Alfa Romeo 33 Stradale: icona inconfondibile al Salone Auto e Moto d’epoca

La quarantesima edizione del Salone Auto e Moto d’epoca, uno dei più prestigiosi eventi europei per gli amanti delle auto d’epoca, risplende quest’anno grazie al debutto internazionale dell’intramontabile Alfa Romeo 33 Stradale. Questo gioiello automobilistico, conosciuto per la sua unicità, si presenta come la madrina “ad honorem” del programma Heritage “Alfa Romeo Classiche”, un insieme di servizi pensati per preservare e valorizzare la storia della celebre casa automobilistica italiana.

La 33 Stradale, prodotta in soli 33 esemplari, rappresenta un’eccellenza artigianale, ognuna un’opera d’arte unica. Il certificato di autenticità ne suggella l’irripetibile originalità, garantendo ai fortunati possessori di queste vetture un’autentica rarità automobilistica.

Questo capolavoro, nato nel 1967 dalla gloriosa Tipo 33 del motorsport mondiale, affascina e incanta, reinterpretando con attenzione e rispetto gli stilemi della sua progenitrice. La collaborazione con la rinomata carrozzeria Touring Superleggera, improntata a standard di qualità sartoriali, assicura una cura maniacale per ogni dettaglio, conferendo ad ogni esemplare un’identità unica.

La creazione delle 33 vetture è stata un processo coinvolgente e personalizzato. La “Bottega”, composta da esperti Alfa Romeo, ha permesso ai clienti di partecipare attivamente sin dall’inizio alla creazione della propria vettura, fino alla possibilità di “firmare” il numero di telaio, conferendo un senso di appartenenza e unicità.

In questo contesto, la certificazione di autenticità sancisce ufficialmente l’unicità di ogni 33 Stradale, ampliando la gamma di servizi offerti dal programma Heritage “Alfa Romeo Classiche”. Questo programma, fortemente supportato dal top management del marchio, si compone di servizi come il certificato di origine, il certificato di autenticità e il servizio di restauro, offrendo ai possessori di Alfa Romeo storiche un’opportunità unica di esaltare il valore e la storia delle proprie vetture.

Il debutto della 33 Stradale al Salone Auto e Moto d’Epoca coincide con il celebrare di significativi anniversari per Alfa Romeo. I 60 anni dell’Alfa Romeo Giulia Sprint GT (1963) si fanno onore con l’esposizione di un esemplare originale del ’67, detentore di un certificato di autenticità rilasciato da FCA Heritage dopo un’accurata analisi della vettura.

Il ricordo dei 30 anni dell’Alfa Romeo 155 V6 Ti “DTM” (1993) riecheggia nel cuore degli appassionati, evidenziando il trionfo della Casa del Biscione nel Campionato DTM, contraddistinto dalla vittoria di Nannini e Larini.

Mentre si celebra il decimo anniversario dell’Alfa Romeo 4C (2013), un esemplare unico, la “Alfa Romeo 4C Designer’s Cut”, personificazione dell’autentico stile italiano e del piacere di guida, cattura l’attenzione dei collezionisti appassionati, grazie al coinvolgimento della community di Alfa Romeo in un progetto innovativo.

L’Alfa Romeo 33 Stradale, protagonista indiscussa di Auto e Moto d’epoca, incarna la fusion tra passato e futuro, confermando il leggendario marchio italiano come custode del proprio glorioso patrimonio storico e come anticipatore di nuove e affascinanti sfide automobilistiche.