Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

L’inverno è alle porte, ma formalmente è già arrivato. Come ci ricorda il Codice della strada, a partire dal 15 novembre gli automobilisti italiani sono obbligati (in talune strade) a dotare la propria autovettura con un equipaggiamento per affrontare la stagione più rigida. Questo significa che bisogna salutare le gomme estive per adottare quelle invernali o 4 stagioni. L’alternativa, sempre valida, è quella di mettere nel bagagliaio delle funzionali catene da neve, che vanno sempre bene quando improvvisamente ci si trova di fronte a una bella nevicata.

Tuttavia, l’operazione per montare questo dispositivo in modo rapido e sicuro non è sempre così elementare. Almeno finora. Hyundai infatti ha presentato delle catene da neve che si montano con un semplice clic, essendo già presenti dentro all’auto.

La rivoluzione di Hyundai

Come dicevamo, la forza delle catene da neve proposte dal Brand sudcoreano, risiede nel fatto che esse siano integrate direttamente nelle ruote dell’automobile e che si montino in modo automatico, senza che l’essere umano compia la benché minima azione. Al guidatore resta l’onere, si fa per dire, di schiacciare un pulsante per far avviare il meccanismo che in una manciata di secondi permette di avere una maglia metallica su ogni gomma.

Questo consente in modo rapido e sicuro di poter continuare a viaggiare su strade innevate, ghiacciate o scivolose, dove solitamente sono richieste delle catene. Anche per riporle nella propria sezione non serve l’intervento umano, perché ancora una volta sarà sufficiente la pressione su un tasto per farle tornare nella posizione di partenza, riavendo così gli pneumatici liberi da ogni dispositivo supplementare.

La tecnologia di queste innovative catene

La tecnologia usata per questa piccola rivoluzione è tanto geniale quanto semplice: nell’istante in cui si pigia sul tasto, si innesca un impulso elettrico che butta fuori i moduli metallici installati in modo diretto dentro alla ruota, di modo che aderiscano in modo perfetto al battistrada dello pneumatico e ricoprano perfettamente la gomma. Quando si guida in condizioni normali, senza tempesta di neve nei paraggi, questi moduli di metallo rimangono compressi dentro a ogni ruota e pneumatico non entrando in contatto con la strada.

Una composizione geniale

Bisogna affermare con forza che gran parte della genialità delle catene di Hyundai risiede nel materiale utilizzato per i moduli. Si parla, infatti, di una lega a memoria di forma (“Shape Memory Alloys”) che si comprime senza particolari difficoltà e che aderisce in modo perfettamente armonico alla mescola pneumatica in quanto conserva la memoria della sua forma, senza smarrire la resistenza nell’attimo in cui la maglia metallica è destinata a schermare la gomma funzionando come catena da neve.

Una brillante trovata, un vero colpo di genio, partorito dal team di ricerca e sviluppo del colosso coreano che a breve potrà trasmigrare anche sulle auto Hyundai di serie, come annunciato dalla medesima Casa nel momento in cui ha svelato il prototipo di catene da neve automatiche pronto a cambiare il settore automobilistico e, soprattutto, quello degli pneumatici e delle catene invernali tradizionali, che può contare anche sulle calze da neve. Insomma, grazie a Hyundai l’inverno su strada potrebbe far meno paura, anche in mezzo a un tempesta di neve. Non ci sarà nemmeno più modo di sporcarsi le mani.