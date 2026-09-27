OMODA 4 e Chery Q protagoniste in Piazza Castello. Il gruppo cinese accelera sull’Italia con una strategia che spazia dal full hybrid all’elettrico, passando per plug-in e fuoristrada elettrificati

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Torino diventa la vetrina scelta da Chery per mostrare quanto rapidamente stia cambiando la propria presenza in Italia. Al Salone Auto Torino 2026 il gruppo cinese si è presentato per la prima volta nel nostro Paese con quattro marchi riuniti — OMODA & JAECOO, CHERY, LEPAS e iCAUR — e nove modelli. Soprattutto, con due anteprime nazionali: OMODA 4 e Chery Q, due vetture molto diverse che anticipano altrettante direzioni della strategia del gruppo.

Da un marchio a quattro

Piazza Castello, dall’11 al 13 settembre, è diventata una vera e propria esposizione di automobili. Chery era arrivata sul mercato italiano nell’estate del 2024 attraverso OMODA & JAECOO; appena due anni dopo il perimetro si è allargato fino a comprendere quattro insegne, ciascuna con un’identità precisa. OMODA guarda ai crossover urbani e a un pubblico più giovane, JAECOO interpreta il SUV in maniera più tradizionale, CHERY punta sulla famiglia, LEPAS sull’eleganza, mentre iCAUR — atteso nel primo trimestre 2027 — porta il gruppo nel territorio dei fuoristrada elettrificati.

I numeri spiegano perché l’Italia sia diventata un mercato da presidiare con tanta decisione. OMODA & JAECOO ha registrato 28.269 immatricolazioni nei primi otto mesi del 2026. A livello globale, Chery ha superato nel luglio scorso la soglia dei 20 milioni di veicoli venduti dalla fondazione e nel primo semestre dell’anno ha esportato 943.800 automobili, il 71,5% in più rispetto al 2025. Di queste, 174 mila sono arrivate in Europa, con una crescita dichiarata del 212%.

OMODA 4, l’ibrida parla digitale

Una delle novità più osservate a Torino è stata OMODA 4, alla prima apparizione italiana dopo il debutto mondiale al Salone di Pechino e quello europeo di fine agosto a Barcellona. È un crossover lungo 4,42 metri che cerca deliberatamente di allontanarsi dall’immagine rassicurante del SUV compatto tradizionale.

Il linguaggio stilistico viene chiamato Cyber Mecha: superfici geometriche, frontale netto e fiancate marcate. Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia, con un cockpit intelligente basato sull’intelligenza artificiale, pensato secondo il costruttore per riconoscere abitudini e preferenze dell’utilizzatore e adattare l’interazione a bordo.

Sotto la carrozzeria c’è però una soluzione molto concreta. Il sistema full hybrid SHS-H a trazione anteriore combina il benzina 1.5 TGDi da 143 CV con un motore elettrico da 204 CV, per una potenza complessiva di 224 CV. La velocità massima dichiarata è di 180 km/h e lo 0-100 km/h richiede 8,1 secondi. Il bagagliaio offre 346 litri, che diventano 1.126 abbattendo i sedili posteriori. I dati sono ancora provvisori, perché l’omologazione è in corso.

OMODA 4 sarà proposta negli allestimenti Pure e Premium e arriverà in Italia entro il primo trimestre del 2027; i prezzi saranno comunicati in prossimità del lancio.

Chery Q, la piccola elettrica che guarda alla città

Se OMODA 4 racconta il presente ibrido, Chery Q anticipa una delle mosse più interessanti per il futuro. È infatti il primo SUV elettrico di segmento B del marchio CHERY, destinato ad arrivare sul mercato italiano nel corso del 2027.

Le dimensioni la portano direttamente nel cuore del mercato europeo: 4,19 metri di lunghezza e 2,70 metri di passo. La batteria ha una capacità di 52 kWh e l’autonomia dichiarata è di 380 chilometri. Una proposta evidentemente pensata per un impiego prevalentemente urbano e metropolitano, ma con una percorrenza teorica sufficiente a non relegarla al ruolo di seconda automobile. Anche in questo caso i dati sono provvisori e l’omologazione è ancora in corso.

La Q è significativa soprattutto perché completa il quadro della nuova CHERY italiana. Il marchio debutterà infatti nelle concessionarie già a novembre 2026 con due SUV plug-in hybrid, Tiggo 9 e Tiggo 8; l’elettrica compatta mostra dunque fin d’ora quale sarà il passo successivo.

Non solo anteprime: da OMODA 9 a iCAUR V27

Attorno alle due novità, Chery ha costruito a Torino una sorta di catalogo tridimensionale della propria strategia. In esposizione c’erano infatti anche OMODA 9 Aurora Edition, JAECOO 5 SHS-H, LEPAS L8, LEPAS L6 BEV, CHERY Tiggo 9 e Tiggo 8 e iCAUR V27 REEV. In totale nove vetture e quattro marchi: benzina elettrificata, full hybrid, plug-in hybrid, elettrico puro e range extender.

Tra le più appariscenti, OMODA 9 Aurora Edition, serie speciale limitata a mille esemplari e riservata esclusivamente all’Italia. La distingue la verniciatura Aurora Green e un badge dedicato sviluppato nel nostro Paese. Costa 54 mila euro e utilizza il sistema plug-in hybrid SHS-P a trazione integrale: un 1.5 TGDi affiancato da tre motori elettrici per 537 CV complessivi, 0-100 km/h in 4,9 secondi, 145 km di autonomia elettrica WLTP e oltre 1.100 km complessivi.

Sul versante più accessibile c’è invece JAECOO 5 SHS-H, SUV compatto da 4,38 metri. Il suo full hybrid sviluppa 224 CV e dichiara 5,3 l/100 km nel ciclo WLTP e oltre 900 km di autonomia complessiva. I prezzi partono da 28.900 euro per la Pure e arrivano a 31.900 euro per la Exclusive.

LEPAS, l’altra faccia del gruppo

Torino è servita anche per dare spazio a LEPAS, marchio che prova a declinare la tecnologia Chery in una chiave più elegante. L8, già ordinabile in Italia, misura 4,68 metri e utilizza un plug-in Super Hybrid da 279 CV. La batteria da 18,4 kWh permette 90 km dichiarati in elettrico, mentre l’autonomia complessiva raggiunge 1.100 km. I prezzi sono di 41.700 euro per la Essence e 44.700 per la Elegance.

Più compatta L6, lunga circa 4,55 metri e prevista sia plug-in hybrid sia elettrica. La prima conserva i 279 CV e promette oltre mille chilometri complessivi; la BEV dispone invece di 211 CV, batteria da 65 kWh e 450 km di autonomia dichiarata, con ricarica in corrente continua fino a 120 kW e passaggio dal 30 all’80% in 22 minuti. L’arrivo italiano è previsto entro il primo trimestre 2027.

Torino come vetrina

Il dato più interessante della presenza Chery al Salone Auto Torino, alla fine, non sta soltanto nelle singole automobili. Sta nella velocità con cui il gruppo sta costruendo un portafoglio europeo. Nel 2024 in Italia c’era sostanzialmente OMODA & JAECOO; nel 2026 il pubblico di Piazza Castello si è trovato davanti quattro marchi e una gamma che copre territori molto differenti.

È un approccio tipicamente industriale: non scommettere su una sola tecnologia ma presidiare contemporaneamente full hybrid, plug-in, elettrico puro e soluzioni elettrificate dedicate anche al fuoristrada. E le due anteprime torinesi raccontano bene i due estremi della strategia: OMODA 4 cerca un cliente giovane con 224 CV ibridi, design Cyber Mecha e intelligenza artificiale; Chery Q mette invece nel mirino il segmento B con dimensioni europee e alimentazione esclusivamente elettrica.

Il Salone di Torino, dunque, non è stato soltanto l’occasione per mostrare due nuovi modelli. Per Chery è stato soprattutto il luogo scelto per far vedere, tutte insieme, le carte con cui intende giocare la partita italiana dei prossimi anni.