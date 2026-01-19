Auto elettrica, il grande equivoco italiano… la ricerca dell’Osservatorio Auto e Mobilità

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

L’Italia guarda l’auto elettrica con lo stesso misto di fascino e sospetto che riserviamo alle mode troppo moderne: incuriosiscono, ma meglio tenerle a distanza. La ricerca dell’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, presentata nella cornice elegante di Villa Blanc, mette finalmente ordine tra sensazioni, numeri e realtà. E lo fa con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, che qui non guida ancora l’auto, ma almeno ci aiuta a capire perché tanti italiani non salgono a bordo.

Percezione contro realtà: il vero corto circuito dell’elettrico

Se c’è una parola che emerge con forza dallo studio “L’Italia e l’auto elettrica: tra percezioni e consapevolezza”, è divario. Non tanto tecnologico o economico – quelli sono problemi noti – quanto culturale. La distanza tra l’interesse potenziale e l’acquisto reale nasce soprattutto da come l’elettrico viene percepito, spesso senza averlo mai realmente vissuto.

La ricerca, basata su un mix di indagine quantitativa e analisi qualitativa supportata da modelli avanzati di AI, ha permesso di leggere tra le righe delle risposte: pattern linguistici, paure ricorrenti, piccoli pregiudizi che si annidano nelle parole prima ancora che nei numeri. Tradotto: non è solo questione di colonnine o listini, ma di fiducia.

Un po’ come quando si diceva che l’iniezione elettronica non avrebbe mai sostituito il carburatore. Spoiler: lo ha fatto.

I non possessori: l’elettrico visto dal marciapiede

Chi non possiede un’auto elettrica la osserva con un certo scetticismo, come un oggetto ancora troppo futuristico per essere davvero affidabile. Il 67% teme la durata della batteria, oltre il 58% giudica insufficiente la rete di ricarica autostradale e il 72% considera il prezzo d’acquisto troppo elevato. Numeri che raccontano una diffidenza più emotiva che sperimentata.

Quasi la metà degli intervistati ammette inoltre di avere difficoltà a orientarsi tra costi reali, incentivi, autonomia e tempi di ricarica. Un puzzle informativo frammentato, spesso obsoleto, che alimenta l’idea che l’elettrico sia complicato, rischioso e – diciamolo – un po’ da pionieri coraggiosi.

In fondo, l’italiano medio ama le certezze: la pompa di benzina dietro l’angolo, il pieno in cinque minuti, il rombo che rassicura. Cambiare abitudini non è mai stato il nostro sport nazionale.

Le quattro leve per sbloccare il mercato

Lo studio individua con chiarezza quattro leve decisive per trasformare l’interesse in scelta concreta.

La prima, senza sorprese, è il prezzo: per il 55,4% degli intervistati la riduzione del costo d’acquisto è la priorità assoluta.

Subito dopo arriva la stabilità degli incentivi, più importante della cifra in sé: gli italiani vogliono sapere che le regole non cambieranno ogni sei mesi, come in una telenovela.

Terzo punto, la rete di ricarica: capillare, funzionante, affidabile, soprattutto sulle grandi direttrici autostradali. È la priorità massima per il 12,7% del campione, ma pesa simbolicamente molto di più nella percezione collettiva.

Infine, la garanzia sulla batteria: una lunga copertura rassicura chi teme l’obsolescenza tecnologica e raccoglie oltre il 50% delle preferenze nelle prime tre posizioni. Tutto il resto – wallbox gratuite, servizi digitali, prove estese, abbonamenti energetici – resta marginale, sotto l’1–2%. Segno che, prima di pensare ai fronzoli, gli italiani vogliono fondamenta solide. Come una casa costruita bene, non un attico con vista ma senza fondamenta.

Chi guida elettrico: meno paura, più concretezza

Quando si passa dalla teoria alla pratica, lo scenario cambia sensibilmente. I possessori di BEV raccontano un’esperienza quotidiana molto meno drammatica di quanto immaginato dai non utilizzatori. Il 56,4% apprezza la maggiore economicità rispetto al termico e oltre il 70% considera adeguata la gestione dell’autonomia nella vita di tutti i giorni.

Le famose ansie da ricarica, tanto temute da chi osserva dall’esterno, si ridimensionano una volta entrati nella routine reale. Certo, non tutto è perfetto: anche i possessori concordano sul fatto che l’infrastruttura pubblica e autostradale non sia ancora omogenea e pienamente affidabile. È l’unico vero punto di convergenza tra i due mondi.

Ma per il resto, l’elettrico smette di essere un oggetto misterioso e diventa semplicemente un’auto. Silenziosa, efficiente, prevedibile. Insomma: normale. E la normalità, alla lunga, è sempre la miglior alleata del cambiamento.

Dal sospetto alla fiducia: la transizione è culturale

La conclusione della ricerca è quasi filosofica: il vero ostacolo non è la tecnologia, ma il passaggio dalla percezione alla consapevolezza. Dove manca l’esperienza diretta, dominano i timori; dove l’uso è quotidiano, le barriere si sciolgono come neve al sole.

Il mercato non ha bisogno di rivoluzioni roboanti, ma di stabilità: prezzi più accessibili, infrastrutture affidabili, protezioni sul rischio tecnologico e strumenti informativi chiari. Un ecosistema credibile, in cui la curiosità possa trasformarsi in fiducia.

Interessante anche il concetto di social proof: gli utilizzatori di BEV diventano ambasciatori spontanei, punti di riferimento per chi sta valutando il salto. Un passaparola moderno, fatto di esperienze reali più che di slogan pubblicitari.

In fondo, la storia dell’automobile ci insegna che ogni grande cambiamento è stato accolto con diffidenza prima di diventare tradizione. Oggi ci sembra naturale allacciare la cintura o accendere un motore senza tirare l’aria. Domani, probabilmente, ci sembrerà altrettanto normale collegare un’auto alla presa di casa. E magari sorrideremo ricordando quando ci sembrava una stranezza da pionieri. Un po’ come il primo telecomando in salotto: all’inizio nessuno ci credeva, poi nessuno è più tornato indietro.