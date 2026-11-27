Dallo Scudetto che pulsa come un cuore al Cannocchiale Vivente, dalle forme scolpite alla collaborazione con Luna Rossa. Il Centro Stile Alfa Romeo reinterpreta i codici della tradizione italiana attraverso una concept car che mette al centro un cuore di emozione, proporzioni e piacere di guida.

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Presentata al Salone dell’Auto di Parigi, Cuorerosso è una coupé 2+2 che esplora il futuro del linguaggio stilistico Alfa Romeo. Non anticipa direttamente un modello di produzione, ma racconta una precisa filosofia progettuale che consiste nel conservare l’identità di un marchio nato nel 1910, utilizzando il design come punto d’incontro tra memoria e innovazione.

La bellezza nasce togliendo, non aggiungendo

Per disegnare il futuro, Alfa Romeo è partita da un principio che appartiene alla grande tradizione della scultura italiana: eliminare il superfluo per lasciare emergere l’essenziale. È il concetto di Bellezza Necessaria, la filosofia che ha guidato il Centro Stile nella realizzazione di Cuorerosso, una concept car nella quale ogni superficie, proporzione e dettaglio risponde a una precisa intenzione.

Anche il metodo di lavoro racconta questa scelta. Dopo una prima fase di bozzetti, i designer hanno abbandonato il tradizionale percorso di sviluppo per concentrarsi direttamente sulla modellazione tridimensionale. Il punto di partenza era un volume compatto, inizialmente senza ruote, cristalli o particolari stilistici. Una massa da scolpire progressivamente, fino a raggiungere l’equilibrio desiderato.

Il risultato è una carrozzeria dalle superfici continue, quasi monolitiche, dove la luce accompagna le forme senza incontrare interruzioni inutili. Le proporzioni contribuiscono a definirne il carattere: 4,70 metri di lunghezza, 1,98 di larghezza, appena 1,33 di altezza e un passo di 2,93 metri. Una silhouette bassa e allungata, che unisce l’eleganza delle grandi Gran Turismo alla presenza di una sportiva ad alte prestazioni.

Il passato diventa un linguaggio contemporaneo

Disegnare un’Alfa Romeo significa misurarsi con una storia che ha lasciato alcuni dei segni più riconoscibili dell’automobile italiana. Il compito del Centro Stile, tuttavia, non è stato quello di riprodurli fedelmente, ma di comprenderne il significato e trovare un modo nuovo per interpretarli.

Lo Scudetto diventa parte integrante della carrozzeria, mentre il Trilobo conserva la propria centralità nella definizione del frontale. La linea a cuneo accompagna le fiancate fino alla coda tronca, richiamando una soluzione storicamente legata alla ricerca aerodinamica del marchio.

Anche i cerchi forgiati riprendono il celebre disegno a telefono, reinterpretato attraverso sei elementi circolari distribuiti su tre razze, con aperture triangolari ispirate allo Scudetto.

È un dialogo continuo tra passato e presente, nel quale i riferimenti storici acquistano una nuova funzione. La ricerca aerodinamica, per esempio, ha portato a un coefficiente dichiarato di 0,28, ottenuto anche attraverso la pulizia delle superfici e l’integrazione del diffusore inferiore.

L’identità Alfa Romeo rimane riconoscibile, ma non viene utilizzata come una formula da ripetere. Diventa piuttosto il punto di partenza per sperimentare.

Liquid Ink Red, quando il colore prende vita

Tra gli elementi più caratteristici di Cuorerosso c’è la verniciatura Liquid Ink Red, sviluppata per valorizzare le forme della carrozzeria attraverso un particolare rapporto con la luce.

La finitura utilizza una sottile base in alluminio ricoperta da uno strato trasparente colorato. La luce attraversa la superficie, si riflette e restituisce tonalità differenti secondo l’angolazione e le condizioni di illuminazione. Il rosso può apparire brillante e intenso oppure diventare profondo, fino a sfiorare il nero.

Ma il colore non è l’unico elemento attraverso il quale Cuorerosso esprime la propria personalità.

Sul frontale, una trama di piccoli triangoli retroilluminati anima lo Scudetto riproducendo la sequenza luminosa di un battito cardiaco. Un effetto ripreso anche nella luce di benvenuto, che trasforma il primo incontro con l’automobile in un gesto riconoscibile.

Il nome Cuorerosso trova così una propria espressione concreta: il cuore non è soltanto un simbolo, ma diventa parte del linguaggio visivo della vettura.

Il Cannocchiale Vivente cambia il rapporto con la tecnologia

Nell’abitacolo il Centro Stile affronta uno dei temi più discussi del design automobilistico contemporaneo: come integrare la tecnologia senza sottrarre attenzione al piacere di guidare.

La risposta più originale è il Cannocchiale Vivente, un sistema di strumentazione capace di modificare fisicamente la propria configurazione.

Nella modalità Immersivo presenta due elementi distinti, riprendendo la tradizionale architettura della strumentazione Alfa Romeo. Selezionando la modalità Concentrato, invece, i due cannocchiali si ricompongono in un unico elemento centrale, mentre le informazioni visualizzate vengono progressivamente ridotte.

È una scelta che va in direzione opposta rispetto alla tendenza a riempire gli abitacoli di schermi. Qui la tecnologia non deve necessariamente occupare tutto lo spazio disponibile: può adattarsi alle esigenze del guidatore e lasciare che sia la guida a rimanere protagonista.

La plancia, sviluppata orizzontalmente, richiama nell’impostazione la 33 Stradale del 1967 e la sua reinterpretazione contemporanea. Il volante a tre razze introduce invece il sistema Con-tatto Volante, associato allo sterzo elettronico steer-by-wire, con feedback tattili e sonori pensati per conservare una relazione sensoriale con l’automobile.

Sul tunnel centrale trova posto il Magma Display, che combina superficie touch, ghiera rotativa e selettori meccanici. Una soluzione nella quale comandi digitali e analogici convivono, senza rinunciare al valore del gesto fisico.

Da Poltrona Frau a Luna Rossa, la materia racconta il lusso italiano

La ricerca stilistica prosegue nella scelta dei materiali, utilizzati secondo un criterio che privilegia qualità, funzione e sensazioni al tatto.

Il nabuk Poltrona Frau, rifinito a mano, viene riservato alle superfici direttamente a contatto con gli occupanti. Accanto a questo materiale trova spazio una pelle rigenerata che contiene il 60% di scarti post-industriali provenienti dalla lavorazione della selleria premium.

Particolarmente interessante è il contributo della collaborazione con Luna Rossa, che porta nell’abitacolo un materiale proveniente da un settore apparentemente distante da quello automobilistico.

Sulla plancia viene infatti utilizzato un tessuto monofilamento trasparente e tensionato, ispirato all’esperienza dell’abbigliamento tecnico per la vela ad alte prestazioni. Una soluzione che mette in relazione due mondi accomunati dalla ricerca di leggerezza, precisione e resistenza.

Il legame con il design italiano emerge anche da un dettaglio meno appariscente, ma particolarmente ingegnoso: davanti al passeggero è integrata una borsa removibile, le cui cinghie di fissaggio diventano una maniglia una volta estratta dalla plancia.

Un elemento che introduce nell’automobile un riferimento alla pelletteria e alla moda, ma soprattutto dimostra come una soluzione estetica possa rispondere anche a un’esigenza pratica.

La luce completa l’ambiente interno. Le tonalità rosse diventano progressivamente più intense avvicinandosi al posto di guida, mentre il Magma Display utilizza una texture luminosa che richiama la lava incandescente.

Un esercizio di stili, non un modello da produrre

Cuorerosso è stata concepita come un laboratorio progettuale, libero da alcuni dei vincoli che accompagnano lo sviluppo di un’automobile destinata alla produzione.

Il concept guarda a un futuro multi-energy, nel quale Alfa Romeo intende continuare a esplorare differenti soluzioni di propulsione. Tra le configurazioni ipotizzate figura anche un motore 2.9 V6 Full Hybrid associato alla trazione integrale Q4, senza che questo costituisca un annuncio relativo a un futuro modello di serie.

Il valore del progetto, tuttavia, va oltre la possibile architettura meccanica. È nella capacità di individuare nuove soluzioni per le proporzioni, l’interazione con il guidatore, l’impiego dei materiali e la riconoscibilità del marchio.

Alcune idee potranno trovare applicazione nelle vetture di domani, altre rimarranno parte di un esercizio di ricerca. È la natura stessa delle concept car: esplorare possibilità, verificare intuizioni e indicare una direzione.

Il futuro del Biscione comincia dalla sua identità

Cuorerosso riporta al centro una questione fondamentale per il design automobilistico e riguarda il come conservare una personalità riconoscibile in un settore nel quale tecnologie, piattaforme e soluzioni digitali tendono a diventare sempre più simili.

Per Alfa Romeo la risposta passa attraverso tre valori che appartengono alla sua storia: italianità, sportività ed emozione. Il Centro Stile li ha tradotti in un linguaggio fatto di superfici scolpite, proporzioni, materiali e strumenti progettati attorno alla persona che guida.

La sfida sarà trasferire questa visione nelle automobili del futuro, trovando un equilibrio tra libertà creativa, esigenze industriali e nuove tecnologie.

Cuorerosso, intanto, suggerisce la strada. Perché un’Alfa Romeo possa continuare a essere riconosciuta come tale, non basta conservarne lo Scudetto sul cofano. Occorre che il suo carattere emerga dal modo in cui è disegnata, da come accoglie il guidatore e dalle sensazioni che promette ancora prima di mettersi in movimento.

È qui che il design torna ad avere il suo significato più autentico: dare il timbro, riconoscere la personalità del brand. E, nel caso del Biscione, anche un cuore capace di battere.