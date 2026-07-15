Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Non basta premere l’acceleratore per capire un’Alfa Romeo. Bisogna ascoltarla, interpretarla e imparare a fidarsi di lei. È questo il principio che anima l’Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich, un’esperienza immersiva che trasforma la tecnica in emozione e la velocità in controllo assoluto. Dopo aver conquistato 200 giornalisti provenienti da 15 Paesi, il format è pronto ad aprire le porte anche ai clienti del marchio.

Quando la passione si insegna

Scheda tecnica alla mano, oggi cerchiamo qualcosa di più: un volante tra le mani, una curva affrontata nel modo giusto, quella sensazione quasi istintiva che nasce quando vettura e guidatore iniziano a parlare la stessa lingua. Alfa Romeo appartiene da sempre a questo mondo.

È proprio da questa filosofia che nasce l’Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich, andata in scena sul circuito di Varano de’ Melegari, dove oltre 200 giornalisti internazionali provenienti da 15 mercati hanno vissuto una giornata costruita attorno al DNA più autentico del Biscione.

Dalla compatta Junior al SUV Tonale, passando per Giulia e Stelvio fino alle leggendarie Quadrifoglio, ogni modello è stato protagonista di un percorso pensato per mostrare come le prestazioni non siano soltanto una questione di numeri, ma soprattutto di sensibilità al volante.

La velocità conta. Il controllo ancora di più

L’esperienza non è stata una semplice successione di giri in pista. Ogni attività aveva un obiettivo preciso: insegnare a guidare meglio, oltre che a divertirsi.

Si parte dalla corretta posizione di guida, un dettaglio spesso sottovalutato ma fondamentale per instaurare il giusto rapporto con l’auto. Poi arrivano le sessioni con i piloti-istruttori professionisti della Scuderia de Adamich, il GT Track con superfici a bassa aderenza, gli esercizi dinamici dedicati alla gestione delle emergenze e l’affascinante analisi telemetrica.

Qui la tecnologia diventa un vero coach. Acceleratore, frenata, sterzo, velocità e traiettorie vengono registrati e confrontati con quelli degli istruttori attraverso il Coefficiente di Qualità di Guida (CQG), uno strumento capace di trasformare ogni errore in un’opportunità di crescita. Perché il vero obiettivo non è andare più forte, ma guidare al meglio.

Il cuore sportivo delle Quadrifoglio

Il momento più emozionante arriva naturalmente al volante delle versioni Quadrifoglio, dove tutta la filosofia Alfa Romeo trova la sua massima espressione.

Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio raccontano una sportività costruita con rigore ingegneristico: motori in alluminio, ampio utilizzo della fibra di carbonio per elementi strutturali come l’albero di trasmissione e numerosi componenti della carrozzeria, distribuzione ottimale dei pesi e una ricerca quasi ossessiva dell’equilibrio dinamico.

Il risultato è una guida precisa, immediata e coinvolgente, capace di trasmettere fiducia anche quando il ritmo aumenta. Non è soltanto una questione di cavalli: è il modo in cui ogni componente lavora per creare quella connessione diretta tra uomo e macchina che da oltre un secolo rappresenta il marchio di fabbrica del Biscione.

Dalla stampa ai clienti: l’esperienza continua

L’Academy non resterà un privilegio riservato ai giornalisti. Nei prossimi mesi Alfa Romeo porterà questa filosofia direttamente ai propri clienti con due iniziative dedicate.

La prima è la Driving Experience Quadrifoglio, inclusa nell’acquisto di una nuova Giulia Quadrifoglio o Stelvio Quadrifoglio. Una giornata esclusiva sul circuito di Varano de’ Melegari permetterà ai proprietari di scoprire davvero le potenzialità delle loro vetture affiancati dagli istruttori della Scuderia de Adamich.

La seconda proposta è invece aperta a tutti coloro che sceglieranno una nuova Alfa Romeo. Attraverso un voucher dedicato sarà possibile accedere a condizioni particolarmente vantaggiose al Corso di Guida Evoluta della Driving Academy.

Un percorso che alterna esercitazioni di guida sicura, prove con la miniskid car per imparare a controllare il sovrasterzo, sessioni di frenata, contest cronometrati sul GT Track, analisi telemetrica e, come gran finale, la possibilità di mettersi al volante di autentiche icone sportive come Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo 4C.

Perché oggi, in tema di auto sempre più propense alla guida autonoma, saper guidare bene è forse diventato un autentico lusso. E grazie ad Alfa Romeo questa consapevolezza si trasforma in un’esperienza da vivere curva dopo curva.