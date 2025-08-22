Audi Sportback: il futuro si riconosce da una coda

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Tre silhouette per (ri)definire la bellezza dell’automotive. Audi rilancia il design Sportback con A6, Q5 e Q6: forme coupé, cuori elettrificati e teste digitali. L’estetica si fa strategia.

Chi ha detto che l’efficienza debba per forza sacrificare lo stile? Non di certo Audi, che oggi gioca la sua partita più elegante rilanciando la strategia di gamma con un manifesto in tre atti: A6, Q5 e Q6, tutte in configurazione Sportback. La coda inclinata non è più solo una scelta estetica: è un codice di linguaggio, un segno distintivo, un biglietto da visita che parla di versatilità, bellezza e sostenibilità.

Sportback, in casa Audi, non è una moda passeggera. È una linea che attraversa le epoche – dalla mitica TT alla nuova T1 GT – restando sempre fedele a se stessa. Un’estetica fatta di equilibrio, proporzione, aerodinamica. Oggi, quel DNA evolve in chiave moderna e sostenibile, puntando su tre modelli chiave che rappresentano il 60% delle vendite globali del marchio. Dieci modelli totali tra gamma A e Q, che coniugano l’eleganza delle coupé con la praticità delle berline e dei SUV. Una rivoluzione silenziosa, ma potentissima.

Audi A6 Sportback e-tron: la classe è (elettrica)

La regina della gamma si chiama A6 Sportback e-tron. Lunga quasi cinque metri, 100% elettrica, nasce sulla piattaforma PPE condivisa con Porsche e guarda lontano: fino a 756 km di autonomia nel ciclo WLTP, grazie a un Cx da primato (0,21). E non è solo questione di numeri: il design filante della coda garantisce 36 km in più rispetto alla versione Avant. La ricarica? Fulminea: 310 km in 10 minuti con i 270 kW della corrente continua. E per chi ama la grinta, le versioni più potenti arrivano fino a 551 CV.

Ufficio Stampa Audi

Audi Q6 Sportback e-tron: SUV sì, ma coupé

Non è solo la sorella più sportiva della Q6: è la dimostrazione che si può essere SUV e sexy allo stesso tempo. L’altezza ridotta di 37 mm e il Cx di 0,28 regalano 17 km in più di autonomia (fino a 658 km complessivi). Ma senza rinunciare alla praticità: 511 litri di bagagliaio e 2.400 kg di capacità di traino. Dentro, un salotto digitale ribattezzato “Audi Digital Stage”, con display OLED curvi da 14,5”, head-up display in realtà aumentata e un secondo schermo dedicato al passeggero. È la nuova grammatica del lusso tech.

Audi Q5 Sportback: elettrificata per tutti i giorni

Il modello più trasversale della famiglia arriva solo in versione ibrida: mild hybrid a 48V o plug-in da 100 km in elettrico grazie alla batteria da 25,9 kWh, ricaricabile in 2,5 ore. Il powertrain generator garantisce 24 CV e 230 Nm extra, per una spinta brillante anche in modalità green. Una Q5 pensata per il commuting urbano, per il turismo sostenibile, per le famiglie che non vogliono rinunciare a nulla. Nemmeno al design.

Tecnologia, stile, sostenibilità: le nuove parole d’ordine

Dietro ogni linea curva, un’intelligenza evoluta. Tutti e tre i modelli adottano la nuova architettura elettronica E³ 1.2, con cinque piattaforme di calcolo ad alta potenza. E, soprattutto, integrano ChatGPT nell’assistente vocale: si può chiedere la ricetta del risotto o pianificare le vacanze, tutto senza togliere le mani dal volante. L’abitacolo è sostenibile e raffinato, con materiali riciclati – dalle reti da pesca dismesse ai tessuti rigenerati – e produzione carbon neutral.

I gruppi ottici OLED di seconda generazione fanno scuola con la “luce di comunicazione”: triangoli luminosi che segnalano situazioni di pericolo a chi segue. Anche la firma luminosa si fa identità, con otto configurazioni personalizzabili.

Listini e ricarica? Premium, ma con intelligenza

I prezzi partono da 65.500 euro per A6, 74.800 per Q6 e 68.850 per Q5. Inclusi i servizi della rete Audi Charging, con oltre 890.000 punti in Europa e 55.000 in Italia. Grazie alla funzione Plug & Charge, si attacca il cavo e si ricarica: niente app, niente card, solo immediatezza. Il trip planner, naturalmente, fa il resto.

Audi Sportback: il design come firma, l’elettrificazione come strada

Con questa nuova generazione di modelli, Audi non sta solo aggiornando il listino. Sta rafforzando una filosofia: quella secondo cui un’auto bella può – e deve – essere anche intelligente, efficiente, pulita. Lo fa con uno stile riconoscibile, una tecnologia accessibile, una sostenibilità concreta. Lo fa, soprattutto, senza dimenticare chi è.

Perché in un mondo dove tutto cambia in fretta, Audi sa che la vera rivoluzione passa anche – e soprattutto – da una linea posteriore ben disegnata.