIA WEC. Abbiamo avuto alcune buone gare tra cui due podi e vogliamo provare ad essere più forti e più veloci. Lavoreremo con la BMW M Motorsport per migliorare le nostre prestazioni ed essere più competitivi in ogni gara” il primo commento del nove volte campione del mondo di motociclismo.



“E’ bello correre ancora una volta su alcune piste fantastiche, che conosco bene, e questo mi fa divertire. Le Mans è ovviamente la più importante, siamo stati sfortunati l’ultima volta. Lotteremo per il podio nel 2025!” la promessa rivolta ai suoi fan.

Dalle due alle quattro ruote e viceversa

Dopo aver chiuso la sua leggendaria carriera in MotoGP nel 2021, tra le varie sfide, Valentino Rossi ha abbracciato la quella delle corse automobilistiche con la stessa determinazione e passione che lo hanno reso un’icona globale. L’ingresso nel mondo del GT, prima con Audi e poi con BMW, ha rappresentato un percorso di crescita e adattamento a un nuovo tipo di competizione.

Le gare endurance, con il loro mix di strategia, resistenza e precisione, hanno offerto a Valentino una nuova opportunità di mettersi alla prova, dimostrando ancora una volta la sua versatilità. I risultati ottenuti con WRT nella scorsa stagione testimoniano il suo costante miglioramento e la grande voglia di competere ai massimi livelli.

Speciale inizio di 2025

Il 2025 è iniziato nel migliore dei modi per Valentino Rossi, non solo dal punto di vista sportivo ma anche personale. Il 4 gennaio, attraverso un post su Instagram, il pilota di Tavullia ha annunciato insieme alla compagna Francesca Sofia Novello l’arrivo della loro secondogenita. Una notizia che ha riempito di gioia i fan di Valentino, che hanno accolto con entusiasmo l’annuncio.

La famiglia è sempre stata un pilastro fondamentale nella vita del “Dottore”, e questo nuovo capitolo personale si aggiunge ai tanti successi che ha costruito nel corso degli anni, sia dentro che fuori dalle piste. Ma Vale non si è fermato qui, pochi giorni dopo, ha organizzato la decima edizione della famosa 100 km dei Campioni, evento che si tiene nel suo Ranch di Tavullia e che riunisce alcuni dei più grandi nomi del motorsport. Tra sfide spettacolari e un clima di festa, Rossi ha dimostrato ancora una volta quanto il motorsport sia parte integrante della sua vita.

Una leggenda senza limiti

Che si tratti di due o quattro ruote, Valentino Rossi rimane una delle figure più carismatiche e amate del motorsport. Il suo passaggio dalle moto alle auto ha mostrato una nuova dimensione del “Dottore”, capace di affrontare ogni sfida con grinta e determinazione.

Il FIA WEC rappresenta una nuova frontiera per Rossi, ma i suoi fan, che lo hanno seguito dai tempi delle MotoGP, sanno che il suo spirito competitivo non conosce confini. La stagione 2024 si preannuncia entusiasmante, e con una line-up rinnovata per il 2025, Valentino Rossi sembra destinato a continuare a scrivere nuove pagine di storia nel mondo del motorsport.

I riflettori sono pronti ad accendersi ancora una volta sul 46 e tutti gli occhi saranno puntati su di lui quando tornerà in pista. Perché, in fondo, Valentino Rossi non è solo un pilota, è una leggenda che continua a ispirare generazioni di appassionati.