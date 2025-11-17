75 anni di UNRAE: la storia di chi ha scritto il futuro dell’automotive

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un’Italia che si racconta attraverso le sue strade, le sue fabbriche e le sue persone. È quella dell’automobile, specchio fedele di un Paese che cambia, evolve e sogna. E c’è un’Associazione, UNRAE – Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri – che da 75 anni ne accompagna il cammino. Per celebrare questa lunga storia di dialogo, progresso e passione, UNRAE ha scelto le pagine di un libro: “UNRAE 2025: I nostri primi 75 anni”, presentato a Bologna nella cornice del Salone Auto e Moto d’Epoca, grazie all’ospitalità dell’Automobile Club d’Italia.

Un viaggio nel tempo, con lo sguardo rivolto al domani

Fondata nel 1950, UNRAE ha attraversato tre quarti di secolo di rivoluzioni sociali e industriali. Dal dopoguerra alla transizione digitale, la sua storia è intrecciata con quella del Paese e del suo rapporto con la mobilità. Il libro – presto disponibile su Amazon in formato e-book – ripercorre ogni fase: la motorizzazione di massa, le sfide energetiche, le prime politiche ambientali, fino ai giorni nostri, dove il futuro dell’auto si gioca tra elettrificazione, connettività e intelligenza artificiale.

“Settantacinque anni di storia rappresentano un patrimonio inestimabile di esperienza e competenza”, ha dichiarato il Presidente Roberto Pietrantonio. “UNRAE continuerà a lavorare con la stessa determinazione, confermandosi punto di riferimento per tutti gli operatori presenti in Italia. In questo periodo di grandi trasformazioni, è fondamentale che l’intera filiera dell’auto sia compatta nel disegnare insieme il prossimo futuro dell’automobile.”

Il racconto di un settore, attraverso le voci che lo hanno vissuto

Ciò che rende unica questa pubblicazione è la coralità. Il libro è stato scritto da chi UNRAE l’ha vissuta davvero: presidenti, direttori, collaboratori e testimoni che hanno contribuito, ciascuno a suo modo, a costruirne l’identità. Le loro parole si intrecciano come in un grande mosaico di esperienze, illuminato dagli interventi di alcune tra le più autorevoli firme della stampa automobilistica.

“La gestazione del libro è stata un viaggio appassionante”, spiega Andrea Cardinali, Direttore Generale dell’UNRAE. “Indagini, interviste, ricerche d’archivio… Un lavoro del genere non era mai stato fatto, nemmeno per il libro del cinquantenario. Ne è emerso un quadro ricco e sorprendente: l’UNRAE è sempre stata più di un’Associazione di categoria — è un costruttore di dialogo, un interprete del cambiamento, un promotore culturale.”

Tra memoria e visione: le sfide del presente

L’opera non è solo una raccolta di ricordi, ma anche un manifesto di idee per affrontare le sfide di oggi e di domani: la transizione ecologica, l’innovazione tecnologica, la formazione di nuove competenze, la sostenibilità della filiera. Temi che attraversano le pagine come un filo conduttore, ricordando che il progresso non è mai un percorso solitario, ma il risultato di una collaborazione continua tra industria, istituzioni e società civile.

Dalla tecnica alla comunicazione, dall’ambiente alla cultura, il libro mostra come UNRAE abbia saputo interpretare e spesso anticipare le grandi trasformazioni del settore. Una “macchina” complessa e appassionata che, nel suo essere portavoce dei costruttori esteri in Italia, ha sempre difeso un principio semplice ma fondamentale: il dialogo come motore del cambiamento.

75 anni di futuro

“UNRAE 2025: I nostri primi 75 anni” non è solo un volume celebrativo, ma un ponte tra passato e futuro. Un racconto che parla di uomini e donne, di visioni e di scelte, di successi e sfide condivise. È un libro che guarda avanti, ma con il rispetto profondo per tutto ciò che è stato costruito lungo la strada. Un documento storico, sì — ma anche una bussola per chi crede che l’automobile non sia soltanto un mezzo di trasporto, bensì una forma di cultura, di progresso e, soprattutto, di libertà.