Changan, la Cina che parla torinese: al Salone debutta nuova Deepal S07

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è molta Cina nel futuro dell’automobile, ma nel caso di Changan c’è anche un pezzo importante d’Italia. E precisamente di Torino. Al Salone Auto Torino 2026 il grande gruppo automobilistico di Chongqing ha portato l’intera gamma destinata al nostro mercato, scegliendo Piazza Castello per mostrare una strategia che non sembra voler essere quella della semplice comparsa europea. La novità principale è CHANGAN DEEPAL S07 MY26, presentata in anteprima: un SUV completamente elettrico capace di dichiarare fino a 500 chilometri di autonomia e una potenza di ricarica in corrente continua fino a 200 kW.

S07 apre il nuovo capitolo

S07 MY26 rappresenta il modello con cui Changan vuole alzare l’asticella della propria presenza in Italia. È un SUV elettrico che punta su linee pulite, tecnologia e semplicità di utilizzo, cercando di interpretare una formula ormai decisiva nel mercato europeo: offrire autonomia sufficiente per uscire dalla dimensione esclusivamente urbana dell’elettrico e tempi di ricarica compatibili con i lunghi viaggi. I 500 chilometri dichiarati e la ricarica fino a 200 kW diventano così due degli argomenti principali del modello. Ma sarebbe riduttivo leggere la presenza di Changan a Torino soltanto attraverso numeri, batterie e colonnine. Il costruttore sta cercando di costruire un’identità europea e proprio il capoluogo piemontese occupa un posto particolare in questa storia.

Disegnate a Torino

Le vetture della gamma italiana sono infatti progettate presso il Changan Design Center Europe di Torino, una struttura presente sul territorio da oltre vent’anni e inserita nel network globale di ricerca e sviluppo del gruppo. È un dettaglio tutt’altro che secondario. Torino, città che per oltre un secolo ha costruito una parte fondamentale della cultura automobilistica italiana, diventa così uno dei laboratori nei quali un costruttore cinese immagina le proprie automobili per il mercato globale. Un curioso rovesciamento della geografia industriale: un tempo erano soprattutto i costruttori europei a guardare verso Oriente alla ricerca di nuovi mercati, oggi sono i gruppi asiatici a cercare in Europa competenze, stile e cultura del prodotto.

E Changan non è arrivata ieri. La presenza europea del gruppo risale al 2001, quando ha rafforzato le proprie attività nel continente con il centro di design torinese e quello di ricerca e sviluppo di Birmingham.

S05, l’elettrica più compatta

Accanto a S07, a Torino c’è CHANGAN DEEPAL S05, proposta pensata per una fascia più compatta del mercato. Anche in questo caso la propulsione è completamente elettrica. La batteria LFP ha una capacità di 68,8 kWh e l’autonomia dichiarata arriva fino a 485 chilometri. La ricarica rapida raggiunge i 200 kW e, secondo i dati del costruttore, permette di passare dal 30 all’80% della capacità in 15 minuti. È prevista inoltre una versione a trazione integrale.

La ricetta mette insieme alcuni degli elementi che stanno caratterizzando la nuova generazione di vetture cinesi: grande attenzione alla digitalizzazione dell’abitacolo, dotazioni tecnologiche importanti e un design studiato per incontrare il gusto internazionale piuttosto che restare legato esclusivamente al mercato domestico.

Ultra Hybrid, elettrica in città e lunga distanza

La terza protagonista dello stand torinese racconta invece un’altra strada verso l’elettrificazione. Si chiama CHANGAN DEEPAL S05 ULTRA HYBRID e nasce per combinare l’utilizzo elettrico quotidiano con una maggiore libertà nei trasferimenti più lunghi.

Secondo i dati comunicati dalla Casa, può percorrere fino a 100 chilometri in modalità elettrica e raggiungere un’autonomia combinata complessiva di 1.060 chilometri. La batteria LFP da 18,4 kWh accetta ricariche in corrente continua fino a 55 kW e può passare dal 30 all’80% in circa 15 minuti. È una soluzione che fotografa bene la fase attuale del mercato. L’elettrico puro resta l’obiettivo tecnologico di molti costruttori, ma una parte dei clienti continua a chiedere automobili capaci di affrontare le percorrenze più lunghe senza modificare radicalmente le proprie abitudini. Changan risponde quindi con due strade parallele, senza puntare tutto su una sola tecnologia.

Non soltanto automobili

Il passaggio più interessante della presenza torinese riguarda però ciò che sta accadendo dietro le vetture esposte. Changan sta costruendo in Italia una struttura commerciale e di assistenza con l’obiettivo dichiarato di una presenza di lungo periodo .La rete conta già 51 showroom e il programma prevede di arrivare a 70 entro la fine del 2026. Sul fronte dell’assistenza è operativo anche un hub logistico per i ricambi in provincia di Verona, sviluppato in partnership con Kuehne+Nagel, mentre sono stati attivati servizi di Customer Care, assistenza e formazione tecnica.

È un punto cruciale per i nuovi costruttori che arrivano dalla Cina. Prestazioni, autonomia, tecnologia e prezzo possono attirare l’attenzione, ma per conquistare davvero un mercato maturo come quello italiano servono concessionari, ricambi e assistenza. In altre parole, serve tutto ciò che viene dopo la firma del contratto.

Un gigante da 30 milioni di automobili

Del resto Changan non è una start-up automobilistica nata con l’ultima stagione dell’elettrico. Il gruppo ha sede a Chongqing e dichiara 45 anni di esperienza nella produzione automobilistica. Gestisce 14 basi produttive e 40 stabilimenti, dispone di reti commerciali e di assistenza in 118 Paesi e regioni e conta più di 14 mila punti vendita nel mondo. Nel dicembre 2025 ha inoltre superato la soglia dei 30 milioni di veicoli complessivamente prodotti e venduti.

Nel portafoglio ci sono Changan e Avatr, oltre alle joint venture con nomi ben conosciuti dall’automobilista europeo, come Ford e Mazda. Dimensioni che aiutano a comprendere perché l’arrivo in Europa vada letto all’interno di un movimento ben più ampio dell’industria automobilistica cinese.

Torino come ponte tra due mondi

Durante il Salone il pubblico ha potuto vedere l’intera gamma italiana e provare i modelli attraverso i test drive organizzati fino alla giornata conclusiva del 13 settembre. Ma forse l’immagine più significativa resta quella di automobili cinesi esposte nel cuore di Torino e, almeno in parte, nate proprio dalle matite torinesi. È qui che la presenza di Changan assume un significato particolare.

Perché Piazza Castello, per qualche giorno, non è stata soltanto la vetrina di tre nuovi SUV. È diventata il punto d’incontro fra due storie automobilistiche molto diverse: quella cinese, giovane nella sua espansione globale e velocissima nella trasformazione tecnologica, e quella torinese, antica, industriale, fatta di progettisti, carrozzieri e cultura dell’automobile. Changan prova a metterle insieme. E S07 MY26, con i suoi 500 chilometri di autonomia e il passaporto cinese ma una buona dose di matita italiana, è probabilmente il simbolo migliore per raccontarlo.