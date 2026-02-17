BMW, l’eleganza dei numeri e il coraggio della visione

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Alla House of BMW Italia, tra luci curate e un’atmosfera da grande maison più che da sala conferenze, BMW Group ha aperto ufficialmente il 2026 raccontando un 2025 fatto di risultati solidi, scelte coerenti e una strategia che va controcorrente: lasciare libertà al cliente. E, oggi più che mai, sembra essere la scelta più moderna possibile.

Una conferenza che parla sottovoce (ma dice molto)

C’è qualcosa di profondamente rassicurante nel modo in cui BMW Group racconta se stesso: niente strappi, nessuna fuga in avanti, ma una marcia lunga e ben innestata. Alla conferenza stampa di presentazione dei risultati 2025 e delle prospettive 2026, andata in scena alla House of BMW Italia, il messaggio è stato chiaro fin dalle prime parole di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia: il futuro si costruisce senza cancellare ciò che ha funzionato fino a ieri.

I numeri globali, letti con calma

Il 2025 si chiude con risultati che parlano da soli. A livello globale, BMW Group ha consegnato oltre 2,46 milioni di veicoli, con una crescita dello 0,5% in un mercato tutt’altro che semplice. I veicoli elettrificati hanno superato quota 642 mila unità, mentre le elettriche pure hanno oltrepassato le 442 mila consegne. In Europa, la quota combinata di BEV e PHEV ha superato il 40%, confermando che la transizione funziona quando è accompagnata, non forzata.

Apertura tecnologica: una scelta (ancora) controcorrente

Il cuore della strategia BMW resta l’“apertura tecnologica”. Benzina, diesel, ibrido, elettrico e – dal 2028 – idrogeno fuel cell convivono senza gerarchie ideologiche. Una posizione che oggi appare quasi rivoluzionaria e che, in realtà, affonda le radici in una visione industriale coerente e di lungo periodo: non imporre una soluzione, ma offrire la migliore risposta possibile a bisogni diversi.

Italia, il mercato che premia la coerenza

Nel contesto italiano il racconto si fa ancora più interessante. In un mercato auto in calo del 2,5%, BMW Group Italia cresce del 7,4%, con 89.486 unità complessive. BMW conferma la leadership premium con oltre 73.200 immatricolazioni, MINI torna a volumi in linea con la sua storia superando le 16 mila unità, mentre BMW Motorrad firma un nuovo record assoluto con oltre 16.700 moto vendute e una quota premium del 42,2%.

L’ecosistema BMW, oltre il prodotto

Uno dei concetti chiave emersi dalla conferenza è quello di ecosistema. BMW non vende solo automobili o motociclette, ma un’esperienza continua che parte dallo showroom – sempre più simile a una boutique di design grazie al progetto Retail Next – e prosegue nel tempo con servizi finanziari, usato, assistenza e soluzioni digitali. Una visione quasi sartoriale, applicata su scala industriale.

Brand come mondi culturali

BMW, MINI e Motorrad vengono raccontati come universi distinti ma armonizzati, ciascuno con una propria identità lifestyle. Le partnership con il mondo dello sport, del design, della moda e della cultura – insieme a figure-ambassador riconoscibili – non sono semplici operazioni d’immagine, ma strumenti per rafforzare una relazione emotiva con il cliente.

Guardando al 2026, senza fretta

Per il futuro, BMW non promette rivoluzioni urlate. Promette continuità intelligente: oltre 35 miliardi di euro investiti in ricerca e sviluppo dal 2020, attenzione rigorosa agli obiettivi di CO₂ europei (pur chiedendo una revisione più realistica delle regole) e una gamma capace di accompagnare clienti molto diversi tra loro.

Tradizione come forma di modernità

Il messaggio finale che arriva dalla House of BMW Italia è sottile ma potente: l’innovazione migliore è quella che non ti costringe a scegliere tra passato e futuro. Ti invita a guidarli insieme, con stile, misura e una certa eleganza d’altri tempi.