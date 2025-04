Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: nasce una nuova regina della trazione integrale compatta

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4. In anteprima le qualità dinamiche e tecnologiche di una vettura destinata a lasciare il segno nel segmento delle compatte premium. Questa versione a trazione integrale intelligente amplia ulteriormente l’offerta della gamma Junior, già apprezzata nei principali mercati europei e non solo, con oltre 30.000 ordini globali. Un debutto che porta con sé innovazione, piacere di guida e una dose extra di sicurezza, senza rinunciare a contenuti tecnici di primo livello e consumi contenuti.

Q4: l’ibrida intelligente che non si ferma mai

Il sistema Q4 della Junior Ibrida rappresenta un concentrato di tecnologia. Basato su un’architettura ibrida da 48V, abbina un motore turbo a benzina da 1,2 litri (136 CV) a due unità elettriche da 21 kW ciascuna: una anteriore, integrata nella trasmissione a doppia frizione eDCT6, e una posteriore, dedicata esclusivamente alla trazione integrale. Il risultato è una potenza complessiva di 145 CV, distribuita in modo ottimale tra i due assi senza connessione meccanica. Ma la vera rivoluzione è data dalla Power Looping Technology, un sistema che garantisce la disponibilità della trazione integrale anche quando la batteria è scarica, alimentando il motore posteriore direttamente tramite l’energia recuperata da quello anteriore.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

Quattro anime per adattarsi a ogni situazione, dalla città alla montagna

Come da tradizione Alfa Romeo, il selettore DNA offre diverse configurazioni di guida: Dynamic, Natural, Advanced Efficiency e, novità assoluta, Q4. Ciascuna è progettata per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza in base al contesto:

In modalità Natural e Advanced Efficiency , il sistema privilegia la trazione anteriore per contenere i consumi, attivando automaticamente l’asse posteriore solo quando necessario, fino a 90 km/h.

, il sistema privilegia la trazione anteriore per contenere i consumi, attivando automaticamente l’asse posteriore solo quando necessario, fino a 90 km/h. In modalità Dynamic , il sistema AWD entra in funzione completa da 0 a 40 km/h, offrendo il massimo della motricità in accelerazione, per poi passare alla sola trazione anteriore oltre i 40 km/h, sempre in un’ottica di efficienza.

, il sistema AWD entra in funzione completa da 0 a 40 km/h, offrendo il massimo della motricità in accelerazione, per poi passare alla sola trazione anteriore oltre i 40 km/h, sempre in un’ottica di efficienza. In modalità Q4, pensata per condizioni di scarsa aderenza (neve, fango, pioggia), la trazione integrale è sempre attiva fino a 30 km/h, per poi passare alla modalità Smart Q4, con il motore posteriore pronto a intervenire fino a 90 km/h.

Un sistema predittivo e reattivo, che agisce in tempo reale grazie a un software di gestione avanzato in grado di prevedere le condizioni di aderenza e anticipare l’attivazione dell’asse posteriore.

Dinamica di guida al top: più velocità in curva, meno sottosterzo

Grazie alla trazione integrale intelligente, la Junior Ibrida Q4 offre una guida più precisa e reattiva, soprattutto in curva. L’ingresso in curva è più rapido rispetto alla versione a trazione anteriore, mentre il sottosterzo viene ridotto sensibilmente grazie alla gestione attiva della coppia. Il risultato è una traiettoria più pulita, naturale e coinvolgente, in grado di soddisfare anche i guidatori più esigenti.

Il sistema AWD distribuisce la coppia in tempo reale in base all’aderenza e allo stile di guida, mentre il nuovo assetto consente alla Junior Q4 di raggiungere livelli di dinamica superiori, senza sacrificare il comfort. La combinazione di sospensioni posteriori MultiLink e gestione della trazione fa di questa compatta una vera “driver’s car”, capace di emozionare tanto nei tornanti quanto nelle strade urbane.

Efficienza al servizio della performance

Uno degli aspetti più sorprendenti della nuova Junior Ibrida Q4 è il bilanciamento tra prestazioni brillanti ed efficienza energetica. Nonostante l’introduzione della trazione integrale, i consumi dichiarati si attestano intorno ai 5,3 l/100km, mentre le emissioni di CO₂ rimangono al di sotto dei 120g/km, rendendo questa Q4 una delle proposte più virtuose della sua categoria.

Un traguardo reso possibile dall’assenza di collegamento meccanico tra i due assi e dalla sofisticata logica di funzionamento, che attiva il posteriore solo quando serve. Questo consente di ridurre gli attriti e i pesi rispetto a un sistema AWD tradizionale, mantenendo la brillantezza dell’ibrido leggero e la versatilità della trazione integrale.

Una gamma che non teme confronti

Con l’arrivo della versione Q4, Alfa Romeo compie l’ultimo passo per rendere la gamma Junior la più completa del segmento B premium. Gli utenti possono scegliere tra:

Junior Elettrica , ideale per la città, sostenibile e silenziosa;

, ideale per la città, sostenibile e silenziosa; Junior Ibrida FWD , per chi cerca il miglior compromesso tra costi di gestione e piacere di guida;

, per chi cerca il miglior compromesso tra costi di gestione e piacere di guida; Junior Veloce , per chi desidera emozioni forti e prestazioni da sportiva;

, per chi desidera emozioni forti e prestazioni da sportiva; Junior Ibrida Q4, la più versatile, pensata per affrontare ogni condizione con sicurezza e stile.

Una varietà che permette al brand di intercettare target diversi, da chi percorre lunghi tragitti giornalieri fino a chi vive in contesti montani o climaticamente sfidanti. Il tutto, senza sacrificare il design, le prestazioni o l’efficienza.

Comfort quotidiano e stabilità superiore

Uno degli upgrade più significativi introdotti con Q4 è l’adozione delle sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, mai viste prima su questa piattaforma. Oltre a migliorare la precisione e la stabilità in curva, queste sospensioni regalano un comfort superiore, soprattutto su fondi irregolari o dissestati.

Ogni componente – dalle molle agli ammortizzatori fino alle barre stabilizzatrici – è stato sviluppato specificamente per questa versione, con l’obiettivo di offrire una guida fluida ma sempre connessa con l’asfalto. Il risultato è un’esperienza premium, non solo in termini di performance ma anche per chi guida ogni giorno in città o su strade secondarie.

Estetica sportiva e dettagli raffinati

Il design della Junior Ibrida Q4 conserva l’eleganza tipica del marchio, con elementi che ne sottolineano la sportività e il carattere premium. All’esterno spiccano il nuovo scudetto “Leggenda”, i fari Full LED Matrix, e i cerchi in lega “Petali” da 18”. L’abitacolo è un concentrato di tecnologia e comfort: sedili Spiga riscaldati, volante in pelle, infotainment da 10.25” con navigazione, pedaliera in alluminio, e illuminazione ambientale a 8 colori.

Non mancano le dotazioni di sicurezza e comfort: guida autonoma di livello 2, telecamera a 180°, portellone hands free e sistema keyless con accesso proximity. Tutto incluso già nella versione base della Q4, per offrire un’esperienza di livello superiore senza necessità di costosi optional.

Offerta finanziaria trasparente e accessibile

Nuova Junior Ibrida Q4 è disponibile con un’offerta finanziaria pensata per avvicinare un pubblico ampio: 300€ al mese per 48 mesi, con un anticipo di 6.800 euro, TAN fisso 5,49% e TAEG 6,63%. Una proposta competitiva, che consente di guidare una compatta premium a trazione integrale senza rinunciare alla sostenibilità economica.

Un’offerta trasparente e accessibile che, abbinata alla versatilità dell’auto, rappresenta un plus anche per il settore business e flotte aziendali, interessate a soluzioni efficienti e performanti per ogni missione professionale.

Stile, tecnologia e trazione integrale: la Junior Q4 detta il nuovo standard

Con l’introduzione della nuova Junior Ibrida Q4, Alfa Romeo non solo completa la gamma Junior, ma innalza l’asticella dell’intero segmento. Trazione integrale intelligente, assetto sportivo ma confortevole, consumi ridotti e uno stile inconfondibile fanno della Q4 un’auto capace di coniugare emozione e razionalità.

Perfetta per chi non vuole compromessi, adatta a ogni contesto e progettata con un occhio al futuro della mobilità, Junior Ibrida Q4 è destinata a diventare un punto di riferimento. Un modello che, ancora una volta, conferma come l’heritage sportivo di Alfa Romeo sappia evolversi con intelligenza e visione.