Audi House of Progress: quando l’avanguardia del Design incontra Milano

Dal 15 al 28 aprile, la Milano Design Week è stata il palcoscenico della cultura dell’avanguardia, dell’innovazione e del progresso, con Audi in prima linea attraverso la sua struttura creativa, Audi House of Progress. In questa esposizione mozzafiato, il marchio dei quattro anelli ha presentato la sua visione del futuro della mobilità, anticipando tecnologie e design che promettono di trasformare il modo in cui concepiamo il viaggio.

La casa dell’avanzamento

I vasti spazi di Audi House of Progress hanno offerto un’esperienza immersiva che ha narrato il percorso dell’azienda verso una mobilità a zero emissioni. Dalle tecnologie emergenti alle visioni innovative, Audi si è posizionata al centro delle tematiche della Milano Design Week, abbracciando la sostenibilità e l’armonia tra uomo e ambiente come pilastri fondamentali del suo approccio.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Reflaction: un’installazione visionaria

Al centro dell’attenzione, l’installazione “Reflaction” dello studio Bjarke Ingels Group ha catturato l’immaginazione dei visitatori. Questo capolavoro concettuale ha esplorato il connubio tra riflessione e azione, trasformando lo spazio fisico attraverso illusioni ottiche e riflessi, mentre rifletteva l’impegno di Audi nell’innovazione e nel design.

Audi Q6 e-tron: la nuova frontiera dell’elettrico

Tra le novità presentate, spicca l’anteprima mondiale della nuova Audi Q6 e-tron, SUV completamente elettrico che ridefinisce gli standard della mobilità sostenibile. Con un’autonomia fino a 625 km e una potenza di ricarica fino a 270 kW, questa vettura incarna l’eccellenza tecnologica e il lusso sostenibile che sono diventati sinonimi del marchio Audi.

Audi: Co-Producer del Fuorisalone

Per l’undicesimo anno consecutivo, Audi ha svolto un ruolo chiave come co-produttore del Fuorisalone, contribuendo alla creazione di un ambiente in cui design e innovazione si fondono con le esigenze della società. La mostra “Cross Vision” di Interni ha offerto un terreno fertile per esplorare le intersezioni tra ricerca, innovazione e sostenibilità, con Audi al centro di questo dialogo.

Il palinsesto di Audi House of Progress

Durante la sua permanenza, Audi House of Progress ha offerto una serie di eventi e appuntamenti per approfondire la cultura dell’avanguardia e dell’innovazione. Dall’Audi Night, in cui figure di spicco come Henrik Wenders e Bjarke Ingels hanno discusso del futuro del design, fino a workshop e presentazioni che hanno esplorato i molteplici aspetti della mobilità del domani, Audi ha dimostrato il suo impegno nell’essere non solo un costruttore di auto, ma un vero e proprio catalizzatore di cambiamento.

Audi House of Progress alla Milano Design Week ha rappresentato un viaggio nell’avanguardia del design e della tecnologia automobilistica, offrendo una visione del futuro che è tanto stimolante quanto sostenibile. Con la sua presenza distintiva e la sua dedizione alla ricerca continua, Audi ha dimostrato di essere pronta a guidare la rivoluzione della mobilità, lasciando un’impronta indelebile sulla Milano Design Week e sul futuro della mobilità stessa.