Audi Q6 e-tron: il futuro dell’elettrico secondo Audi

L’era dell’elettrico si evolve rapidamente e Audi, con il suo SUV elettrico Q6 e-tron, punta a ridefinire gli standard del mercato premium. Primo modello della casa dei quattro anelli a sfruttare la piattaforma elettrica nativa PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Porsche, Audi Q6 e-tron è una combinazione di prestazioni, efficienza e comfort, incarnando la filosofia del “Vorsprung durch Technik” (avanguardia della tecnica) che distingue il brand tedesco.

Un design muscolare e raffinato

Fin dal primo sguardo, Audi Q6 e-tron si presenta come un SUV dalla personalità decisa, grazie a linee forti e un design imponente. La carrozzeria, caratterizzata da sbalzi corti e un passo lungo, comunica potenza e stabilità. Al centro del frontale troviamo la griglia single frame ottagonale, con dettagli tridimensionali che accentuano la robustezza del veicolo, affiancata da ampie prese d’aria laterali. Le luci diurne, separate dai moduli luminosi, si trovano nella sezione superiore dei gruppi ottici anteriori, conferendo un look avveniristico.

Spostandosi verso la vista laterale, si notano i muscolosi passaruota e la linea di spalla continua, elementi che rafforzano l’idea di potenza e dinamismo. Le varianti estetiche, che includono una fascia luminosa che collega i gruppi ottici posteriori, conferiscono una firma luminosa inconfondibile anche al retrotreno. Al momento del lancio, Audi offre otto colorazioni esterne e una gamma di cerchi che vanno dai 18 ai 21 pollici, con possibilità di personalizzare ulteriormente l’estetica del veicolo grazie al pacchetto look nero.

Per chi desidera un look ancora più sportivo, Audi SQ6 e-tron, con caratterizzazioni estetiche specifiche come dettagli in argento al single frame e inserti in look alluminio, alza ulteriormente l’asticella. I cerchi da 20 pollici e dettagli sportivi completano il quadro di un SUV che non passa inosservato.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Dinamica di guida: trazione elettrica di nuova generazione

Audi Q6 e-tron sfrutta la nuova piattaforma PPE, concepita esclusivamente per i veicoli elettrici. Questo SUV può essere equipaggiato con uno o due motori elettrici, offrendo così versioni a trazione posteriore o integrale quattro. Nel caso della trazione integrale, il motore posteriore, sincrono a magneti permanenti (PSM), è abbinato a un’unità anteriore asincrona (ASM), che permette una ripartizione ottimale della coppia e una trazione privilegiata al retrotreno, mantenendo l’inconfondibile carattere sportivo di Audi.

Le sospensioni, con molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, assicurano un comfort da ammiraglia anche sulle strade più dissestate. Il nuovo sistema di smorzamento passivo a due stadi garantisce un equilibrio perfetto tra sportività e comfort. Per le versioni più sportive, come la S line edition e la SQ6 e-tron, Audi ha introdotto un assetto ribassato di 25 mm e sospensioni pneumatiche adattive, che permettono di variare l’altezza da terra fino a 65 mm. Queste caratteristiche consentono una guida precisa e reattiva, con uno sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili che migliora ulteriormente la manovrabilità.

Efficienza ai vertici del settore

Audi Q6 e-tron è il nuovo punto di riferimento nel settore elettrico per efficienza e autonomia. La batteria agli ioni di litio da 100 kWh (94,9 kWh netti) garantisce un’autonomia massima di 641 chilometri secondo il ciclo WLTP, posizionando il modello tra i migliori della categoria. La frenata elettroidraulica, che permette di gestire il 95% delle decelerazioni quotidiane attraverso il recupero dell’energia dai motori elettrici, ottimizza ulteriormente l’efficienza del veicolo.

Una delle caratteristiche più impressionanti di Audi Q6 e-tron è la capacità di ricarica: grazie alla tecnologia da 800 volt e alla possibilità di ricaricare in corrente continua (DC) fino a 270 kW, il SUV può ripristinare fino a 260 chilometri di autonomia in soli 10 minuti presso le stazioni HPC (High Power Charging). Inoltre, il passaggio dal 10% all’80% dello stato di carica avviene in appena 21 minuti, un tempo record per il segmento.

I nuovi motori elettrici, più compatti del 30% e leggeri del 20% rispetto alle generazioni precedenti, contribuiscono a una densità di potenza superiore del 30%, garantendo prestazioni elevate senza compromettere l’autonomia. L’efficienza complessiva è migliorata anche grazie a sistemi elettronici di potenza affinati, che offrono un rendimento superiore del 60% rispetto ai modelli precedenti.

Comfort da ammiraglia e servizi premium

L’esperienza a bordo dell’Audi Q6 e-tron è studiata per offrire il massimo comfort. Il veicolo è dotato di una gestione termica predittiva che ottimizza le prestazioni della batteria in base ai dati di navigazione e allo stile di guida, mentre una pompa di calore evoluta mantiene l’abitacolo confortevole in tutte le condizioni climatiche. I valori NVH (Noise, Vibration, and Harshness) sono stati curati nei minimi dettagli, superando persino quelli di una berlina di lusso.

Per i clienti italiani, Audi offre il servizio di ricarica Audi charging, attivo in 29 Paesi europei, con accesso a oltre 650mila punti di ricarica, di cui più di 51mila solo in Italia. Tra questi, 3.900 stazioni HPC offrono tariffe vantaggiose, soprattutto attraverso reti ultra fast come IONITY ed ewiva. Inoltre, la funzione Plug & Charge (PnC), di serie, consente un’autorizzazione automatica alle stazioni compatibili semplicemente collegando il cavo, eliminando la necessità di utilizzare app o carte di ricarica.

A ciò si aggiunge il servizio “ricarica on demand on location”, fornito da E-GAP, che consente ai clienti di richiedere una ricarica fast in qualsiasi momento e luogo. Per chi desidera maggiore flessibilità, l’opzione “e-tron switch” permette di passare per un massimo di 15 giorni all’anno a un veicolo ibrido Audi, mantenendo al tempo stesso il piacere di guida tipico del marchio.

Digitalizzazione: il palcoscenico del futuro

Audi Q6 e-tron è dotata della nuova architettura elettronica E3 1.2, che sfrutta cinque piattaforme informatiche (High-Performance Computing Platform, HCP) per gestire tutte le funzioni del veicolo con una velocità di calcolo senza precedenti. Il cuore del sistema di infotainment è il nuovo Audi Digital Stage, che include un cockpit virtuale da 11,9 pollici, un display OLED curvo da 14,5 pollici per il sistema MMI, e un display dedicato al passeggero anteriore da 10,9 pollici, una novità assoluta per la gamma Audi.

Il passeggero può quindi guardare film o navigare sul web senza distrarre il conducente, garantendo un’esperienza di viaggio senza pari. L’head-up display con realtà aumentata di seconda generazione, infine, facilita l’interazione con l’ambiente esterno, fornendo informazioni cruciali direttamente nel campo visivo del conducente.

L’assistente vocale, basato su intelligenza artificiale e con funzione di autoapprendimento, arricchisce ulteriormente l’interazione uomo-macchina, rendendo l’esperienza di guida più intuitiva e coinvolgente.

Q6 e-tron rappresenta un passo significativo verso il futuro della mobilità elettrica premium. Con un mix di design innovativo, prestazioni elevate, efficienza record e servizi digitali all’avanguardia, questo SUV è pronto a conquistare il mercato italiano, confermando ancora una volta il ruolo di Audi come pioniere dell’elettrico.