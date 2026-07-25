Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Aston Martin Aston Martin Vanquish 25: solo 50 esemplari al mondo

Aston Martin celebra il traguardo dei 25 anni della Vanquish con una serie limitata firmata Q. Il reparto di personalizzazione interno, guarda alla storia delle tre generazioni di una delle berlinette GT più identitarie del panorama britannico. Un modello celebrativo a tiratura limitatissima con dettagli dedicati.

25 anni dal debutto

La Vanquish 25 nasce per celebrare i 25 anni dal debutto del modello originale, presentato a Ginevra nel 2001 come successore della Virage. In quell’occasione a rubare la scena fu un’auto color argento ed è esattamente da lì che parte il lavoro di Q per questa edizione speciale. La tinta esclusiva Q Skye Silver è un riferimento diretto alla show car che catturò l’attenzione a Ginevra, un quarto di secolo fa.

In venticinque anni la Vanquish è sopravvissuta a tutto: crisi aziendali, cambi di proprietà, rivoluzioni tecnologiche, l’avanzata dell’ibrido e la pressione del full electric. È arrivata alla terza generazione, quella attuale messa in produzione nel 2024, mantenendo intatta la sua identità: motore anteriore, trazione posteriore, V12, berlinetta GT di altissimo livello con la pretesa di essere al tempo stesso un’auto da guidare davvero e un oggetto da guardare. Vittorio Gabba, responsabile di Q by Aston Martin, ha definito questa edizione un pacchetto curato di elementi esterni e interni che celebrano in modo sottile un anniversario importante nella storia del marchio. Il debutto mondiale è fissato alla Monterey Car Week in California, dal 10 al 16 agosto. Le prime consegne ai clienti sono previste a partire dal quarto trimestre del 2026.

50 esemplari

La produzione sarà limitata ad appena 50 esemplari, suddivisi equamente tra venticinque Coupé e altrettante Volante. Entrambe le carrozzerie saranno disponibili nelle configurazioni 2+0 o 2+2, a seconda delle esigenze di chi acquista. L’esterno è un esercizio di raffinatezza misurata. Oltre alla tinta Q Skye Silver, i dettagli includono inserti in foglio metallico lungo i sottoporta e sulle prese d’aria, listelli laterali in acciaio inox, terminali di scarico dedicati, cerchi forgiati da 21 pollici con il motivo a V in finitura a contrasto e badge identificativi dell’anniversario. I prezzi per le due varianti non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma considerando che il modello standard parte da circa 405.000 euro, la serie limitata si posizionerà inevitabilmente su una fascia ancora più esclusiva.

Interni dedicati

L’abitacolo della Vanquish 25 introduce rivestimenti e finiture creati appositamente per questa edizione celebrativa. Q by Aston Martin ha lavorato su ogni superficie dell’interno per creare una coerenza tra il tributo visivo all’esterno e l’esperienza a bordo, con materiali e combinazioni cromatiche che non si trovano su nessun altro esemplare di Vanquish in circolazione.

Sotto al cofano, nel frattempo, si conferma il propulsore V12 biturbo da 5,2 litri con 835 CV di potenza massima, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, con uno scatto 0-100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 344 km/h. In un’epoca in cui i V12 si contano sulle dita di pochi marchi rimasti fedeli a questa architettura, il fatto che Aston Martin non solo lo mantenga ma lo celebri con una serie speciale dice qualcosa sul posizionamento che il brand vuole tenere ancora per qualche anno, almeno fino a quando motore potrà continuare a essere omologato.

Cinquanta auto, due carrozzerie, un nome che sa di storia. La Vanquish 25 è esattamente il tipo di oggetto che non ha bisogno di essere spiegato a chi capisce di cosa si tratta.