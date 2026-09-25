BYD al Salone Auto Torino 2026, l’elettrificazione cinese conquista il centro della città

Dalla Dolphin G DM-i alla Sealion 7, il marchio ha portato a Torino elettrico e Super Ibrido. E pochi giorni dopo il Salone ha rafforzato la presenza piemontese con il primo showroom DENZA del Nord-Ovest

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Torino è tornata per tre giorni capitale dell’automobile e BYD ha scelto il Salone Auto Torino 2026 per mostrare quanto rapidamente stia crescendo la propria presenza sul mercato europeo. Dall’11 al 13 settembre, tra Piazzetta Reale e i Giardini Reali, il costruttore cinese ha messo in vetrina alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma, portandoli anche sulle strade della città con una serie di test drive aperti al pubblico. Una partecipazione che ha fatto da preludio a un altro passo importante: l’arrivo in Piemonte di DENZA, il marchio premium del Gruppo.

Il Salone come vetrina a cielo aperto

Non servono più necessariamente grandi padiglioni fieristici per raccontare l’automobile. Torino lo ha dimostrato ancora una volta trasformando il proprio centro storico in un salone a cielo aperto, tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali e corso San Maurizio. Ed è proprio nel cuore più monumentale della città che BYD ha costruito la propria presenza all’edizione 2026.

In Piazzetta Reale il pubblico ha potuto conoscere da vicino tre vetture che raccontano altrettante sfumature della strategia del costruttore: DOLPHIN G DM-i, DOLPHIN SURF e SEALION 7. Non soltanto automobili esposte sotto i riflettori, però. BYD ha scelto di accompagnare la vetrina statica con la possibilità di mettersi direttamente al volante.

Dai Giardini Reali partivano infatti i test drive di DOLPHIN SURF, ATTO 2 DM-i, SEALION 7 e DOLPHIN G DM-i, con percorsi nella normale viabilità del centro torinese. Una scelta interessante perché sposta il racconto dell’elettrificazione dal terreno delle promesse a quello, molto più concreto, dell’utilizzo quotidiano: traffico, semafori, ripartenze e strade vere.

DOLPHIN G DM-i, la BYD che guarda all’Europa

Tra le protagoniste torinesi, un ruolo particolare è spettato a DOLPHIN G DM-i, indicata dalla Casa come la prima vettura BYD sviluppata specificamente per il mercato europeo.

Un dettaglio tutt’altro che secondario. Perché racconta il passaggio da una prima fase, nella quale i costruttori cinesi portavano in Europa soprattutto prodotti nati pensando al mercato domestico, a una stagione nuova, nella quale design, dimensioni, caratteristiche e tecnologia vengono studiati sempre più attentamente per le esigenze degli automobilisti del Vecchio Continente.

Durante i giorni del Salone, DOLPHIN G DM-i è uscita inoltre dai confini tradizionali della manifestazione automobilistica, diventando protagonista di un corner dedicato alla Rinascente di via Lagrange. Un modo per portare l’automobile dentro il tessuto commerciale e lifestyle della città e intercettare anche un pubblico differente da quello degli appassionati.

Elettrico e Super Ibrido, due strade parallele

La presenza di modelli elettrici accanto alle versioni dotate della tecnologia DM-i ha sintetizzato bene la strategia BYD. La Casa punta sull’auto a batteria, ma considera il plug-in hybrid un passaggio importante per quella parte di pubblico che vuole aumentare l’utilizzo della propulsione elettrica senza rinunciare alla flessibilità del motore termico.

La tecnologia proprietaria Super Ibrida DM-i combina infatti motore elettrico e termico e, secondo i dati dichiarati da BYD, può consentire, in funzione del modello e della configurazione, di superare i 1.300 chilometri di autonomia complessiva, con consumi dichiarati fino a 71 km/l.

Ed è proprio attorno a questa tecnologia che nel mese del Salone si è sviluppata anche l’iniziativa commerciale battezzata “Decreto BYD”, dedicata alla gamma Super Ibrida DM-i e accompagnata da un vantaggio dichiarato fino a 11.600 euro per chi sostituiva la propria automobile.

Dopo il Salone arriva DENZA

Ma il settembre torinese di BYD non si è esaurito con la chiusura degli stand. Tre giorni dopo la conclusione del Salone, il 16 settembre, il Gruppo ha programmato un altro passaggio della propria espansione territoriale: l’inaugurazione a Venaria Reale del nuovo showroom DENZA, marchio premium del Gruppo BYD dedicato ai veicoli a nuova energia.

Il nuovo spazio presso la concessionaria ForzA del Gruppo Intergea è stato indicato come il primo punto vendita DENZA nel Nord-Ovest. ForzA, attiva dal 1993, opera con marchi del segmento luxury tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Una collocazione che chiarisce anche l’ambizione del progetto: affiancare alla crescita di BYD una proposta destinata alla fascia più alta del mercato.

Torino cornice industriale

La partecipazione al Salone Auto Torino assume così un significato che va oltre l’esposizione di qualche nuovo modello. BYD è nata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili e oggi opera in diversi settori, dalle automobili alle nuove energie e all’elettronica. La divisione BYD Auto, fondata nel 2003, concentra la propria attività sui veicoli elettrici e ibridi plug-in e controlla internamente tecnologie cruciali come batterie, motori elettrici e sistemi elettronici di gestione.

La Blade Battery, la piattaforma e-Platform 3.0, la tecnologia DM-i e i diversi sistemi dedicati alla gestione del telaio sono alcuni dei tasselli sui quali il Gruppo ha costruito la propria crescita. E proprio il Salone torinese ha permesso di mostrare una parte di questo ecosistema in una cornice che conserva un valore simbolico particolare.

Perché Torino rimane una delle città europee nelle quali l’automobile non è soltanto un prodotto industriale. È cultura, design, memoria e lavoro. Arrivare qui con una gamma sempre più pensata per l’Europa, permettere al pubblico di provarla sulle strade della città e, subito dopo, ampliare la rete commerciale con un marchio premium significa marcare una presenza nel mercato chiara.

BYD non considera più l’Italia soltanto un paese nel quale vendere automobili. Sta cercando di costruirvi una presenza. E il settembre torinese del 2026 è stato uno dei passaggi di questa strategia.