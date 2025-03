Audi A6 e-tron: L’avanguardia elettrica della casa dei quattro anelli

Audi ha scelto la pittoresca Cortina d’Ampezzo come palcoscenico per presentare in anteprima italiana la nuova Q6 Sportback e-tron, in concomitanza con l’Audi FIS Ski World Cup. Questo evento ha anche celebrato il lancio di Audi A6 Avant e-tron, prima berlina elettrica del brand. Sulle note della performance musicale di Raphael Gualazzi, Audi ha dimostrato il proprio impegno verso la sostenibilità e le performance sportive, collaborando dal 2017 con il comune di Cortina e sostenendo atleti come Sofia Goggia e Federica Brignone.

Dinamica di guida: un’inesauribile potenza

Nuova Audi A6 e-tron si distingue per sospensioni pneumatiche adattive e un’elevata rigidità torsionale. Con i suoi 4,9 metri di lunghezza e uno schema di sospensioni multilink, offre un’esperienza di guida unica nel suo genere. Questa berlina, insieme alla versione Avant, è progettata per un’eccezionale maneggevolezza e comfort, paragonabile all’ammiraglia Audi A8.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Aerodinamica e design: unione perfetta

Con un coefficiente aerodinamico di 0,21 per la variante Sportback, A6 e-tron raggiunge il miglior risultato nella storia Audi. Queste linee eleganti non solo migliorano l’estetica del veicolo, ma contribuiscono anche a una riduzione dei consumi energetici, aumentando l’autonomia. La presentazione a Cortina ha esaltato il design innovativo delle vetture, sottolineando l’eccellenza nella mobilità elettrica.

Autonomia e ricarica: performance senza compromessi

Audi A6 e-tron è dotata di batterie agli ioni di litio che offrono un’autonomia fino a 756 chilometri WLTP, un risultato che la colloca ai vertici del suo segmento. Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica rapida fino a 270 kW, è possibile ripristinare fino a 310 chilometri di autonomia in soli 10 minuti, garantendo così un’esperienza di ricarica senza precedenti.

Digitalizzazione: un palcoscenico tecnologico

Con un sistema digitale altamente innovativo, Audi A6 e-tron offre un’interfaccia utente futuristica. Dotata di cruscotto digitale da 11,9 pollici e un display MMI OLED curvo da 14,5 pollici, la vettura crea un’esperienza di guida coinvolgente e interattiva. L’integrazione con intelligenza artificiale e assistenti vocali evidenzia l’impegno di Audi nell’innovazione tecnologica.

Sostenibilità e produzione carbon neutral

La gamma Audi A6 e-tron è prodotta in impianti certificati carbon neutral a Ingolstadt, evidenziando la vocazione sostenibile del brand. Audi ha lanciato un’infrastruttura di ricarica a Cortina per promuovere la mobilità sostenibile, confermando così la sua dedizione all’ambiente e alla comunità locale.

Audi A6 e-tron rappresenta un notevole passo avanti nella mobilità elettrica, combinando prestazioni, comfort e tecnologia di punta. Il debutto delle nuove vetture a Cortina d’Ampezzo non è solo un evento promozionale, ma il riflesso di un impegno condiviso con il territorio e la riqualificazione della mobilità sportiva e sostenibile. Con la prevendita iniziata a settembre 2024 e il lancio commerciale fissato per questo febbraio 2025, l’era della mobilità elettrica Audi è appena cominciata.