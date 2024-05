Audi A3 allstreet: il crossover urbano dei quattro anelli torna completamente rinnovato

A3: il nuovo crossover urbano dei quattro anelli costituisce un unicum tra le compatte premium. Look all terrain, affidabilità Audi.

Nel 1996, il debutto di Audi A3 ha coinciso con la nascita della classe compatta premium. Ora, la Casa dei quattro anelli aggiorna la quarta generazione della propria best seller e introduce il nuovo crossover urbano Audi A3 allstreet: al look all terrain e all’assetto rialzato di 30 mm si accompagnano la taratura sportiva delle sospensioni e la posizione di guida dominante. L’intera gamma Audi A3 si avvale di un design ancora più muscolare, di finiture raffinate e di dotazioni digitali e di sicurezza di riferimento per la categoria.

Un crossover innovativo

Audi A3 allstreet rappresenta un unicum tra le compatte premium ed è espressione del DNA Audi fondato su valori cardine quali creatività stilistica, cultura e innovazione. L’evoluzione della quarta generazione di Audi A3 rinnova questa tradizione, mantenendo fede ai principi del Vorsprung durch Technik, l’Avanguardia della Tecnica Audi. Sin dal 1996, Audi A3 ha inanellato una serie di primati che ne fanno uno dei modelli più rappresentativi di Ingolstadt, ora arricchito dall’arrivo di questa versione crossover.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Design muscolare e look all terrain

La gamma Audi A3, evoluta attraverso quattro generazioni tanto da conquistare oltre 375mila clienti in Italia, può ora contare sul design ancora più muscolare. Audi A3 allstreet è fortemente caratterizzata dal single frame ottagonale nero opaco, corredato della griglia a nido d’ape dallo sviluppo verticale più marcato rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Le tre scanalature in corrispondenza dello spoiler anteriore e dell’estrattore, insieme alle minigonne, agli archi passaruota e alle finiture a contrasto nella zona inferiore delle portiere, enfatizzano la vocazione all terrain del modello.

Assetto allstreet: sportività e posizione di guida dominante

L’assetto di Audi A3 allstreet è rialzato di 30 mm rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan, favorendo l’accessibilità e portando in dote una posizione di guida dominante. La taratura specifica di molle e ammortizzatori votata alla sportività migliora la precisione in inserimento di curva, il contenimento di rollio e beccheggio e la stabilità nei trasferimenti di carico più repentini. Le sospensioni con escursione maggiorata di 15 mm e gli pneumatici dalla spalla più generosa contribuiscono all’incremento della luce libera da terra.

Motorizzazioni efficienti

La nuova gamma Audi A3 è proposta esclusivamente con motorizzazioni a 4 cilindri, centrali all’offerta attuale sono i propulsori 2.0 (35) TDI da 150 CV e 360 Nm di coppia e 1.5 (35) TFSI MHEV 48V da 150 CV e 250 Nm abbinati alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Audi A3 allstreet 35 TDI S tronic scatta da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi, mentre Audi A3 allstreet 35 TFSI S tronic si attesta a 8,1 secondi. Le tecnologie mild-hybrid 48V e cylinder on demand contribuiscono alla riduzione dei consumi fino al 20%.

Tecnologie di assistenza di riferimento

La nuova gamma Audi A3 adotta tecnologie di assistenza derivate dai modelli superiori di Audi, come l’airbag anteriore centrale per prevenire l’impatto tra guidatore e passeggero in caso d’urto laterale. L’assistenza al mantenimento della corsia con emergency assist e la frenata automatica d’emergenza sono incluse sin dal primo livello di allestimento. A richiesta, l’adaptive cruise assist regola automaticamente la distanza dal veicolo che precede e assiste il conducente nel mantenere la direzione e la centralità all’interno della corsia.

Lighting Audi: quattro firme luminose selezionabili

Per la prima volta, i proiettori a LED e a LED Audi Matrix consentono di scegliere fino a quattro firme luminose tramite l’MMI, offrendo animazioni Coming home e Leaving home dedicate. La matrice luminosa composta da elementi da 24 pixel su tre file consente di generare specifici motivi luminosi. La verniciatura Audi exclusive e il Pacchetto luci ambiente pro aggiungono ulteriori possibilità di personalizzazione.

Interni evoluti: comfort e sostenibilità

Audi A3 allstreet offre una capacità di carico di 380/1.200 litri e versatilità grazie alle barre al tetto di serie e al portellone elettrico a richiesta. Gli interni sono arricchiti da inserti decorativi in tessuto realizzato al 100% in poliestere riciclato e microfibra Dinamica, che simula la pelle scamosciata ma è ottenuta in gran parte da poliestere ricavato dalle bottiglie in PET, privo di solventi.

Digitalizzazione e personalizzazione: App store integrato

La gamma Audi A3 si avvale di molteplici servizi connect e del nuovo App store integrato in vettura, che consente di accedere alle applicazioni di terze parti tramite l’interfaccia multimediale MMI. L’App store è di serie sin dal primo livello di allestimento, in abbinamento alla smartphone interface che trasferisce l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell’auto.

Certezza Audi: valore residuo e flessibilità al top

Accedere alla gamma Audi A3 è semplice grazie alle formule Audi Value e Audi Value noleggio, che offrono certezza nell’investimento e trasparenza nelle spese di gestione. Il valore futuro garantito della vettura permette di contenere l’ammontare delle rate. Al termine del periodo contrattuale, è possibile scegliere se sostituire l’auto, saldarla o restituirla. Con un valore futuro garantito intorno al 50% del prezzo delle vetture, il crossover urbano e la compatta dei quattro anelli possono essere guidati sostenendo solo il 50% del costo dei veicoli in tre anni, con la libertà di scegliere l’opzione finale preferita.