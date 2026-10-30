Alfa Romeo Luna Rossa: quando la velocità incontra la sfida del vento

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Dalla strada al mare: dalla precisione di una curva alla capacità di governare il vento. Alfa Romeo e Luna Rossa rafforzano la loro collaborazione con una nuova serie speciale che coinvolge Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Quattro interpretazioni dello spirito sportivo italiano, accomunate da un’identità stilistica unica e da una ricerca tecnologica che fonde il mondo dell’automotive con quello della vela ad alte prestazioni.

Da Napoli prende il largo una nuova sfida italiana

Sull’asfalto la velocità si misura attraverso la precisione dello sterzo e l’equilibrio del telaio. In mare diventa una questione di aerodinamica, sensibilità e controllo di forze invisibili. Due mondi apparentemente distanti che Alfa Romeo e Luna Rossa hanno deciso di unire, trasformando una partnership sportiva in un vero laboratorio di innovazione.

Nello scenario del Golfo di Napoli, in occasione della seconda Preliminary Regatta dell’America’s Cup 2027, il Biscione ha svelato la nuova Edizione Luna Rossa.

Il debutto accompagna il percorso verso la 38ª America’s Cup, che nel 2027 si disputerà per la prima volta in Italia: un appuntamento storico e una vetrina d’eccezione per l’ingegno e la cultura sportiva del nostro Paese.

Un’identità comune, quattro personalità differenti

La nuova Edizione Luna Rossa nasce con un obiettivo chiaro: distinguersi senza snaturare il carattere dei singoli modelli.

I codici stilistici della serie speciale

Logo dedicato: l’iconico Biscione Alfa Romeo si tinge di un rosso realizzato esclusivamente per questa gamma.

l’iconico Biscione Alfa Romeo si tinge di un rosso realizzato esclusivamente per questa gamma. Palette cromatica: giochi di colore in bianco, nero, grigio e rosso, i toni identitari del team velico.

giochi di colore in bianco, nero, grigio e rosso, i toni identitari del team velico. La “linea rossa”: un tratto sottile che attraversa carrozzeria e interni, richiamando il profilo di una vela in tensione.

un tratto sottile che attraversa carrozzeria e interni, richiamando il profilo di una vela in tensione. Due anime di gamma: Junior e Tonale puntano su un linguaggio contemporaneo e materiali tecnici; Giulia e Stelvio scommettono su fibra di carbonio ed esclusività racing.

Junior e Tonale: il design segue la direzione del vento

Sui due SUV più compatti del marchio, l’ispirazione nautica emerge nella scelta di finiture e materiali avanzati.

Esterni: nuova tinta grigia ispirata ai giubbotti di salvataggio dell’equipaggio, abbinata a dettagli Glossy Black , logo rosso e linea decorativa sulla fiancata. Cerchi in lega neri lucidi da 18” (Junior) e 20” (Tonale).

nuova tinta grigia ispirata ai giubbotti di salvataggio dell’equipaggio, abbinata a dettagli , logo rosso e linea decorativa sulla fiancata. Cerchi in lega neri lucidi da 18” (Junior) e 20” (Tonale). Interni tecnologici: Junior adotta sulla plancia grafiche ispirate alla struttura delle vele, mentre Tonale propone un’illuminazione ambientale a trama geometrica.

Junior adotta sulla plancia grafiche ispirate alla struttura delle vele, mentre Tonale propone un’illuminazione ambientale a trama geometrica. Debutto per i sedili 3D Knit: per la prima volta nel Gruppo Stellantis, i rivestimenti dei sedili usano la tessitura tridimensionale a filo continuo (derivata dal settore sportivo tecnico). Una soluzione che migliora l’estetica e riduce gli scarti di lavorazione.

Motori ed equipaggiamento

I modelli mantengono la versatilità meccanica della gamma:

Junior: Hybrid 1.2 turbo da 145 CV (trazione anteriore o Q4) oppure 100% Elettrica da 156 CV (batteria da 54 kWh).

Hybrid 1.2 turbo da 145 CV (trazione anteriore o Q4) oppure 100% Elettrica da 156 CV (batteria da 54 kWh). Tonale: 1.5 Hybrid da 175 CV, 1.6 Turbodiesel da 130 CV o Plug-In Hybrid Q4 da 270 CV.

1.5 Hybrid da 175 CV, 1.6 Turbodiesel da 130 CV o Plug-In Hybrid Q4 da 270 CV. Tecnologia di bordo: display centrali da 10,25”, infotainment Alfa Connect, ADAS di livello avanzato e impianto frenante Brembo con pinze rosse per Tonale.

Giulia e Stelvio: carbonio e materiali che arrivano dal mare

Per la berlina e il SUV di classe superiore, l’interpretazione si fa ancora più sofisticata e spinta.

Carbonio a vista: scudetto anteriore e calotte degli specchietti con logo Luna Rossa sono in fibra di carbonio. Su Giulia compaiono anche minigonne e spoiler di chiara derivazione Quadrifoglio .

scudetto anteriore e calotte degli specchietti con logo Luna Rossa sono in fibra di carbonio. Su Giulia compaiono anche minigonne e spoiler di chiara derivazione . Cerchi e dettagli: cerchi dedicati da 19” (Giulia) e 21” (Stelvio) con pinze freno rosse. Colori carrozzeria in bianco, nero o nell’esclusivo Rosso Etna .

cerchi dedicati da 19” (Giulia) e 21” (Stelvio) con pinze freno rosse. Colori carrozzeria in bianco, nero o nell’esclusivo . Interni ecologici e premium: pelle, inserti in carbonio e tessuto ECONYL® — un nylon rigenerato al 100% ottenuto dal recupero delle reti da pesca abbandonate nei mari.

La dotazione di serie include sospensioni a controllo elettronico, impianto audio premium Harman Kardon e tetto apribile (di serie su Giulia). Entrambe sono equipaggiate con il motore 2.2 Turbodiesel da 160 CV (trazione posteriore) o 210 CV (trazione integrale Q4), abbinato al cambio automatico a 8 rapporti.

Il capitolo più rilevante della partnership non si vede su strada, ma avviene nei centri di sviluppo. Alfa Romeo ha messo a disposizione del team velico il proprio simulatore avanzato e le competenze in dinamica del veicolo e analisi virtuale. L’esperienza maturata nell’automotive viene usata per sviluppare e affinare i software che governano i circuiti di movimentazione delle vele. I programmi vengono testati prima al simulatore e poi trasferiti direttamente sull’imbarcazione. In un contesto come l’America’s Cup, dove i centesimi fanno la differenza, l’ottimizzazione virtuale rappresenta un vantaggio competitivo enorme.

Dalla Giulia Quadrifoglio alla gamma completa

Piattaforma di questa collaborazione — avviata nel 2025 — è stata la partecipazione di piloti e velisti alla 1000 Miglia su un’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, seguita dall’esclusiva Giulia Quadrifoglio Luna Rossa (prodotta in soli 10 esemplari andati subito sold-out). Oggi, quel linguaggio stilistico ed estremo si estende all’intera gamma.

Prezzi e disponibilità in Italia

La gamma Alfa Romeo Edizione Luna Rossa è ordinabile in Italia e si posiziona al vertice dei rispettivi listini: