Quattro marchi, un’unica strategia: il colosso cinese Chery si presenta in grande

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un momento in cui un costruttore decide di diventare protagonista. Per il Gruppo Chery quel momento arriva al MiMo di Monza. Il gigante cinese si presenta al pubblico italiano con un progetto ambizioso: quattro marchi riuniti sotto lo stesso tetto e una visione della mobilità che punta su elettrificazione, tecnologia e segmentazione sempre più raffinata.

Non un marchio, ma un ecosistema

All’Autodromo Nazionale di Monza il Gruppo Chery porta per la prima volta in Italia una presenza multimarca che racconta come stia cambiando il panorama automobilistico internazionale. Accanto a OMODA & JAECOO, già presenti da tempo sul nostro mercato, fanno bella presenza Chery e Lepas e con loro un nuovo debutto: iCAUR. Ciascuno con una propria identità e un pubblico ben definito. L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: offrire una risposta diversa a esigenze diverse, dai SUV familiari alle vetture dedicate al lifestyle urbano, fino ai modelli pensati per chi ama l’avventura senza rinunciare alle nuove tecnologie.

Il debutto italiano dei nuovi Tiggo

I riflettori del MiMo si accendono soprattutto su Chery Tiggo 8 e Tiggo 9, due SUV plug-in hybrid che rappresentano il debutto ufficiale del marchio nel nostro Paese. Tiggo 9 è il modello più prestigioso della gamma: sette posti, interni rifiniti in pelle Nappa, sedili con funzione massaggio, impianto audio Sony, head-up display in realtà aumentata e una potenza complessiva di 428 CV ottenuta grazie all’integrazione del motore 1.5 turbo con tre unità elettriche. Prestazioni da sportiva — lo 0-100 km/h viene coperto in appena 5,8 secondi — abbinate a una vocazione da grande viaggiatrice. Più compatto ma altrettanto ricco è Tiggo 8, che propone la stessa filosofia in una veste più accessibile: 279 CV complessivi, tecnologia di bordo completa, telecamera panoramica a 540 gradi e un pacchetto ADAS di ultima generazione.

Lepas incontra la moda

Se Chery parla alle famiglie, Lepas guarda invece al mondo del design e dello stile. Il marchio, già protagonista della Milano Design Week, arriva in Italia con L8 e L6, due SUV pensati per una clientela urbana che considera l’automobile parte del proprio modo di vivere. Linee eleganti, abitacoli ricercati, motorizzazioni plug-in hybrid ed elettriche e una forte attenzione al comfort fanno di Lepas una delle novità più interessanti della nuova offensiva del gruppo cinese. L8 sarà il primo modello ordinabile già dall’estate, mentre L6 completerà la gamma entro la fine dell’anno con una doppia proposta elettrica e plug-in hybrid.

iCAUR fuoristrada elettrificato

Tra le curiosità più spettacolari dello stand c’è anche il nuovo iCAUR V27, SUV lungo oltre cinque metri che sceglie una strada diversa rispetto ai tradizionali fuoristrada. La propulsione range-extender permette infatti di superare i 1.000 chilometri di autonomia complessiva, mentre la trazione integrale elettrica, la generosa altezza da terra e le capacità in off-road raccontano una filosofia che unisce avventura e sostenibilità. L’arrivo sul mercato italiano è previsto nel 2027, ma a Monza rappresenta già uno degli sguardi più concreti sul futuro del marchio.

Una crescita che guarda lontano

L’espansione del Gruppo Chery arriva in un momento particolarmente positivo anche per OMODA & JAECOO, che in Italia continua a crescere registrando oltre 17 mila immatricolazioni nei primi cinque mesi del 2026 e una quota di mercato superiore al 2%. Numeri che confermano come la strategia del gruppo stia trovando terreno fertile anche nel nostro Paese.

La roadmap è già tracciata: Chery e Lepas arriveranno nelle concessionarie tra la seconda metà del 2026, mentre iCAUR completerà l’offerta nel 2027. Una progressione che trasforma quello visto al MiMo in qualcosa di più di un semplice evento automobilistico: è il primo capitolo di una nuova offensiva industriale che punta a ridefinire il ruolo dei costruttori cinesi nel mercato europeo, facendo leva su tecnologia, design e una gamma completamente elettrificata.